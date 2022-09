Notes sur le football des garçons: les ajustements de la composition de Harvard mènent à des victoires

Victor Gonzalez a décidé d’apporter des changements après que Harvard n’ait pas vraiment réussi à décoller pendant huit matches cette saison.

Les Hornets avaient un dossier de 4-4 et étaient même dans le nombre de buts qu’ils ont marqués et accordés avec 18 chacun, alors Gonzalez, cherchant à trouver un plafond plus élevé pour son équipe, a déplacé les joueurs. Il a déclenché une course où Harvard a remporté quatre de ses cinq prochains matchs, dont un titre de saison régulière de la Kishwaukee River Conference lundi.

“Il s’agissait de trouver les bons joueurs pour s’adapter à notre formation, de déplacer des joueurs qui travaillaient à différents endroits, maintenant ils travaillent aux nouveaux endroits”, a déclaré Gonzalez. “C’est la plus grande chose que j’ai vue.”

Le plus gros changement pour Harvard a été de changer de lieu de jeu pour Pablo Mercado et Martin Quintero. Mercado, qui a rejoint Harvard cette saison en tant que senior, est passé de l’extérieur au milieu du terrain, où il contrôle le ballon et le distribue à leurs buteurs.

Quintero est passé du milieu de terrain central à la position d’attaquant et a mis beaucoup de pression sur les défenses, ce qui a permis aux Hornets de surclasser leurs adversaires 13-2 lors des cinq derniers matchs.

Gonzalez espère que son équipe pourra poursuivre sur sa lancée lorsqu’elle tentera de remporter le tournoi KRC la semaine prochaine avant le début des séries éliminatoires.

“Les séries éliminatoires sont complètement différentes une fois que vous y êtes”, a déclaré Gonzalez. “N’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle équipe, peu importe le record, plus rien n’a d’importance. C’est juste un jeu et c’est tout. Je pense que voir la qualité qui existe est une révélation que vous devez apporter tous les jours.

La saison des blessés et des hauts et des bas de Woodstock

Matt Warmbier savait qu’il aurait besoin de développer une jeune équipe cette saison, mais il ne s’attendait pas à le faire sans deux de ses meilleurs joueurs.

L’entraîneur de Woodstock a raté le meilleur buteur Jovani Robles-Arellano et le meneur de jeu Lucas Rubio depuis le match des Blue Streaks contre Harvard le 6 septembre et l’équipe a une fiche de 4-3 depuis les blessures.

“Nous essayons toujours de gérer les choses tout en essayant de développer une jeune équipe”, a déclaré Warmbier. “Il semble qu’un jour ça se passe bien, le lendemain moins bien. C’est une saison en dents de scie. »

Robles-Arellano reste le meilleur buteur de l’équipe bien qu’il ait raté les sept derniers matches en raison d’une blessure au genou. Warmbier espère que le junior pourra recommencer à jouer la semaine prochaine lors du tournoi KRC.

Les chances de retour de Rubio ne sont pas aussi élevées, avec le potentiel de revenir si les Blue Streaks se qualifient pour la série d’états de classe 2A. Rubio est sorti après avoir ébréché une partie de son os de la hanche, ce qui a détaché une partie de son tendon.

“Nous allons juste rouler avec les coups, prendre ce qu’on nous donne”, a déclaré Warmbier. “Nous essaierons d’en tirer le meilleur parti.”

Le bon combat de McHenry

L’entraîneur de McHenry, Tony Caruso, a apprécié l’effort qu’il a vu de son équipe après que les Warriors aient pris du retard 2-0 contre Huntley jeudi.

“Nous avons montré un bon combat là-bas”, a déclaré Caruso. “Nous avons juste besoin de mieux nous organiser sur certaines contre-attaques, mais c’est contre une assez bonne équipe, donc ce n’est pas trop mal dans mon esprit.”

Les Warriors ont profité de l’élan de ce match pour remporter leur propre tournoi ce week-end. McHenry a battu Johnsburg 5-0 vendredi avant de remporter les deux matches samedi, d’abord une victoire 3-1 sur Harlem, puis un blanchissage 2-0 de Northridge.

Caruso est encouragé par ce qu’il a vu et sait que la communication résoudra ce qui retient les Warriors.

“Nous avons juste besoin d’une meilleure communication”, a déclaré Caruso. “Cela nous manque parfois, tout le monde parle pour nous faciliter la tâche.”

Le rétablissement de Huntley

Huntley s’est regroupé après un week-end difficile au tournoi BodyArmor Series pour vaincre McHenry 2-0 jeudi.

Les Red Raiders ont perdu 2-0 contre St. Laurence le samedi 10 septembre dans une chaleur excessive avant de tomber lors d’une fusillade contre Willowbrook le dimanche 11 septembre, un jour où le gazon du terrain était inondé d’eau.

L’entraîneur de Huntley, Matt Lewandowski, aimait jouer contre des équipes que les Red Raiders ne voient pas habituellement et ne peuvent pas rechercher.

“Vous vous renseignez en quelque sorte sur vous-mêmes et sur ce que vous faites pour vous préparer”, a déclaré Lewandowski. “En fin de compte, de quoi vos gars sont faits.”

Temps d’affectation

L’IHSA a publié ses affectations de section pour les séries éliminatoires à venir.

Dans la classe 1A, Johnsburg, Marengo, Richmond-Burton et Marian Central joueront tous dans la deuxième sous-section de la Wheaton Academy Sectional. Cette section fera partie d’une supersection qui sera nommée plus tard et jouera contre le vainqueur de la section Cristo Rey St. Martin. Marian Central accueillera une régionale.

Cary-Grove, Crystal Lake Central, Prairie Ridge, Crystal Lake South, Harvard, Woodstock et Woodstock North se termineront tous dans la même section de classe 2A. L’emplacement de la section sera annoncé à une date ultérieure et fait partie de la supersection centrale de Grayslake. Crystal Lake South et Harvard accueilleront les régionales.

Burlington Central a été affecté à une sous-section dans la classe 2A Glenbard South Sectional, qui fait partie de la Sterling Supersectional.

Dans la classe 3A, Jacobs, Dundee-Crown, Hampshire, Huntley et McHenry participeront tous à la Hampshire Sectional, qui fait partie de la Streamwood Supersectional. Jacobs accueillera une régionale.

La finale d’État de classe 1A aura lieu au EastSide Center à East Peoria les 28 et 29 octobre et les finales d’État de classe 2A et 3A auront lieu au lycée Hoffman Estates les 4 et 5 novembre.