Nothing Phone 1 met sa caractéristique déterminante à l’arrière, mais est-ce utile ?

Pendant des années, les fabricants de téléphones se sont concentrés sur les écrans de leurs appareils en augmentant les résolutions tout en augmentant les taux de rafraîchissement et la luminosité de l’écran. Mais Rienla startup technologique grand public dirigée par Carl Pei, fondateur de OnePlusjoue de l’autre côté.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais le Téléphone 1, lancé avec beaucoup d’anticipation ce mois-ci, a sa caractéristique déterminante sur le dos. Cette caractéristique déterminante est l’interface glyphe, qui consiste en des bandes lumineuses clignotantes affichées sur le dos transparent de l’appareil. Il y a plus de 900 LED alimentant les bandes lumineuses, qui clignotent en rythme au rythme d’une sonnerie lorsque vous recevez un appel, par exemple.

Ce n’est pas seulement un spectacle de lumière cool. L’interface glyphe est également conçue dans le but de minimiser le temps d’écran, selon Nothing. Comme vous pouvez associer des contacts individuels à une sonnerie spécifique, et donc à un motif lumineux correspondant, vous n’aurez pas à jeter un coup d’œil à votre écran pour savoir qui vous appelle. Cela signifie toujours que vous devrez mémoriser le motif lumineux et, d’après mon expérience, cela a entraîné une réduction négligeable du temps d’écran. Le téléphone 1 dispose d’un mode “Flip to Glyph”, qui s’active uniquement lorsque le téléphone 1 est retourné, avec l’écran vers le bas. Ce mode fait taire l’appareil, mais fait toujours clignoter les lumières pour indiquer un appel entrant ou des notifications. Il y a aussi un voyant de notification à l’arrière.

Quelle est l’utilité de l’interface glyphe ?

Il y a une nouveauté incontestable dans l’interface des glyphes, pour laquelle Nothing mérite certainement d’être reconnu, mais je ne l’ai pas trouvé très utile. C’était plus comme un extra flashy. C’est parce que pour que quelque chose m’est utile, il faudrait que je sois enclin à utilisation ce. Parce que je reçois beaucoup plus de messages que d’appels, je n’ai pas utilisé fréquemment l’interface glyphe. C’est d’ailleurs le fait que je ne l’ai souvent pas utilisé à tout car j’ai l’habitude de poser mon téléphone avec la face avant vers le haut. En tant que tel, j’ai dû consciemment faire l’effort de le poser avec le dos vers le haut. Cela dit, je crois que cette habitude serait assez facile à prendre.

Ainsi, bien que la fonctionnalité soit cool, je ne peux pas garantir que le téléphone 1 réduit mon temps d’écran de manière significative, ce qui est l’un des objectifs supposés de la fonctionnalité de glyphe. Presque chaque fois que le voyant de notification clignotait, je retournais immédiatement le téléphone pour vérifier si la source était mon Nanit, l’application appareil photo que j’utilise pour surveiller mon enfant de 4 mois. Ce serait formidable si Nothing vous permettait de personnaliser les motifs lumineux des applications, comme vous le pouvez avec les appels de contacts personnels. (Ce serait encore mieux si je pouvais personnaliser les modèles de glyphes pour donner la priorité aux notifications par rapport aux appels.) De cette façon, je saurais simplement en regardant à l’arrière quand je reçois des notifications importantes, comme celles de mon Nanit. Cependant, rien n’a dit de s’attendre à ce que les mises à jour logicielles apportent des fonctionnalités supplémentaires au téléphone 1, donc l’interface de glyphe peut évoluer vers une fonctionnalité plus utile et moins fantaisiste.

En plus du dos funky du téléphone 1, le téléphone 1 dispose d’un ensemble solide de spécifications pour le sauvegarder. Il est également disponible à un prix raisonnable à seulement 399 £ (environ 480 $ ou 700 AU $). Pour plus de détails sur ce que le téléphone a à offrir au-delà de l’interface glyphe, assurez-vous de lire notre article détaillé Rien Téléphone 1 avis.