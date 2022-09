Nothing Phone (1) reçoit la mise à jour Nothing OS 1.1.4 avec des améliorations de la caméra et la prise en charge de LHDC

Nothing a publié la mise à jour Nothing OS 1.1.4 pour son téléphone (1) avec des améliorations de l’appareil photo et de l’affichage. Il apporte également la prise en charge du codec audio LHDC au téléphone (1) et augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le smartphone jusqu’en septembre 2022.

Parlons d’abord des améliorations apportées à la caméra. Rien ne dit qu’il a travaillé sur l’étalonnage des couleurs de l’appareil photo ultra-large du téléphone (1) avec la nouvelle mise à jour afin qu’il corresponde mieux à l’appareil photo principal pour une expérience d’image cohérente et transparente.









Rien de la mise à jour OS 1.1.4 n’apporte d’améliorations à l’appareil photo

De plus, Nothing a introduit un nouvel algorithme de détection de mouvement pour augmenter la stabilité et réduire le flou lors de la prise de vue d’objets en mouvement. Vous pouvez consulter la liste des améliorations de la caméra ci-dessous.

Nous avons amélioré le calibrage des couleurs dans l’appareil photo ultra-large. A la hauteur de la qualité du plat principal. Pour une expérience d’image cohérente et transparente.

Moins de flou et une meilleure stabilité lors de la prise de vue d’objets en mouvement. Grâce à un nouvel algorithme de détection de mouvement.

Des images plus nettes en moins de temps. Avec une vitesse de prise de vue accrue lors de l’utilisation du HDR en mode ultra-large.

Les prises de vue en mode nuit sont fidèles à la réalité avec une précision des couleurs accrue.

Des portraits plus nets et plus naturellement lumineux réalisés avec l’appareil photo frontal.

Avec Nothing OS 1.1.4, les utilisateurs bénéficient également d’une nouvelle fonction de réglage automatique de la luminosité pour éviter la surchauffe et d’une optimisation de la consommation de la batterie pour l’affichage permanent pour une meilleure autonomie de la batterie.

Si vous n’avez pas encore reçu le Nothing OS 1.1.4 sur votre téléphone (1), vous pouvez le vérifier manuellement en vous rendant sur le smartphone. Réglages > Mise à jour du système menu.

La source