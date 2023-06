Nothing Phone 2 a enfin une date de lancement

Nothing Phone 2, la prochaine version du téléphone de Nothing, sera lancé le 11 juillet, le a déclaré la société dans un teaser publié mardi sur Twitter. Le teaser invite les gens à « venir du bon côté » et pointe vers le site Web de Nothing.

Le Nothing Phone 2 devrait être un téléphone plus haut de gamme que la première version. Rien n’a déjà confirmé qu’il inclura le chipset phare Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

La marque de téléphones, qui a été lancée par le fondateur de OnePlus Carl Pei en 2020, est relativement nouvelle sur le marché mais a déjà attiré l’attention pour son prix et son design abordables. Pei a tweeté mardi que le prochain système d’exploitation, Rien OS 2.0sera également lancé pour les utilisateurs de Nothing Phone 1 d’ici la fin du mois d’août.

Andrew Lanxon de CNET a admiré le Nothing Phone 1, un appareil 5G, pour son « design unique et flashy » et ses « performances solides du processeur et de l’appareil photo ».

Sur le prix de 399 £ du Nothing 1, Lanxon a déclaré: « C’est un prix bas, mais ce que vous obtenez est un téléphone qui ressemble à un produit haut de gamme. »

Le Nothing Phone 2 sera-t-il disponible aux États-Unis ?

Contrairement à son prédécesseur, le Phone 2 sera lancé aux États-Unis parallèlement à sa sortie au Royaume-Uni et en Europe. On ne sait pas encore à quel prix il sera proposé ou si vous pourrez obtenir le téléphone via un opérateur.

Bien que le Nothing 1 n’ait pas été lancé aux États-Unis, vous pouvez mettre la main sur une version bêta du premier téléphone de la société pour 299 $. Cependant, Mike Sorrentino de CNET a déclaré que ce n’est pas parce que vous le pouvez que vous devriez le faire. Le téléphone prend principalement en charge la 4G, ce qui limite la compatibilité avec les opérateurs, et certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement avec la version bêta.

