Nothing Phone (1) ne reçoit pas Android 13 cette année

Rien de Carl Pei a dévoilé le mois dernier son premier smartphone, baptisé Nothing Phone (1). Il exécute Nothing OS basé sur Android 12 prêt à l’emploi, qui est une version quasi-stock d’Android. Et si vous pensiez que cela signifierait que l’Android 13 stable arriverait sur le téléphone (1) cette année, alors vous allez être déçu.

Rien n’a dit que la mise à jour Android 13 pour le téléphone (1) n’arrivera que dans la première moitié de 2023, c’est-à-dire à tout moment entre janvier et juin. Cependant, la société continuera à publier des mises à jour logicielles pour le téléphone (1) afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

“Nous travaillons toujours dur pour améliorer l’expérience utilisateur du téléphone 1. Pour garantir cela, les mises à jour du système d’exploitation seront disponibles en téléchargement régulier. En ce qui concerne Android 13, il sera lancé pour les utilisateurs du téléphone 1 au premier semestre 2023. Avant de publier, nous voulons affiner la mise à niveau logicielle avec le matériel de Nothing. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant avec de plus amples informations », a déclaré Nothing.









Rien Téléphone (1)

Le Nothing Phone (1) est livré avec la promesse de quatre ans de correctifs de sécurité bimensuels et de trois ans de mises à jour de la version Android. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 778G+ et dispose d’un OLED FullHD+ 120 Hz de 6,55″ avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous.

Le téléphone (1) contient une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge filaire 33 W et sans fil 15 W et est livré avec trois caméras en remorque – un tireur selfie 16MP à l’avant avec une caméra principale 50MP à l’arrière rejointe par une unité ultra large 50MP.

Vous pouvez lire notre revue Nothing Phone (1) ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.

La source