Nothing OS 2.5 bêta basé sur Android 14 désormais disponible pour Nothing Phone (2)

Nothing travaille sur une mise à jour majeure pour sa branche personnalisée d’Android – la plus importante depuis l’arrivée de Nothing OS 2.0 avec le Nothing Phone (2). La nouvelle version passe des fondements d’Android 13 à Android 14 et introduit des fonctionnalités supplémentaires spécifiques à Nothing tout en restylant divers éléments de l’interface utilisateur pour une apparence plus cohérente.

Nothing OS Open Beta (1) n’est disponible que pour les propriétaires de téléphone (2) pour le moment, bien que la société ait confirmé qu’elle travaillait également sur une mise à jour Android 14 pour le téléphone (1). Voici les points forts des nouveautés de la v2.5 (vous pouvez trouver le journal complet des modifications ci-dessous).







Les points forts du nouveau Nothing OS 2.5 (Open Beta 1)

Voici ce que vous devez savoir si vous souhaitez tenter la mise à jour. Comme d’habitude, il s’agit d’une version bêta, elle peut donc contenir des bugs qui la rendent inadaptée à un pilote quotidien. Mais si vous acceptez ce risque, assurez-vous que votre téléphone est mis à jour vers Nothing OS 2.0.3 et rendez-vous sur ce post sur le forum Nothing Community pour obtenir des instructions.

Après avoir installé la v2.5, vous aurez la possibilité de revenir à Nothing OS 2.0.3. Cependant, vous devrez sauvegarder vos données car le processus de restauration inclut une réinitialisation d’usine.

Comme promis, voici le journal complet des modifications de Nothing OS 2.5 Open Beta 1.

Rien de système d’exploitation :

Mise à jour de l’interface de la bibliothèque de widgets afin que les widgets Nothing apparaissent plus clairement.

Nouveau widget de photos, vous permettant d’afficher vos photos préférées à la fois sur votre écran d’accueil et sur votre écran de verrouillage.

Nouvel éditeur et menu de capture d’écran, permettant des fonctionnalités d’édition plus avancées et des suppressions rapides.

Conception mise à jour du geste du dos pour être plus conforme au style de Nothing.

Ajout de la possibilité de masquer les icônes d’application sur l’écran d’accueil et le tiroir d’applications. Faites glisser votre doigt vers la droite dans le tiroir d’applications pour révéler les icônes d’applications cachées.

Capturez rapidement des captures d’écran d’un simple glissement à trois doigts.

Personnalisez la double pression sur le bouton d’alimentation pour accéder rapidement à une fonctionnalité choisie.

Refonte d’une page de personnalisation commune de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage pour une vue plus complète des options.

Introduction du filtre en verre pour rendre vos fonds d’écran préférés encore plus uniques.

Nouveaux fonds d’écran de couleur unie pour une apparence plus propre de l’écran d’accueil.

Android 14 :

Ajout d’un thème de couleur monochrome dans la section des couleurs de base.

Nouveau geste de retour lors de l’interaction avec des applications

Mise à jour de la disposition des paramètres rapides et ajout des icônes des écouteurs Nothing.

Plus d’options de raccourci de l’écran de verrouillage, notamment Ne pas déranger, Muet, Scanner de code QR et caméra vidéo.

Il est désormais possible de définir séparément les volumes sonores des sonneries et des notifications, avec une interface de contrôle du volume mise à jour.

Ajout de paramètres régionaux afin que vous puissiez personnaliser vos préférences d’unité et de numéro

