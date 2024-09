Nothing Ear (open) : écouteurs de sport de type ouvert

Rien n’a tenu de présentation à vitrine ses nouveaux écouteurs entièrement sans fil.

Le nouveau produit s’appelle Ear (open). Il s’agit d’un modèle sportif avec une construction ouverte et un design transparent, comme les autres écouteurs de la marque.

Chaque écouteur pèse 8,1 grammes et est certifié IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le modèle est équipé de haut-parleurs de 14,2 mm recouverts de titane et d’un module Bluetooth 5.3 qui prend en charge l’appairage avec deux appareils. Chaque écouteur est doté de deux microphones responsables de la technologie Clear Voice 3.0.





Comme les précédents écouteurs Nothing, Ear (open) fonctionne avec l’application Nothing X. Vous pouvez personnaliser et partager vos profils d’égaliseur, réaffecter les commandes et mettre à jour le micrologiciel. Les écouteurs prennent également en charge le réseau Find My, les jeux à faible latence et l’intégration ChatGPT (nécessite un smartphone Nothing).

Les écouteurs intra-auriculaires (ouverts) sont conçus pour fonctionner jusqu’à 8 heures. L’étui de chargement permettra au nouveau produit de fonctionner jusqu’à 30 heures. Il se charge via un connecteur USB-C. Il n’y a pas de charge sans fil.

Les ventes des écouteurs Ear (ouverts) débuteront le 1er octobre 2024. Les écouteurs coûteront 149 $/149 €/129 £.