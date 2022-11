Nothing Ear (2) Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

La start-up Nothing de Carl Pei s’est annoncée avec ses écouteurs Ear (1). Il est depuis suivi d’un téléphone et d’une deuxième paire d’écouteurs, mais des rumeurs arrivent déjà sur la deuxième génération de la version principale de l’entreprise : l’Ear (2).

Voici toutes les nouvelles et les rumeurs que nous avons jusqu’à présent sur le Nothing Ear (2).

Quand le Nothing Ear (2) sortira-t-il ?

Il n’y a pas encore de date de lancement officielle pour le Nothing Ear (2), et aucune rumeur ne précise vraiment de dates potentielles. Pendant un certain temps, plusieurs sites ont pensé que l’événement de lancement d’octobre du Nothing Ear (Stick) pourrait plutôt être l’Ear (2), mais cela ne s’est pas avéré être le cas.

L’original Nothing Ear (1) est sorti en juillet 2021 et le Nothing Ear (Stick) a fait ses débuts en octobre 2022, il n’y a donc pas de modèle établi et l’entreprise est encore très jeune. Cela rend difficile de savoir quand le Nothing Ear (2) arrivera, mais nous avons commencé à voir des fuites qui présentent la conception du nouveau produit, il se pourrait donc qu’elles apparaissent dans les mois à venir.

Combien coûtera le Nothing Ear (2) ?

Encore une fois, il n’y a aucun mot de Nothing à ce sujet, car la société n’a même pas confirmé que le Nothing Ear (2) est une réalité, et notre méthode habituelle d’examen des prix passés des générations précédentes a été semée d’embûches par un récente flambée des prix sur le Nothing Ear (1). Voici tous les prix que nous avons vus jusqu’à présent :

Prix ​​de lancement de Nothing Ear (1): 99 $ / 99 £

Rien d’oreille (1) prix actuel : 149 $/149 £

Rien d’oreille (bâton): 99 $ / 99 £

Rien n’a tweeté le PDG Carl Pei que la hausse des prix était due à “une augmentation des coûts”, et avec les fluctuations actuelles des devises, la hausse de l’inflation, sans parler de la flambée des coûts de l’énergie due à l’invasion russe de l’Ukraine, il se pourrait qu’il faille un certain temps avant que nous voyions une réduction une fois de plus. Dans cet esprit, nous pensons qu’il est probable que si le Nothing Ear (2) arrive bientôt, ils pourraient avoir un prix similaire aux 149 $ / 149 £ que nous voyons sur le Nothing Ear (1) pour le moment.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Nothing Ear (2) ?

Comme vous pouvez l’imaginer, les spécifications du Nothing Ear (2) restent pour la plupart un mystère à ce stade. Mais, nous avons commencé à voir quelques fuites qui donnent une indication de ce qui pourrait nous attendre. 91Mobiles, en collaboration avec un pronostiqueur technologique Kuba Wojciechowskia posté ce qu’il prétend être des rendus de la conception du Nothing Ear (2).

Rendu de conception qui a fui pour Nothing Ear (2) 91Mobiles

Comme vous pouvez le voir, ils sont pratiquement identiques au Nothing Ear (1), juste avec le nom changé en Ear (2). Nous supposons que certains des composants internes auront été mis à niveau, mais aucun détail solide n’est disponible jusqu’à présent. La première génération comportait des haut-parleurs de 11,6 mm, une suppression active du bruit et une charge sans fil, que nous nous attendions à voir sur leur successeur.

L’oreille (bâton) moins chère comporte certaines améliorations que nous nous attendons à voir correspondre à l’oreille (2). Le plus important est un saut vers des haut-parleurs plus grands de 12,6 mm pour un son plus puissant, ainsi qu’une fonction appelée « Bass Lock » qui ajuste automatiquement l’égaliseur du casque pour lutter contre les basses perdues en raison d’une fuite de bruit.

Le (Stick) utilise également des commandes de “pincement” plutôt que les commandes tactiles délicates de l’oreille (1), nous ne serions donc pas surpris de voir l’oreille (2) passer à un design similaire – comme le laisse entendre ce qui semble comme un très léger retrait sur la tige du casque sur le rendu ci-dessus.

Ces changements aideraient à corriger certains des quelques défauts que nous avons trouvés dans notre examen de l’oreille (1). La qualité audio était bonne pour le prix, mais comme ce prix a depuis augmenté de 50 %, nous nous attendons à de meilleures performances audio si Nothing veut rester compétitif. Il y avait aussi quelques problèmes avec les commandes tactiles qui, espérons-le, seront corrigés dans le nouveau modèle.

Alors que l’ANC était impressionnant (encore une fois au prix de lancement), il ne pouvait pas filtrer tout l’environnement environnant, donc une version plus puissante de l’ANC dans le Nothing Ear (2) pourrait également le voir être un vrai gagnant, même si il en coûte 149 $ / 149 £ à son arrivée.

Nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles, alors assurez-vous de le consulter régulièrement. En attendant, consultez notre tour d’horizon des meilleurs écouteurs sans fil et des meilleurs écouteurs sans fil à petit budget pour voir les meilleures alternatives actuellement sur le marché.