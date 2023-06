Nothing Phone (1) recevra le logiciel de Nothing Phone (2) en août

Le Nothing Phone (2) devient enfin officiel lors d’un événement le 11 juillet. L’appareil sera livré avec Nothing OS 2.0, le nouveau skin de la société sur Android 13. Ce sera une version assez importante pour la société, comme le nom implique – environ 100 personnes y ont travaillé en tant que prochaine itération de Nothing OS 1.5, qui est actuellement installé sur le Nothing Phone (1).

En parlant de Nothing Phone (1), si vous en avez un, vous vous demandez peut-être quand vous attendre à ce que le tout nouveau Nothing OS 2.0 arrive sur votre appareil, et la réponse, selon le PDG de Nothing, Carl Pei, est « d’ici la fin de Août ».

Le support logiciel est très important pour nous. Rien d’OS 2.0 n’arrivera aux utilisateurs de Phone (1) d’ici la fin du mois d’août. —Carl Pei (@getpeid) 13 juin 2023

C’est environ un mois et demi après le lancement du Nothing Phone (2), donc ce n’est pas si mal. On ne sait toujours pas ce qu’il y aura de nouveau dans Nothing OS 2.0, mais nous avons entendu des marmonnements selon lesquels l’équipe logicielle a commencé presque à partir de zéro pour le concevoir, donc cela semble assez intrigant à coup sûr.

Carl Pei souligne que le support logiciel est « très important » pour son entreprise, et nous espérons que cela ne sera pas oublié quand viendra le temps (espérons-le rapidement) de mettre à jour ses deux combinés vers la prochaine version d’Android 14. Avec Android 13, Nothing n’était décidément pas parmi les plus rapides à livrer sa mise à jour sur le Nothing Phone (1).

Il a déjà été officiellement confirmé que le Nothing Phone (2) est équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran de 6,7 pouces et d’une batterie de 4 700 mAh. L’appareil recevra 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité à partir du lancement.