Nothing ouvre son premier centre de service client exclusif en Inde

Rien n’a annoncé l’ouverture de son premier centre de service client exclusif en Inde dans la ville de Bengaluru, Karnataka. Il s’agit du premier des cinq centres de ce type que la société vise à lancer cette année.

Le centre de service exclusif accueillera périodiquement des camps de service pour les clients de Nothing et les clients pourront acheter des accessoires, des packs de soins pour les dommages accidentels causés par les liquides et des packs de mise à niveau de la garantie.

Rien ne prévoit d’étendre le nombre total de ses centres de service en Inde de 230 à plus de 300 d’ici la fin juillet, desservant 19 000 codes PIN à travers le pays. L’entreprise augmente également son équipe de service client de 50 %.

Rien ne prévoit d’ouvrir cinq centres de services exclusifs dans cinq villes indiennes d’ici 2023 et 20 autres d’ici fin 2024.