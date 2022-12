Nothing Phone (1) obtient la version bêta de Nothing OS 1.5, basée sur Android 13

Le 1er décembre, Nothing a commencé à prendre des inscriptions pour sa prochaine version bêta ouverte de Nothing OS 1.5, basée sur Android 13. Cela s’est produit après que la société ait été très ouverte sur le fait qu’une version finale ne serait pas disponible pour Nothing Phone ( 1) propriétaires cette année.

Aujourd’hui, la première version bêta a commencé à être déployée pour ceux qui se sont inscrits pour la recevoir. Nothing OS 1.5 est livré avec une nouvelle application météo avec une interface utilisateur Nothing personnalisée, jusqu’à 50% d’augmentation des vitesses de chargement des applications, plus de schémas de couleurs disponibles pour faire correspondre les applications tierces à votre fond d’écran, un nouveau scanner de code QR dans les paramètres rapides, un aperçu du presse-papiers dans le bas de l’écran pour des modifications rapides avant de coller, et un nouveau look pour Media Control.

Bonjour Rien OS 1.5! Propulsé par Android 13. Aujourd’hui, nous avons lancé notre programme Open Beta, que nous allons progressivement déployer pour les utilisateurs de Phone (1) avant la version finale. Plus de détails ici : https://t.co/IknzKK1Nov pic.twitter.com/qsd0TylMiO – Rien rien) 15 décembre 2022

Il y a aussi la possibilité de fermer les applications d’arrière-plan actives à partir de la zone de notification, une augmentation de la mémoire d’arrière-plan réduisant l’attente du chargement des applications fréquemment utilisées, une nouvelle fonction d’auto-réparation qui “permet au téléphone (1) de fonctionner comme s’il était neuf” en effaçant les inutilisés cache et vidages système expirés, meilleurs paramètres rapides avec de nouvelles fenêtres contextuelles de réseau et d’appareil Bluetooth, une nouvelle interface utilisateur pour le contrôle du volume avec des curseurs facilement réglables sans avoir à déverrouiller l’écran, et un mode de jeu amélioré avec une nouvelle interface utilisateur pour les notifications légères et le Google Game Dashboard, qui prend en charge les captures d’écran, l’enregistrement d’écran, l’affichage FPS et Ne pas déranger.

Évidemment, vous obtenez également tout ce que Google a intégré à Android 13, y compris un nouveau sélecteur de photos, la nouvelle autorisation de notification, les nouvelles autorisations multimédias et la prise en charge de l’utilisation de différentes applications dans différentes langues.

La version finale et stable de Nothing OS 1.5 devrait arriver au “début 2023”.

