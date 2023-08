Nothing OS 2.0 pour téléphone (1) arrive la semaine prochaine

Nothing Tech a confirmé qu’il commencerait à diffuser la mise à jour Nothing OS 2.0 pour Nothing Phone (1) de l’année dernière à partir de la semaine prochaine. L’interface basée sur Android 13, préinstallée sur Nothing Phone (2), apporte un nouvel ensemble de widgets pour l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil, des bascules de paramètres rapides mises à jour et la possibilité d’exécuter plusieurs instances de la même application.

Il existe également de nouvelles options de dossiers plus grands pour l’écran d’accueil, ainsi que de nouvelles icônes d’application monochromes pour les applications propriétaires et une fonction de verrouillage d’application native. Rien n’a annoncé de date précise pour la mise à jour, nous attendons donc plus de détails dans les prochains jours.

Source (poster sur X)