Nothing Phone 1 Hands-On : il y a beaucoup à aimer, y compris le prix

La Rien Téléphone 1 lancé avec beaucoup de battage médiatique cette semaine, mais qu’est-ce que c’est exactement? Faut-il en acheter un ? Et, est-ce que ça rivalise L’iPhone d’Apple? J’ai essayé le nouveau téléphone et j’ai trouvé beaucoup de choses à aimer, de son “glyphe” LED clignotant à son prix abordable. Toutes mes pensées au téléphone sont maintenant dans notre Rien Téléphone 1 avis, mais ici, je vais mettre en place un explicateur complet sur ce que sont réellement Nothing et ce téléphone. Bien qu’un manque de disponibilité aux États-Unis au lancement soit décevant, ce téléphone est un modèle de milieu de gamme intéressant pour ceux d’entre vous qui souhaitent une alternative unique à Apple, Samsung ou Google Téléphone (s.

Voici donc ce que vous devez savoir sur ce premier téléphone de la startup technologique Nothing, y compris son prix, quand vous pouvez l’acheter et, surtout, s’il est réellement bon. Vous pouvez également découvrir comment le Nothing Phone 1 se compare au Pixel 6 et à l’iPhone 13.



Ce que vous devez savoir sur le téléphone Nothing 1

C’est quoi Rien ?

Rien n’est une marque technologique lancée en 2020 par l’entrepreneur Carl Pei. Il a été l’un des fondateurs de OnePlus, une entreprise qui propose des téléphones et d’autres appareils et qui est connue pour fabriquer produits solides avec de bonnes spécifications à des prix généralement inférieurs à ceux de ses rivaux Apple et Samsung.

C’est exactement cette philosophie qui a transformé OnePlus d’une petite entreprise de niche en une marque de haute technologie avec des produits qui offrent une concurrence sérieuse aux meilleurs.

Andrew Lanxon/Crumpe



Pei a quitté OnePlus pour démarrer sa nouvelle entreprise, Nothing. Bien que je ne puisse pas dire que je sois un grand fan du nom, la philosophie de Pei d’essayer de faire les choses un peu différemment de ses rivaux devrait en faire une marque intéressante à surveiller.

Qu’y a-t-il d’excitant dans le Nothing Phone ?

Mais qui se soucie de qui est derrière l’entreprise si le produit lui-même n’a pas de quoi crier ? Heureusement, le Nothing Phone 1 a quelques fonctionnalités intéressantes à espérer.

Voir le dos transparent du Nothing Phone 1, le glyphe clignotant Voir toutes les photos



Son design est là où il se démarque vraiment. Le dos a une couverture transparente qui expose les composants internes et donne l’impression que vous regardez au cœur du téléphone. Vous pouvez voir où différentes pièces se connectent, vous pouvez voir des têtes de vis exposées et la seule marque est le subtil logo Nothing et le petit point rouge, qui est la signature de la marque.

Mais ça va mieux. Certaines de ces pièces visibles sous la couverture sont en fait des LED qui s’allument dans ce que Nothing appelle un « glyphe » lorsque vous recevez des notifications entrantes. C’est sans doute quelque chose d’une nouveauté, mais c’est certainement une bizarrerie assez amusante de ce téléphone.

Andrew Lanxon/Crumpe



À l’arrière, vous trouverez également une configuration à double caméra avec une vue standard et ultra-large. Le téléphone est enveloppé dans une bande métallique qui a l’air et se sent bien, tandis que l’écran OLED de 6,55 pouces est dynamique et net. Le processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ devrait être plus que capable de gérer les besoins quotidiens tout en vous donnant accès à ce réseau 5G ultra-rapide.

C’est un téléphone Android en son cœur, exécutant le dernier Android 12 sur lequel Rien n’a giflé une interface soignée et sans encombrement qui ne précharge aucun non-sens qui pourrait ralentir les choses. Ensuite, il y a des fonctionnalités telles que la numérisation des empreintes digitales à l’écran, la résistance à l’eau IP58, un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz et une charge rapide – qui s’ajoutent à ce téléphone étonnamment riche en fonctionnalités pour son prix.

