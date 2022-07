Nothing Phone (1) Date de sortie, prix et spécifications

Depuis son lancement il y a moins de deux ans, la mystérieuse start-up Nothing – créée par l’ancien co-fondateur de OnePlus Carl Pei – n’a sorti qu’un seul produit, une paire d’écouteurs abordables. Il a finalement suivi cela avec son deuxième produit, le Nothing Phone (1), et il est enfin lancé avant sa mise en vente officielle plus tard ce mois-ci.

Nous connaissons enfin les spécifications complètes du téléphone (1), sans parler de son prix – qui pourrait bien être moins cher que ce à quoi vous vous attendiez. Malheureusement, il ne sera pas du tout lancé aux États-Unis, mais les fans du Royaume-Uni, d’Europe et d’Asie pourront bientôt mettre la main sur un téléphone assez unique qui gagnera sans aucun doute (en partie) son battage médiatique.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le premier téléphone de Nothing, ou lisez nos premières impressions sur le Phone (1) pour savoir ce que nous en pensons après avoir testé le téléphone pendant quelques jours.

La société a d’abord confirmé qu’elle travaillait sur un smartphone lors de son événement du 23 mars, avant de diffuser lentement les nouvelles des fans avant un événement de lancement officiel le 12 juillet. Ce n’est pas quand le téléphone sera officiellement mis en vente – vous devrez attendre 21 juillet pour ça.

Pourtant, il existe des moyens d’obtenir le téléphone plus tôt que cela. Une centaine de chanceux (et riches) ont réussi à rafler des modèles numérotés et gravés grâce à un partenariat avec le site d’enchères StockX. Ceux qui ont réussi à obtenir une invitation de précommande à partir de la liste d’attente commenceront également bientôt à recevoir leurs téléphones, avant la sortie du 21 juillet, et la société vend également le téléphone tôt dans un kiosque éphémère à Londres du 16 au 20 Juillet.

Rien

Consultez notre guide plus détaillé sur où acheter le téléphone (1) pour plus d’informations.

Où est lancé le Nothing Phone (1) ?

Une autre chose à noter est la disponibilité mondiale. Rien n’a encore confirmé les partenaires de transporteurs mondiaux au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, mais le téléphone n’est pas lancé aux États-Unis ou au Canada.

Rien n’a confirmé à PCMag qu’il n’exécutera qu’un “programme bêta fermé” avec “un nombre limité de nos investisseurs communautaires privés aux États-Unis”. Il semble que même ces quelques chanceux auront du mal à utiliser le téléphone à grande échelle, avec un service “imprévisible” sur T-Mobile, pas de voix sur 4G sur AT&T et aucun service sur Verizon.

« Bien que nous aimerions apporter le téléphone (1) à l’ensemble de la communauté à travers le monde, nous nous concentrons sur les marchés domestiques, y compris le Royaume-Uni et l’Europe, où nous avons de solides partenariats avec les principaux opérateurs locaux. Comme vous le savez, il faut beaucoup pour lancer un smartphone, de la prise en charge du combiné par les technologies cellulaires du pays aux partenariats avec les opérateurs et à la réglementation locale, et comme nous sommes encore une jeune marque, nous devons être stratégiques à ce sujet.

Pourtant, il y a de l’espoir dans l’avenir. La société a confirmé qu’elle avait “de grands projets pour lancer un smartphone pris en charge par les États-Unis à l’avenir”, mais aucun engagement quant au moment où cela pourrait se produire.

Combien coûte le Nothing Phone (1) ?

Le Phone (1) est disponible en trois versions, bien que l’une soit lancée un peu plus tard que les autres :

8 Go + 128 Go : 399 £

8 Go + 256 Go : 449 £

12 Go + 256 Go : 499 £ (lancement à la fin de l’été)

Ce prix positionne bien le téléphone (1) pour saper les goûts du Pixel 6, du Samsung Galaxy S22 et de l’iPhone 13 de Google, et est en fait plus proche du prix des options de milieu de gamme comme le OnePlus Nord 2T et le Samsung Galaxy A53.

C’est une stratégie familière de Nothing, vraiment. Les écouteurs Ear (1) de la société proposaient des prix compétitifs à 99 $ / 99 £ / 99 €, tout en conservant des fonctionnalités haut de gamme telles que l’ANC (annulation active du bruit), les plaçant à l’extrémité supérieure de ce qui serait considéré comme un « budget » dans leur catégorie de produits respective. .

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités du Nothing Phone (1) ?

Malgré son prix abordable, le téléphone (1) a des spécifications assez impressionnantes à offrir – bien qu’il ne soit certainement pas un véritable produit phare.

Concevoir

L’élément le plus alléchant du téléphone est son design, révélé pour la première fois le 15 juin.

Rien

Le langage de conception est immédiatement familier à tous ceux qui ont vu les écouteurs Ear (1), avec un mélange de plastique opaque et transparent qui fait allusion à l’intérieur du téléphone sans en révéler trop explicitement. Il est disponible en blanc ou en noir.

Plus frappant encore, le téléphone contient un ensemble de bandes lumineuses LED à l’arrière. Appelées Glyph Interface, celles-ci sont capables de clignoter en blanc (mais seulement en blanc) selon différents motifs, et elles ont quelques astuces intéressantes :

Clignotant pour les notifications

Brille autour de la bobine de charge lors de la charge sans fil inversée

Remplir lentement la barre inférieure lors de l’utilisation de la charge filaire, comme indicateur de batterie

Tout s’éclairant en même temps comme lumière d’appoint lors de l’utilisation de l’appareil photo

Clignotant dans des modèles distincts à temps pour un certain nombre de sonneries prédéfinies et d’alertes de notification

En ce qui concerne les matériaux, le cadre du téléphone est en aluminium recyclé, tandis qu’une grande partie de son plastique est également recyclé après consommation. L’avant et l’arrière du téléphone sont finis en Gorilla Glass 5 pour la protection, et le combiné bénéficie également d’un indice IP53 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Spécifications de base

Bien que le design soit inhabituel, les spécifications du téléphone sont un peu plus familières – mais pas sans impression.

