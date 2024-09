Notez sur votre calendrier la 38e édition annuelle du « Broadway Flea Market & Grand Auction » au cœur du quartier des théâtres de New York

Maintenant dans sa 38ème année, le populaire Marché aux puces et grande vente aux enchères de Broadwayun avantage pour Broadway Cares/Equity lutte contre le sidasoutenu par des sponsors d’entreprise Le New York Times et United Airlines revient au Theater District de New York le dimanche 22 septembre 2024, de 10h à 19h. Cette tradition de longue date a commencé il y a près de quatre décennies avec deux tables installées par les membres de la distribution et les régisseurs de scène de Une ligne de chœur devant leur porte de scène dans Shubert Alley. Depuis 1987, les 37 éditions annuelles ont permis de récolter plus de 18,7 millions de dollars, l’édition de l’année dernière ayant rapporté un montant record de 1 237 179 dollars.

L’événement en plein air comportera des tables sur West 44ème et Ouest 45ème Des rues et une vente aux enchères silencieuse dans Shubert Alley, toutes deux remplies de trésors de spectacles de Broadway et Off-Broadway et de membres de la communauté théâtrale de New York, ainsi qu’une vente aux enchères en direct commençant à 17 heures sur la place piétonne de Times Square entre 45ème et 46ème Streets propose des souvenirs uniques, des objets de collection autographiés, des accessoires utilisés sur scène, des pièces de costume, des packages pour la première du théâtre et des expériences en personne, notamment des rencontres en coulisses, et bien plus encore. La très attendue Autograph Table et le Photo Booth sont également de retour, avec des dizaines des sommités les plus célèbres de Broadway accueillant leurs fans sur la terrasse du restaurant Junior’s pour des rencontres rapprochées, des séances de dédicaces et des photos.

N’oubliez pas de visiter la table Shubert Organization + Telecharge pour explorer le Programme collection, cartes de vitrine, souvenirs et trésors uniques des murs des théâtres et des archives Shubert, et d’avoir la rare opportunité de ramener à la maison un morceau des théâtres James Earl Jones et Majestic récemment rénovés, avec Shubert mettant aux enchères un lustre de l’ancien théâtre Cort (rebaptisé théâtre James Earl Jones) et une expérience VIP qui comprend une visite privée des archives Shubert et des places gratuites dans la maison.

Parmi les autres articles disponibles figurent des cadeaux pour la soirée d’ouverture, des packages pour les électeurs de Tony, des accessoires et des pièces scéniques de Approprié, DANCIN’ de Bob Fosse, The Cottage, El Mago Pop, Un ennemi du peuple, Grey House, Gutenberg ! La comédie musicale !, Harmonie, Le cœur du rock and roll, Here Lies Love, Comment danser dans l’Ohio, Illinoise, Kimberly Akimbo, Lempicka, Leopoldstadt, Merrily We Roll Along, Mother Play, Ohio State Murders, Once Upon a One More Time, Parade, Patriots, Peter Pan tourne mal, Le Fantôme de l’Opéra, La Leçon de piano, Prima Facie, Purlie Victorious, Le requin est cassé, Écaillé, Le panneau dans la fenêtre de Sidney Brustein, Certains l’aiment chaud, Spamalot, Une étrange boucle, Take Me Out, Topdog/Underdoget plus encore.

Si vous ne pouvez pas vous y rendre en personne (ou même si vous le pouvez), les pré-enchères en ligne commencent le vendredi 6 septembre. Si vous prenez l’avion pour New York, vous pouvez bénéficier de tarifs réduits sur United, la compagnie aérienne officielle de Broadway Cares, pour voyager vers l’aéroport de Newark (EWR) entre le 14 septembre et le 2 octobre ; utilisez le code d’offre ZPF4543370 lors de la réservation de votre vol.