Combien coûte le Nothing Phone 1 ?

L’une des choses les plus intéressantes à propos de ce téléphone est son prix abordable. Il en coûte 399 £ au Royaume-Uni. Cela le place fermement dans la fourchette de prix inférieure à moyenne, ce qui, pour être honnête, a été une surprise lorsque je l’ai entendu pour la première fois. Les spécifications semblent vraiment solides. Et avec un tel accent sur le design, je m’attendais à un prix d’environ cent livres de plus. Vous obtenez donc un téléphone aux performances décentes pour un bon prix. Sur le papier, du moins.

Andrew Lanxon/Crumpe



Les prix aux États-Unis ne sont pas confirmés, ce à quoi je reviendrai, mais ce prix de 399 £ se convertit directement en 475 $ (ou 700 AU $), ce qui le place à peu près au même prix que l’iPhone SE 2022 (429 $) ou le prochain, US- uniquement Google Pixel 6A (449 $).

Quand puis-je acheter le Nothing Phone 1 ?

Le téléphone a d’abord été lancé mardi au Royaume-Uni et en Europe. Il n’y a actuellement pas de plan ferme sur le moment où il pourrait obtenir un lancement approprié aux États-Unis. Cela arrivera probablement, cependant, peut-être une fois que Nothing trouvera un opérateur avec lequel s’associer pour aider à rendre ses bandes 5G compatibles.

Nous vous apporterons des mises à jour de disponibilité aux États-Unis dès qu’elles se produiront.

Andrew Lanxon/Crumpe



Le téléphone est-il le premier produit Nothing ?

Le Phone 1 est probablement le produit le plus en vue et le plus excitant. Rien n’a été lancé, mais son première produit était un ensemble d’écouteurs qu’il a lancé l’année dernière appelé le Rien Oreille 1 bourgeons. Vous pouvez certainement dire qu’ils sont de la même équipe. Il y a une esthétique définie partagée entre les produits, avec les mêmes éléments transparents qui montrent le fonctionnement interne.

Comme le téléphone, les écouteurs ont été lancés avec un prix plus raisonnable, mais offraient toujours des performances assez décentes dans l’ensemble, ce qui les valait la peine d’être pris en compte si vous n’aviez pas envie de vous lancer dans les écouteurs d’Apple. Si vous avez les Nothing Buds et que vous aimez le look inhabituel, vous apprécierez certainement le téléphone.

Andrew Lanxon/Crumpe



Dois-je acheter le Nothing Phone 1 ?

Il y aura toujours beaucoup de fanfare, de relations publiques et d’absurdités marketing autour d’une nouvelle entreprise. Et certainement une partie de la rhétorique de Nothing autour de “plus d’âme”, de “simplicité courageuse” et d’une “nouvelle façon de communiquer” est sans doute un peu prétentieuse. Mais en mettant de côté toutes les bêtises de l’entreprise, le produit lui-même semble plutôt bon.

Il a un ensemble solide de spécifications et une interface épurée. Bien que son design ne soit peut-être pas du goût de tout le monde, il se démarque certainement de la foule. Personnellement, je pense que c’est assez cool.

Mais c’est ce prix abordable qui, je pense, rend le téléphone si attrayant. Le Phone 1 n’essaie pas de rivaliser avec l’iPhone 13 Pro ou le Galaxy S22 Ultra. Au lieu de cela, il vise à offrir une expérience globale décente pour un prix beaucoup plus accessible à ceux d’entre nous qui resserrent les cordons de leur bourse.

Nous testons le téléphone en ce moment pour l’examen complet, mettant son processeur, son appareil photo et d’autres fonctionnalités à l’épreuve pour voir à quel point il se comporte bien par rapport à la concurrence et s’il en vaut vraiment la peine.