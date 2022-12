Nothing libère Android 13 Beta et continue de taquiner quelque chose aux États-Unis

Rien n’a encore sorti un téléphone aux États-Unis et nous n’avons vraiment aucune idée si ou quand ils pourraient faire une telle chose. Cela a parfois rendu notre couverture un peu gênante, mais comme ils n’arrêtent pas de dire “lancement américain”, nous y sommes. Le dernier sur cette situation est qu’ils ont de nouveau mentionné ce pays et ils ont également commencé à proposer Android 13 en version bêta à un groupe limité.

Pour la version bêta d’Android 13, qui se déploie via un programme Open Beta, tout comme OnePlus le fait, le nouveau logiciel arrivera sous la marque Nothing OS 1.5. Rien croit il s’agit de leur système d’exploitation sous une forme “perfectionnée” avec une énorme augmentation des vitesses de chargement des applications, encore plus de Material You, des mises à niveau de confidentialité, un raccourci du scanner de code QR, une fonction d’auto-réparation, un mode de jeu amélioré, et plus encore. En fait, la liste des changements ressemble à environ 95 % des éléments introduits par Google dans Android 13, mais il y a probablement des touches personnalisées ici et là.

Voici toutes les nouveautés de Nothing OS 1.5 (Android 13) :

Jusqu’à 50 % d’augmentation de la vitesse de chargement de l’application.

Plus de matériel vous. Plus de schémas de couleurs disponibles pour faire correspondre les applications tierces au papier peint.

Prise en charge multilingue qui permet différentes langues pour différentes applications.

Améliorations de la confidentialité. Y compris: Sélecteur de photos. Choisissez les images que vous souhaitez partager avec chaque application. Autorisations de notification. Contrôlez quelles applications peuvent vous envoyer des notifications. Autorisations multimédias. Regroupez les types de médias que vous souhaitez partager, par exemple, photos et vidéos, musique et audio, fichiers.

Nouveau scanner de code QR dans les paramètres rapides.

Aperçu du presse-papiers : le texte copié apparaît dans le presse-papiers dans le coin inférieur de l’écran. Ainsi, vous pouvez modifier directement le texte avant de le coller.

Nouveau look pour Media Control.

Prestations de premier plan. Fermez les applications d’arrière-plan actives directement depuis le centre de notification pour économiser la batterie.

Sous-titres en direct : détecte la parole sur votre appareil et génère automatiquement des sous-titres.

Augmentation de la mémoire de fond. Réduire l’attente de chargement des applications fréquemment utilisées.

Nouvelle fonction d’auto-réparation qui permet au téléphone (1) de fonctionner comme s’il était neuf. En effaçant le cache inutilisé et les vidages système expirés.

Paramètres rapides améliorés. Avec de nouvelles fenêtres contextuelles de réseau et de périphérique Bluetooth.

Nouvelle interface utilisateur pour le contrôle du volume. Ajustez facilement les curseurs de volume individuels sans déverrouiller l’écran (par exemple, musique ou alarme).

Mode de jeu amélioré. Nouvelle interface utilisateur pour les notifications légères et ajout de Google Game Dashboard. Le tableau de bord prend en charge les captures d’écran, l’enregistrement d’écran, l’affichage FPS et Ne pas déranger.

En ce qui concerne le lancement aux États-Unis, Carl Pei de Nothing s’est adressé à Twitter pour suggérer qu’ils se «préparent effectivement pour un lancement aux États-Unis» et qu’ils prévoient d’étendre le programme bêta d’Android 13 aux gens d’ici. Si vous possédez un téléphone Nothing (1) et que vous vivez ici, vous pouvez vous inscrire pour devenir testeur ici. Ce formulaire était posté à leurs forums communautaires il y a quelques semaines.

Préparation pour un lancement US 🇺🇸 Alors que la bêta ouverte d’Android 13 est progressivement déployée sur nos marchés existants, nous l’étendrons au marché américain via un programme de test avec accès au téléphone (1). J’adorerais avoir des commentaires de notre communauté là-bas. Restez à l’écoute. —Carl Pei (@getpeid) 15 décembre 2022

Cependant, il y a encore beaucoup de confusion autour de ce supposé lancement américain. Dans une interview avec Pei, Autorité Android lui a posé des questions sur ces plans américains et il n’a pas vraiment donné de détails sur tout cela, mentionnant seulement à nouveau qu’il est difficile d’expédier un téléphone ici. La question faisait suite à une histoire récente qui suggérait que Nothing expédierait “potentiellement” un téléphone ici, mais Pei semblait hésitant à s’engager davantage et a plutôt parlé de Nothing nécessitant plus de ressources et qu’une récession est là. Il parle donc d’un lancement américain sur Twitter, puis d’être extrêmement prudent dans les interviews.

Je vous ferai savoir si j’obtiens cette version bêta ou si quelque chose se produit vraiment aux États-Unis.