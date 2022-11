Nothing Phone (1) reçoit la mise à jour Nothing OS 1.1.7 avec plusieurs améliorations, une meilleure prise en charge des AirPods

Rien fondateur Carl Pei taquiné Nothing OS 1.5.0 basé sur Android 13 pour le téléphone Nothing (1) il y a quelques jours, mais n’a révélé aucun délai pour le déploiement de la mise à jour stable. Cependant, Nothing a publié une nouvelle mise à jour logicielle (Nothing OS 1.1.7) pour son premier smartphone avec quelques améliorations, des corrections de bugs et une meilleure prise en charge des AirPods.

La nouvelle mise à jour pèse environ 80 Mo et permet aux utilisateurs de Nothing Phone (1) d’afficher le pourcentage de batterie des Apple AirPods. Il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale, qui peut être activée en se dirigeant vers le smartphone Réglages > Fonctionnalités expérimentales menu.

Le Nothing OS 1.1.7 améliore également la fluidité du système d’exploitation et la qualité audio lors de l’enregistrement de vidéos. En outre, il augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le téléphone Nothing (1) jusqu’en octobre/novembre 2022. Le journal des modifications mentionne également des corrections de bogues générales et un correctif pour un problème empêchant les notifications WhatsApp de répondre sur l’écran de verrouillage du smartphone.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour de Nothing OS 1.1.7, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à Nothing Phone (1) Réglages > Système > Mises à jour système menu.

La source | Passant par