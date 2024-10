Nothing OS 3.0 pratique : une mise à niveau bienvenue, surtout

[ad_1]

Construit sur Android 15, Nothing OS 3.0 est une refonte assez importante du skin Android de l’entreprise, qui était déjà l’un des meilleurs du marché. Après avoir joué avec la mise à jour, je suis plutôt satisfait des différentes mises à niveau que Nothing a apportées, du moins pour la plupart.

Nothing OS 3.0 est lancé pour la première fois en version bêta sur Nothing Phone (2a) et constitue probablement la plus grande mise à jour du skin Android de la société à ce jour. Le journal des modifications complet comprend de nombreux ajustements, mais je pense qu’il y a quatre changements principaux.

L’un de ceux que vous trouverez dans tout le système d’exploitation, car Nothing a considérablement modifié sa conception. L’aspect « Dot Matrix » a été supprimé à de nombreux endroits, remplacé par une nouvelle police de texte serif qui semble plutôt belle dans l’ensemble. C’est plus facile à lire qu’autre chose, ce que j’apprécie. Mais ce look n’a pas complètement disparu, car Nothing a commencé à parsemer des points dans les animations du système d’exploitation. L’un des plus importants est le déverrouillage de l’appareil avec le capteur d’empreintes digitales, et c’est une touche vraiment agréable !

Au-delà de cela, le prochain grand changement concerne l’écran de verrouillage. Il y a beaucoup plus de personnalisation de l’horloge, avec une poignée de styles parmi lesquels choisir. Il existe également une nouvelle option pour les widgets, avec plus d’options parmi lesquelles choisir (même si vous ne pouvez toujours pas utiliser de widget) ainsi que la possibilité de minimiser l’horloge en faveur de l’espace pour les widgets. C’est un excellent choix, j’aimerais juste que cela fonctionne avec plus que les widgets de Nothing.



























Un autre changement majeur concerne les paramètres rapides, où Nothing a réorganisé la conception et l’édition. Vous pouvez désormais modifier la taille des vignettes comme bon vous semble, en les agrandissant pour obtenir plus d’espace pour les mots ou en les rendant plus petites pour accueillir plus de vignettes. Cela vous permet de choisir entre une mise en page riche en informations ou visible, ou quoi que ce soit entre les deux. Certaines vignettes étendues, comme Wi-Fi et Données mobiles, vous permettent même d’appuyer sur un côté pour une bascule rapide et sur l’autre pour un menu étendu. Bon!

C’est vraiment bravo, et franchement, cela devrait être la façon dont Android fait cela sur tous les appareils.















La partie avec laquelle j’ai du mal dans Nothing OS 3.0 est la décision de Nothing de copier la bibliothèque d’applications iOS dans sa nouvelle version bêta « Smart Drawer ».

Cette fonctionnalité, comme Nothing la décrit, « classera automatiquement vos applications dans des dossiers » pour « une meilleure organisation et un accès facile ». Ce n’est pas une mauvaise idée sur le papier, mais la mise en œuvre n’est qu’un clone pur et simple de la terrible vision d’Apple du tiroir d’applications. Les dossiers sont automatiquement ajoutés et disposés pour vous sans aucune personnalisation. Vous pouvez appuyer sur les trois plus grandes icônes tout en appuyant sur la plus petite pour ouvrir le dossier complet.

Ce n’est certainement pas plus rapide que le tiroir d’applications Android standard, prévisible et trié par ordre alphabétique, et ignore également qu’Android dispose déjà d’un moyen de fournir un « accès facile » aux applications. Android est depuis des années en mesure de proposer des suggestions d’applications prédictives dans le tiroir d’applications, et Nothing le prend en charge.

Alors, pourquoi avons-nous besoin de gros dossiers ?

Je pouvais voir une version de ces dossiers utile en haut du tiroir d’applications pour certaines applications préférées, mais le fait que vous deviez tout ou rien avec cette mise en page ne fait que le gâcher pour moi.















Pourquoi Nothing a-t-il copié iOS à cet égard ? En réalité, il s’agit probablement d’une tentative de plaire aux utilisateurs iOS. Je comprends, chaque marque Android le fait dans une certaine mesure. Mais ce clone pur et simple ne semble pas avoir de raison d’exister. Apple a créé la bibliothèque d’applications des années après qu’Android ait déjà perfectionné le tiroir d’applications. Je serais choqué si quelqu’un choisissait volontairement de passer à cela.

Que pensez-vous de Nothing OS 3.0 ?

La mise à jour est désormais disponible en version bêta sur Phone (2a) et commencera à être déployée sur tous les appareils Nothing en décembre.

