Nothing Ear (Stick) approuvé par la FCC, boîtier fuites d’image

Le prochain Nothing Ear (Stick) a obtenu la certification FCC et nous avons également examiné de plus près la conception du boîtier et quelques détails clés sur les spécifications. Les nouveaux écouteurs ont été certifiés avec le numéro de modèle B157 avec la liste révélant une image du boîtier transparent et des antennes à l’intérieur des écouteurs à venir.







Boîtier et antennes pour écouteurs Nothing Ear (Stick)

Nothing Ear (Stick) apportera une connectivité Bluetooth 5.2 bimode et chaque bourgeon est répertorié avec une capacité de batterie de 36 mAh tandis que le boîtier de charge cylindrique contiendra une charge de 350 mAh et se rechargera via USB-C.









Rien Ear (Stick) Certifications FCC







Aucune étiquette d’oreille (bâton)

La boîte de vente au détail fournira un câble USB-C vers USB-C pour le chargement. Nothing Ear (Stick) devrait apporter un léger rafraîchissement aux écouteurs originaux Nothing ear (1), les écouteurs ont déjà fait leurs débuts non officiels la semaine dernière à la Fashion Week de Londres.

