Nothing Ear (bâton) est moins cher en Inde si vous possédez déjà un produit Nothing

Rien n’annonçait l’Ear (stick), sa deuxième entrée dans l’espace des écouteurs TWS, fin octobre. Le prix pour l’Inde est de 8 499 INR, ce qui est le même que celui de la version noire de l’oreille (1) actuellement vendue au détail, et plus cher que le modèle blanc des premiers écouteurs de Nothing, qui est de 7 299 INR.

C’est étrange, car ailleurs, la société a augmenté le prix de l’oreille (1) de 50 % avant le lancement de l’oreille (bâton), fixant essentiellement le même prix que le premier. Pour une raison quelconque, les mêmes bouffonneries ont été ignorées en Inde. Non seulement cela, mais aujourd’hui, le mot vient d’une remise exclusive.

Les personnes en Inde qui possèdent déjà un produit Nothing – c’est-à-dire un téléphone Nothing (1) ou une Nothing Ear (1) – bénéficient d’une remise de 1 000 INR sur le Nothing Ear (bâton). Cela ramène son prix à un INR 7 499 plus agréable au goût, bien que même à ce stade, il soit toujours plus cher que l’oreille blanche (1) qui a ANC.

Quoi qu’il en soit, la promo sera proposée sur Flipkart à la fois lors de la première vente du 14 novembre (qui commence à 12h), ainsi qu’à partir du 17 novembre, lorsque les ventes ouvertes commenceront. Gardez à l’esprit, cependant, qu’il s’agira d’une remise à durée limitée, donc si vous êtes intéressé, ne perdez pas un instant pour en profiter.

Passant par