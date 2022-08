Nothing Phone (1) reçoit la mise à jour Nothing OS 1.1.3 avec des améliorations de l’appareil photo

Au début de ce mois, Nothing a déployé Nothing OS 1.1.2 pour le Nothing Phone (1), et environ quelques semaines plus tard, nous recevons une nouvelle mise à jour aujourd’hui.

Nothing OS 1.1.3 est déjà déployé sur les unités Nothing Phone (1) à travers le monde, apportant avec lui une multitude de corrections de bugs et de nombreuses améliorations de la caméra.

Vous pouvez vous attendre à une meilleure clarté des photos lors de l’utilisation de la caméra frontale, des temps de traitement des photos en mode nuit et HDR plus rapides, une saturation des couleurs plus riche lors de l’utilisation de l’ultra large, moins de bruit et plus de netteté lors du zoom, et lors de l’utilisation de l’éclairage Glyph, les images seront automatiquement ajustées sur ” optimal couleur et luminosité”. Il y a aussi un rappel supplémentaire pour nettoyer les objectifs de l’appareil photo.

Les nouvelles fonctionnalités incluent une option permettant d’activer la batterie adaptative de Google pour “optimiser intelligemment la durée de vie de la batterie” et une interface utilisateur de vérification des empreintes digitales repensée pour les applications tierces.

Enfin, de nombreux bogues ont été corrigés, dont un qui provoquait le bégaiement dans des applications telles que Twitter, Play Store et autres, un qui empêchait le hotspot mobile de fonctionner correctement et un qui provoquait le blocage de l’écran de verrouillage après avoir appuyé sur une notification puis essayé déverrouiller avec une empreinte digitale. Les détails mineurs de l’interface utilisateur ont également été peaufinés.

Comme toujours avec de telles choses, le déploiement pourrait être échelonné et cela pourrait prendre quelques jours pour qu’il atteigne toutes les unités Nothing Phone (1) là-bas. Quand il arrivera, vous pouvez vous attendre à un téléchargement de 64 Mo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Nothing Phone (1), notre examen complet et approfondi vous attend pour le lire.

La source