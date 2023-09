Nothing lance une montre intelligente à moins de 70 $, aux côtés d’écouteurs à 49 $

Si vous recherchez une nouvelle montre intelligente mais que l’Apple Watch Series 9 dépasse un peu votre budget, alors CMF, une nouvelle marque de la société derrière le Nothing Phone 2, a ce qu’il vous faut.

Le CMF par Nothing Watch Pro est au prix de seulement 69 $.

Il est livré avec un écran AMOLED de 1,96 pouces et comprend un capteur de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène dans le sang. Il dispose de 110 modes sportifs différents, d’une batterie de 340 mAh et d’un bracelet en silicone. Il est disponible en trois options de couleurs : cadre et sangle gris foncé ; monture gris métallisé avec bracelet orange ; et cadre gris foncé avec un bracelet gris cendré.

CMF by Nothing a également dévoilé un ensemble d’écouteurs pour seulement 49 $.

Le Bourgeons Pro Ils sont également disponibles en gris foncé, gris clair et orange et comportent six micros, des commandes tactiles, une « suppression du bruit environnemental AI » et une batterie de 55 mAh dans chaque bouton.

CMF indique que les Buds Pro vous offriront 11 heures d’utilisation avec une charge complète, et 10 minutes de charge vous donneront 5 heures d’écoute. Le boîtier dispose d’une batterie de 460 mAh.

La Watch Pro et les Buds Pro seront disponible à l’achat plus tard ce mois-ci.