Nothing Phone (2) a tant de nouvelles astuces logicielles

Les précommandes pour le Nothing Phone (2) sont déjà ouvertes pour ceux qui ont pris connaissance de l’annonce d’hier et ont décidé que ce serait leur prochain téléphone. Pour le reste d’entre vous qui attendent un peu plus d’informations (comme les critiques de Nothing Phone 2), nous vous promettons que nous aurons cela sous peu.

Aujourd’hui, puisque j’ai le téléphone et que j’ai hâte d’en partager plus, je voulais souligner certaines des nouvelles fonctionnalités logicielles que Nothing a incluses et qui pourraient vous aider à prendre une décision quant à l’achat ou non d’un. Ce téléphone exécute Nothing OS 2.0 sur Android 13 et a quelques trucs assez sympas dans ses manches que vous ne verrez peut-être sur aucun autre téléphone.

Voici cinq des fonctionnalités les plus intéressantes du Nothing Phone (2).

Ils ont ramené des widgets d’écran de verrouillage

Je ne plaisante même pas ici – Rien n’a ajouté de widgets d’écran de verrouillage au téléphone (2) et à Nothing OS. Contrairement à l’ancien temps d’Android, où vous ne pouviez configurer les widgets que sur un panneau latéral, ou sur les téléphones Samsung où ils se trouvent également sur un panneau latéral, Nothing vous permet de les placer sur votre écran de verrouillage principal.

Dans les paramètres, lorsque vous ouvrez la zone « Écran de verrouillage et AOD », vous trouverez un bouton pour les widgets d’écran de verrouillage. Puiser dans cela ouvre un écran de configuration avec une zone 4 × 2 à laquelle vous êtes autorisé à ajouter des éléments. Rien n’offre diverses horloges et widgets météo, ainsi que des raccourcis de paramètres rapides qui peuvent faire des choses comme allumer une lampe de poche, basculer votre téléphone en mode sombre, ouvrir le scanner QR, ouvrir la calculatrice, etc.

Nous sommes donc clairs, je ne parle pas des raccourcis de l’écran de verrouillage, qui se trouvent dans les coins inférieurs gauche et droit de la plupart des téléphones Android. Le Nothing Phone (2) en a également, en plus de ces nouveaux widgets d’écran de verrouillage.

Le thème monochrome est chaud

Un nouveau thème monochrome a été ajouté à Nothing OS 2.0 et il fait exactement ce que vous pensez qu’il pourrait faire – il transforme tout en blanc et/ou en noir. Cela ressemble beaucoup à un thème complet et il comprend des icônes. Rien n’a trouvé le moyen d’ajouter un masque blanc ou noir à chaque icône du téléphone, donc aucune application n’a l’air bizarre.

Si vous appuyez longuement sur l’écran d’accueil et choisissez « Personnalisation », vous verrez une option pour le pack d’icônes. Si vous choisissez « Rien », toutes vos icônes deviennent blanches, mais deviennent ensuite noires lorsque vous appliquez le thème sombre de votre système. Les widgets correspondront également, en supposant que vous utilisez ceux créés par Nothing.

La personnalisation de l’écran d’accueil est de retour

La personnalisation de l’écran d’accueil d’un téléphone Nothing (2) est une étape au-dessus de quelque chose comme un téléphone Pixel. Vous pouvez certainement opter pour une configuration traditionnelle avec vos applications et dossiers préférés et sélectionner des widgets, mais vous pouvez également profiter de plusieurs améliorations apportées par Nothing.

Par exemple, vous pouvez vous débarrasser des étiquettes sur les icônes pour libérer plus d’espace pour plus de choses. Vous pouvez modifier la taille des icônes individuelles en une icône plus grande pour mélanger l’apparence générale ou simplement pour faciliter l’accès. Cela fonctionne aussi sur les dossiers. En parlant de dossiers, Nothing vous permet de personnaliser la pochette, donc au lieu de voir le mini-aperçu des applications du dossier, vous pouvez le changer en chat ou en sac à provisions ou en clé, comme vous le verrez dans certaines de mes icônes au-dessus de.

Rien ne comprend également plusieurs widgets. Non seulement ils offrent des options d’horloge et de météo de toutes tailles, mais ils ont des widgets qui fonctionnent avec leurs écouteurs Nothing et ces mêmes raccourcis de widget de paramètres rapides dont nous avons parlé pour l’écran de verrouillage.

Notifications essentielles dans le glyphe

L’interface Glyph est un élément important de l’expérience Nothing Phone et vous savez déjà que Nothing a ajouté plus de LED et modifié l’ensemble des fonctionnalités. Une fonctionnalité particulière que vous pourriez trouver utile est appelée Notifications essentielles.

Au fur et à mesure que les notifications arrivent sur votre téléphone, vous pouvez appuyer longuement dessus, puis les définir comme essentielles. Cela peut être pour un contact ou une application spécifique. Une fois réglé et que votre téléphone est retourné pour voir les lumières Glyph à l’arrière, une lumière continuera de briller dans le coin supérieur droit si une notification apparaît comme essentielle. C’est comme si vous aviez marqué des contacts ou des applications spécifiques pendant ne pas déranger pour continuer à vous envoyer un ping. Ceci est là pour ceux qui cherchent à se déconnecter de temps en temps mais qui ont encore besoin du essentiel.

Prise en charge des AirPods

Cette dernière fonctionnalité est un peu idiote, mais Nothing comprend que les gens aiment leurs AirPod et pourraient également penser à posséder un Nothing Phone. Ils ont donc intégré une fonctionnalité expérimentale qui reconnaît les AirPods, puis vous montre l’état et l’icône de leur batterie, comme nous le faisons avec la plupart des autres écouteurs.

Donc voilà – un tas de fonctionnalités liées au logiciel à noter sur le Nothing Phone (2) qui pourraient très bien l’aider à se démarquer.

Plus à venir bientôt!