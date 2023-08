Notes sur le chocolat : le thé et le chocolat sont un succès capital

Je suis au Sky Garden, à 525 pieds au-dessus de Londres. C’est le plus haut que j’aie jamais vu à Londres, à part dans un avion. La ville semble compacte à une telle hauteur, comme si tout était à portée de main. Vous réalisez également combien de bâtiments ont des jardins sur les toits. Pas autant qu’à Paris, mais quand même.

Le local MS s’est éteint, avec un message triste et poignant sur sa vitrine. Heureusement, j’avais déjà acheté quelques biscuits au chocolat bourbon (35p, 150g) de M&S et laissez-moi vous dire que ce sont les meilleurs bourbons achetés en magasin que j’ai essayés. Leur forme est plus robuste que le problème standard, mais ils ont un goût délicieux. J’en ai mangé trois en regardant Londres en montrant où j’ai travaillé, où j’ai vécu, où est né. Rien de tout cela n’a regardé loin.

Puis à Soho, pour acheter des brownies biskies à Cutter et Squidge: une paire de biscuits moelleux au chocolat prenant en sandwich un brownie que l’on squide bien en soumission (à partir de 26,99 £ pour 6). À côté, nous sommes entrés dans Magasins Lina acheter des raviolis pour le dîner (nduja et scamorza).

Le lendemain, c’était du thé à bulles de Thé Ding à Islington. Nous avons eu un thé au chocolat classique avec des perles de tapioca, le genre de chose, si on vous l’avait servi à l’école, vous auriez pu vous révolter. Mais glacé et pour 3,50 £, il avait le goût d’un pudding au chocolat liquide. Il m’a vu la plupart du chemin du retour à Suffolk.

En gardant le thème du thé, j’avais un bar de Thé de jade rouge de Fu Wan (8,95 £, 45 g) à mon arrivée à la maison, alors que j’ouvrais tout mon courrier. Je commence vraiment à apprécier cette fabrication taiwanaise. Chaque barre est une véritable « sensation gustative » (je déteste cette expression, mais elle se justifie ici). Le chocolat et le thé se complètent parfaitement, délicats, beaux et savamment jugés.