Le téléphone utilise le chipset Qualcomm Snapdragon 778G +, espérant qu’il utiliserait le produit phare Snapdragon 8 Gen 1 ou le plus récent Snapdragon 7 Gen 1. Il est associé à 8 Go ou 12 Go de RAM et à 128 Go ou 256 Go de stockage.

Carl Pei a déclaré à Input que la version “personnalisée” de la puce avait été spécialement conçue pour Nothing, et que Qualcomm avait ajouté la prise en charge de la charge sans fil et de la charge inversée uniquement pour ce téléphone.

Rien

Nous savions déjà que le téléphone serait doté d’une charge sans fil – que vous pouvez voir dans la grande bobine circulaire présente au milieu de la conception – et il est maintenant confirmé qu’il est compatible Qi à des vitesses allant jusqu’à 15 W, avec prise en charge de la charge sans fil inversée de 5 W également . Le compromis est que la charge filaire n’est que de 33 W – décente mais loin d’être la plus rapide du marché – et rien n’expédie également le téléphone sans pour autant un chargeur dans la boite. La batterie elle-même a une capacité assez typique de 4500 mAh.

En ce qui concerne l’affichage, le téléphone (1) contient un écran de 6,55 pouces – une taille Android assez moyenne – utilisant la technologie OLED 120 Hz. Il prend en charge HDR10 +, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et un capteur d’empreintes digitales sous-affichage – encore une fois, tous assez typiques pour un milieu de gamme moderne, bien qu’à l’extrémité supérieure de ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Les caméras sont un peu différentes. La caméra selfie 16Mp, f/2.5 est assez standard, mais la paire d’objectifs arrière 50Mp le sont moins. La plupart des téléphones à ce prix emballent un seul appareil photo décent, puis emballent l’arrière avec des objectifs supplémentaires douteux, mais rien ne s’est plutôt concentré sur l’inclusion de deux appareils photo qui devraient pouvoir tenir le coup.

Rien

L’appareil photo principal est probablement le plus impressionnant, avec une ouverture f/1.9 et le populaire capteur Sony IMX766, qui apporte avec lui une stabilisation optique de l’image. En revanche, l’ultra large f / 2.2 utilise le capteur d’image JN1 de Samsung et manque d’OIS, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il corresponde tout à fait à l’appareil photo principal, mais qu’il en sera probablement toujours un – sinon la – meilleurs appareils photo ultra-larges dans un téléphone à ce prix.

Rien du système d’exploitation

Le dernier élément clé du téléphone est son logiciel. Lors de l’événement d’annonce de mars, Pei a également présenté Nothing OS : l’expérience utilisateur basée sur Android qui fera ses débuts sur le premier smartphone de l’entreprise.

Selon les propres mots de Pei, Nothing OS “capture les meilleures fonctionnalités d’Android pur, distillant le système d’exploitation à l’essentiel, où chaque octet a un but”.

C’est une approche familière, suivant des principes similaires à l’expérience utilisateur OxygenOS trouvée sur les téléphones fabriqués par l’ancienne société OnePlus de Pei.

Comme on le voit dans les captures d’écran ci-dessus, il y a une esthétique distincte à Nothing OS, portant à travers le rétro-futurisme déjà vu à travers les atouts plus larges de la marque.

Les sonneries et les sons de notification du système d’exploitation sont apparemment influencés par “le code Morse, les oscillateurs et les montres numériques”, tandis que l’expérience utilisateur est relativement légère sur les animations de l’interface utilisateur, dans le but d’offrir une expérience de navigation plus propre et plus simple.

Pei a également promis 40 % d’applications préchargées en moins, en se concentrant sur les propres expériences de Google en tant que premier port d’escale pour la plupart des services, ainsi qu’une intégration intégrée non seulement avec les écouteurs Nothing Ear (1), mais aussi avec les voitures Tesla.

Rien

Pour compléter le côté logiciel, Pei a promis trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Le téléphone arrive donc sous Android 12 et passera à Android 13, 14 et 15.

Si vous voulez avoir un avant-goût de ce à quoi ressemblera Nothing OS, vous pouvez obtenir le Nothing Launcher sur votre téléphone dès maintenant, avec une version bêta du lanceur d’applications de la société disponible sur certains téléphones exécutant Android 11 ou une version plus récente. Ce n’est pas le système d’exploitation complet, mais il vous donnera un aperçu de l’expérience.

Caractéristiques complètes du téléphone (1)

Qualcomm Snapdragon 778G +

8/12 Go de RAM LPDDR5

128/256 Go de stockage UFS 3.1

Écran OLED 6,55 pouces 120 Hz

Caméra arrière: Appareil photo principal 50Mp, f/1.9 OIS Caméra ultra large 50Mp, f/2.2

Caméra selfie 16Mp, f/2.5

Batterie 4500mAh

Charge filaire 33W

Charge sans fil 15W

Recharge sans fil inversée 5W

5G

Haut-parleurs stéréo

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Voyants LED de l’interface Glyph

IP53

Verre Gorille 5

Android 12 avec Nothing OS 1

159,2 x 75,8 x 8,3 mm

194g

Consultez notre aperçu des téléphones les plus attendus de 2022, pour voir ce qui va arriver en plus du Nothing Phone (1) cette année.