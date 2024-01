Notes pour Anthony Davis et LeBron James lors de la victoire des Lakers contre Thunder

Les Lakers, pour la deuxième fois cette saison, ont remporté une large victoire contre le Thunder au milieu d’une défaite. Cette fois, ce n’était pas une défaite frustrante contre les Wolves dans le cadre d’une séquence de quatre défaites consécutives que les Lakers ont interrompues, mais ce fut une séquence de défaites consécutives contre les Suns et le Jazz alors que l’équipe continue de bégayer. qu’ils ont cassé.







Et comme la dernière fois, c’est une attaque équilibrée qui les a propulsés au sommet avec six buts à deux chiffres et l’équipe totalisant 31 passes décisives sur 44 passes décisives.

Alors, notons la victoire. Comme toujours, les notes sont basées sur les attentes de chaque joueur. Une note « B » représente la performance moyenne de ce joueur.

Prince Taureau

31 minutes, 3 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre, 1-6 FG, 1-5 3PT, -1

Il y a eu très peu de mauvaises sorties des Lakers ce soir-là, mais Prince en a eu une. Ce qui est étrange chez lui, c’est qu’il est légitimement un bon tireur à 3 points avec juste un tick en dessous de 40 % et, pourtant, il n’a jamais l’air à l’aise pour attraper et tirer à 3 points. Ces moments d’hésitation et de simulation de pompe perturbent toujours son rythme et celui de l’équipe.

Note : D

James Lebron

39 minutes, 25 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, 12-20 FG, 1-2 3PT, 0-1 FT, +2

LeBron avait l’air rajeuni lundi, ce que l’on espère. Je ne pense pas non plus que ce soit une coïncidence si le fait d’avoir D’Angelo Russell et Austin Reaves autour de lui l’a également aidé, car vous l’avez vu couper le ballon à plusieurs reprises.

Fini ces trucs de LeBron chez PG. Mettez le maniement du ballon autour de lui.

Note : B+

Anthony Davis

38 minutes, 27 points, 15 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 1 bloc, 9-17 FG, 0-1 3PT, 9-10 FT, +8

Quelque chose dans le Thunder fait vraiment avancer AD. Il a été très énergique à chaque rencontre cette année et s’est donné pour mission dès le début de celle-ci de s’établir, mettant Chet Holmgren dans des ennuis dès le début.

Parfois, lorsque les Lakers pataugeaient défensivement, c’était AD qui volait encore ou travaillait pour les planches. Son niveau d’énergie était élevé après cette performance contre l’Utah.

Note : A-

Austin Reaves

33 minutes, 15 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 1 bloc, 6-10 FG, 1-3 3PT, 2-2 FT, +9

Une performance énergique de Reaves dans celui-ci, notamment au troisième quart-temps où il a marqué neuf de ses 15 points. Dans l’ensemble, les Lakers ont été vraiment bons au troisième quart-temps.

Aussi, comme notre ami Raj l’a souligné, avoir D’Lo, LeBron et AD autour de lui ramène Reaves dans ce rôle de connecteur et le rend à nouveau extrêmement précieux. Je ne sais pas pourquoi il fallait se rendre au Game 41 pour y revenir mais sur ce point…

Note : A

D’Angelo Russell

36 minutes, 14 points, 2 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions, 1 bloc, 5-12 FG, 2-7 3PT, 2-2 FT, +3

Écoutez, D’Lo a été un peu secoué cette saison, comme tout le monde, mais pour en revenir à lui, Reaves, LeBron et AD doivent maintenant être la voie à suivre. Ce groupe est très familier et bien qu’il y ait des préoccupations évidentes dans les séries éliminatoires que nous avons vues contre Denver, nous sommes arrivés à un point où ils doivent remporter des victoires pour accéder aux séries éliminatoires avant de nous en inquiéter.

De plus, sans même compter le match de ce soir, les Lakers ont 7,8 points de mieux pour 100 possessions avec D’Lo au sol contre hors cette saison. Jouez-le simplement.

Catégorie B

Max Christie

11 minutes, 1 rebond, 0-2 FG, 0-1 3PT, +5

C’est un grand pas en avant pour Max. Avant le match, Darvin Ham a déclaré qu’il allait courir avec la formation de départ pendant un certain temps. Cam Reddish sera absent pour plusieurs matchs. Si vous rassemblez les pièces, il semble que les minutes vont bientôt être difficiles à gagner, alors Christie doit prouver qu’il est quelqu’un dont vous avez besoin sur le terrain.

Lundi, il ne l’a pas fait, mais cette décision ne devrait probablement pas non plus être mesurée en termes d’impact match par match. Les notes du jeu sont cependant, alors…

Note : D

Rui Hachimura

20 minutes, 12 points, 3 rebonds, 2 blocs, 5-8 FG, 2-3 3PT, +6

Cette seconde mi-temps semblait être l’endroit où Rui avait vraiment retrouvé son rythme. Il a réussi ses quatre tirs, tous deux à 3 points, et faisait partie du groupe qui a ouvert l’avance.

Cela semble être un très bon endroit pour Rui. Ses minutes peuvent augmenter et diminuer selon celles de LeBron ou de Taurean. Ce n’est pas non plus une coïncidence si les Lakers étaient à leur meilleur en seconde période lorsqu’il a trouvé son rythme.

Note : B+

Jarred Vanderbilt

18 minutes, 5 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, 2-2 FG, 1-1 FT, +5

Vando a vraiment l’air d’être revenu à lui-même et il réalise ce genre de jeux d’impact pour lesquels il était connu l’année dernière.

Avoir Rui et Vando capables d’avoir un impact, de gagner des jeux en dehors du banc, c’est ce que cette équipe était censée faire pour la saison. S’il vous plaît, laissez-les rester en bonne santé.

Catégorie B

Christian Bois

14 minutes, 11 points, 7 rebonds, 1 passes décisives, 3 blocs, 4-7 FG, 1-2 3PT, 2-2 FT, -2

C’est vraiment impressionnant l’impact que le bois peut avoir en si peu de temps. Ses rebonds se sont vraiment démarqués ce soir, mais c’est peut-être parce que le Thunder a eu tellement de rebonds offensifs. Il n’y a pas de débat à ce stade sur la valeur qu’il apporte à cette équipe.

Note : B+

Les DNP de lundi : Jaxson Hayes, Skylar Mays, Dylan Windler

Les inactifs du lundi : Colin Castleton, Jalen Hood-Schifino, Maxwell Lewis, Cam Reddish, Gabe Vincent

Vous pouvez suivre Jacob sur Twitter à @JacobRude.

En savoir plus