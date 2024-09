Nothing Ear (Open) fuite en intégralité avant son dévoilement imminent

Nothing entre sur le marché des écouteurs intra-auriculaires ouverts dans quelques heures seulement, avec le dévoilement du Nothing Ear (Open), prévu le 24 septembre à 14h00, heure du Royaume-Uni (15h00 CET, 9h00 à New York, 6h00 en Californie et 18h30 en Inde).

Et maintenant, avant l’annonce officielle, les Ear (Open) ont fuité comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous. Les écouteurs ont un design semi-transparent qui est bien sûr la marque de fabrique de Nothing.

Chaque écouteur est doté d’un haut-parleur de 14,2 mm en polyéthylène téréphtalate recouvert de titane. Chacun est doté d’une batterie de 64 mAh, et l’étui contient une batterie de 635 mAh. Les écouteurs offrent une autonomie de huit heures, et si vous ajoutez l’étui, cela va jusqu’à 30 heures. Pour les appels, les chiffres sont respectivement de six heures et de 24 heures.

Les écouteurs prennent en charge le Bluetooth 5.3 et la double connexion, et sont certifiés IP54 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures. Ils disposent de la technologie Clear Voice basée sur l’IA pour les appels, d’un mode de latence ultra-faible et de la prise en charge de ChatGPT tant que vous possédez un smartphone Nothing.

Les écouteurs Ear (Open) ne disposent d’aucune fonction de suppression active du bruit et ne seront apparemment proposés qu’en blanc, du moins dans un premier temps. Les prix n’ont pas été divulgués.

Source (en allemand)