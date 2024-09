Nothing Ear (Open) sera lancé le 24 septembre

De retour à l’IFA plus tôt ce mois-ci, Nothing avait déjà présenté les écouteurs Ear (Open) et la société semble désormais avoir révélé la date de son annonce officielle. Elle aura lieu le 24 septembre à 14h00 heure du Royaume-Uni (15h00 CET, 9h00 à New York, 6h00 en Californie et 18h30 en Inde), selon les réseaux sociaux de Nothing.

Comme vous pouvez le voir, Nothing n’a pas révélé clairement de quoi parlait l’événement, mais il n’y a eu aucune fuite ou rumeur sur un autre produit Nothing à venir en dehors de l’Ear (Open), donc ça doit être tout.

En plein air. Une nouvelle arrivée débarque le 24.09.2024 pic.twitter.com/6daPuiamXK — Rien (@rien) 17 septembre 2024

Il s’agira de la première entrée de Nothing sur le marché des écouteurs intra-auriculaires ouverts, en pleine croissance, dont l’entreprise souhaite clairement prendre une part. La société a déjà dévoilé les écouteurs intra-auriculaires traditionnels Nothing Ear et Nothing Ear (a) plus tôt cette année. Ainsi, avec l’Ear (Open), elle propose trois écouteurs sans fil différents parmi lesquels vous pourrez choisir.

Nous vous apporterons tout ce qu’il y a à savoir sur le Nothing Ear (Open) le 24 septembre, alors restez à l’écoute.