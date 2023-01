Nothing Phone (1) obtient la deuxième version bêta d’Android 13

Il y a environ un mois, le Nothing Phone (1) a reçu sa première version bêta de Nothing OS 1.5, basé sur Android 13. Aujourd’hui, la société envoie la deuxième version bêta d’Android 13 aux unités Nothing Phone (1) inscrites dans le Tests bêta. C’est apparemment quatre jours avant la date prévue, selon le PDG de Nothing, Carl Pei.

La nouvelle version comprend de nouveaux fonds d’écran minimalistes, des boutons de raccourci d’écran de verrouillage personnalisables, une nouvelle “sonnerie de glyphe artisanale et un pack de sons de notification d’un style légèrement différent”, un panneau de paramètres rapides amélioré pour la mise en réseau qui permet de changer rapidement l’utilisation des données lors de l’utilisation de deux cartes SIM, des animations plus fluides lors de l’activation ou de la désactivation de l’écran, un algorithme de luminosité automatique amélioré, une interface utilisateur et des animations améliorées pour l’application Appareil photo et une autonomie de la batterie améliorée.

La stabilité du système devrait également avoir augmenté et les bogues ont été largement corrigés, bien qu’ils ne soient pas décrits individuellement. L’application complète Nothing X est maintenant intégrée au système d’exploitation, et enfin la vue contextuelle est de retour avec “quelques améliorations d’interaction”.

La nouvelle version arrive en direct sous la forme d’un téléchargement de 127 Mo. On ne sait pas quand la version finale et stable de Nothing OS 1.5 sera déployée sur tous les appareils. Étant donné que jusqu’à présent, la cadence de mise à jour de la version bêta a été d’une par mois, s’il doit y avoir une autre version bêta, attendez-vous à ce qu’elle baisse vers la mi-février. Rien ne semble décidément prendre son temps ici.

