Un peu plus de deux mois après son lancement, le Nothing Phone (1) a accumulé de solides chiffres de vente en Inde grâce à son partenaire de lancement Flipkart. Ces chiffres sont particulièrement bons pour un nouvel acteur sur un marché hautement concurrentiel comme l’Inde.

S’adressant exclusivement à nous, le vice-président et directeur général de Nothing India, Manu Sharma, a déclaré que le Nothing Phone (1) comptait actuellement plus de 100 000 clients en Inde à la fin du mois d’août. La marque a réussi à vendre plus de 100 000 unités en seulement 20 jours de vente sur Flipkart.

Sharma a également déclaré que le Nothing Phone (1) est actuellement le smartphone le plus vendu sur Flipkart dans le segment de prix INR 30 000+. Le téléphone a été bien accueilli par les clients, avec plus de 10 millions de personnes ayant choisi de notifier le lancement du téléphone sur Flipkart avant le lancement.

Nothing nous a également informés que la société publiera prochainement sa quatrième mise à jour logicielle majeure, le Nothing OS 1.1.4. Bien que la société n’ait pas précisé la date de sortie exacte et les détails de la mise à jour, Sharma a déclaré que la mise à jour fournira des correctifs pour les problèmes clés que les clients ont soulevés ainsi que des améliorations pour des éléments tels que l’appareil photo et la batterie.

Interrogé sur la prochaine mise à jour d’Android 13, Sharma a souligné que la priorité de l’entreprise était de fournir une bonne expérience logicielle sur un cycle de publication accéléré. La sortie de la mise à jour Android 13 et le calendrier de développement du téléphone (1) ont également rendu difficile l’intégration de la mise à jour plus tôt.

Quant à l’avenir, Sharma a fait allusion aux futurs dispositifs écosystémiques dans le pipeline, mais a refusé de donner plus de détails.

À l’approche de la saison des fêtes en Inde, le Nothing Phone (1) aura des baisses de prix et des remises en argent limitées dans le temps. Le modèle 8 + 128 Go sera au prix de 31 999 INR (actuellement 33 999), le 8 + 256 Go à 34 999 INR (actuellement 36 999) et le modèle 12 + 256 Go à 37 999 INR (actuellement 39 999). Les clients de certaines banques recevront également une remise en argent supplémentaire de 3 000 INR.

