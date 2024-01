Notes pour Anthony Davis et LeBron James lors de la défaite des Lakers contre les Nets

Comment ça se passe pour la nouvelle pire défaite de la saison ?

Les Lakers ont placé la barre très haut cette année en matière de défaites frustrantes, mais celle de vendredi a certainement éclipsé cela de la manière la plus inattendue possible.







Après l’une de leurs meilleures mi-temps offensifs de l’année, les Lakers menaient à la mi-temps. Et vraiment, les Nets comptaient fortement sur Cam Thomas pour les garder en vie, même à distance, dans cette mi-temps, sinon ce match aurait été une explosion.

Ensuite, les Lakers ont réagi avec presque objectivement leur pire moitié de saison et ont été expulsés du terrain. C’était ennuyeux, embarrassant, peu importe comment vous voulez l’appeler.

Pour moi, c’était une équipe qui se comporte avec plus de bravade qu’elle n’en a mérité. Il s’agit d’une équipe maintenant en dessous de 0,500 qui agit comme si c’était l’équipe qui s’était rendue à la finale de la Conférence Ouest et non celle en dehors du match de play-in.

À un moment donné, il faudra qu’ils s’en rendent compte. De préférence avant d’être obligé de participer à des matchs gagnants immédiats pendant des mois pour sauver votre saison, mais il est peut-être même trop tard pour cela.

Comme vous pouvez probablement le constater, ces notes auront un certain ton.

Alors, évaluons la perte. Comme toujours, les notes sont basées sur les attentes de chaque joueur. Une note « B » représente la performance moyenne de ce joueur.

Prince Taureau

29 minutes 10 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception, 3-7 FG, 2-4 3PT, 2-2 FT, -12

Je ne pense pas vraiment que les Lakers aient bien joué ce soir après la première mi-temps. Prince a eu autant de difficultés défensives que n’importe lequel d’entre eux. Il sera probablement plus blâmé que n’importe lequel des autres, mais ce n’est plus un débat qui me tient vraiment à cœur.

Je dirai qu’il est probablement temps d’aller voir Jarred Vanderbilt à sa place avec lui qui regarde complètement et totalement en arrière. Mais cela semble être un si petit problème ce soir.

Note : F

James Lebron

34 minutes, 24 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, 9-22 FG, 2-5 3PT, 4-5 FT, -13

Je ne sais pas vraiment si c’est une prise chaude ce soir, mais c’était l’un des pires matchs de LeBron en tant que Laker. Il a eu une séquence brûlante au deuxième quart-temps et en dehors de cela, il n’était pas bon.

En seconde période en particulier, son langage corporel était vraiment horrible. Il distribuait des grenades aux joueurs et levait les mains en l’air lorsque le tir ne rentrait pas. Il manquait des lay-ups et se plaignait aux officiels au lieu de revenir.

Et la défense était aussi mauvaise que jamais. Je ne m’attends pas à ce que LeBron soit bloqué de ce côté-là tous les soirs, mais il doit y avoir des concessions mutuelles et vendredi était entièrement à une extrémité de ce spectre. Il ne fermait pas, il laissait les gars passer à côté de lui, il était souvent coincé dans le no man’s land ; pas assez près pour contester un sauteur et pas assez près pour disputer des rebonds.

J’ai repensé ce soir à l’histoire d’il y a deux ans, lorsqu’un rapport a été publié selon lequel l’équipe n’aimait pas le mauvais langage corporel de LeBron. J’ai aussi repensé à quand Rajon Rondo l’a appelé pour cela même. Cette équipe a cruellement besoin d’un personnage de type Rondo en ce moment.

Note : F

Anthony Davis

35 minutes, 26 points, 12 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions, 2 blocs, 9-13 FG, 0-1 3PT, 8-11 FT, -12

Comme cela a souvent été le cas cette saison, le seul Laker qui jouait comme s’il s’en foutait. Il a joué toute la soirée offensivement. Frustrant, il faisait partie des nombreux Lakers qui ont raté des lay-ups à bout portant cette nuit-là, mais, même dans ce cas, AD était comme annoncé.

Défensivement, je ressentais pour lui. Les Lakers laissaient tout le monde passer et espéraient qu’AD pourrait les arrêter. Ce qui s’est passé, c’est qu’il est arrivé trop tard, une passe à Nic Claxton ou Davis contestant le tir original et Claxton l’a nettoyé.

Note : B+

Austin Reaves

33 minutes, 9 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception, 4-12 FG, 0-6 3PT, 1-1 FT, -13

La performance offensive d’Austin était suffisamment mauvaise pour justifier une note assez faible ce soir-là. Il est dans une autre crise de tir à distance et ça devient vraiment mauvais. Au cours de ses 11 derniers matchs, Reaves tire à 22,7% depuis la ligne des 3 points en 44 tentatives. Impressionnant, il tire toujours à 51,4 % sur le terrain pendant cette période car il a une fiche de 46-65 (70,7 %) sur 2 points.

Mais revenons au match de vendredi, où Reaves a également mis à profit ses difficultés offensives et défensives. En plus d’être généralement mauvais pour garder les gars devant lui, il a également ajouté quelques fautes sur 3 points.

Vraiment, l’un de ses pires matchs en tant que Laker également.

Note : F

D’Angelo Russell

35 minutes, 20 points, 1 rebond, 7 passes décisives, 1 interception, 7-14 FG, 3-5 3PT, 3-3 FT, -16

Statistiquement, D’Lo a l’air d’avoir passé une soirée plutôt solide. Et dans une certaine mesure, il mérite d’être félicité pour cela. Il a réussi des tirs, a été efficace et a mis en place ses coéquipiers. Ce sont les choses que vous attendez de lui.

Mais 16 de ces points ont été marqués en première mi-temps, il avait une fiche de 1-4 sur le terrain en seconde période et a commis plus de fautes que de passes décisives tout en terminant à -19. Il est probablement injuste de discréditer complètement la première mi-temps pour sa performance en seconde période, mais je suis ennuyé et personne n’y échappe ce soir.

Note : F

Jarred Vanderbilt

19 minutes, 12 points, 5 rebonds, 5-5 FG, 2-2 3PT, -10

Ironiquement, c’était probablement le meilleur match de Vando de la saison. Il a terminé au bord, il a renversé des 3-points, il a bousculé. Il a fait ce qui lui était demandé. Mais il n’est qu’un seul homme et n’a joué que 19 minutes, ce qui était bizarre compte tenu de la mauvaise performance défensive des Lakers.

Note : B+

Max Christie

19 minutes, 6 points, 2 rebonds, 1 passes décisives, 2-3 FG, 2-3 3PT, -6

Le plus accablant pour Cam Reddish ces derniers temps est que personne n’a remarqué son départ, en partie parce que Max est vraiment intervenu et a joué de grosses minutes. Il était l’un des seuls Lakers à fournir de l’énergie en dehors du banc et lui et Vando représentaient tous les points du banc avant le temps des déchets.

Catégorie B

Rui Hachimura

15 minutes, 2 rebonds, 1 passe décisive, 0-6 FG, 0-3 3PT, -1

Garçon, c’était mauvais. Mauvais d’une manière que vous avez ressenti pour Rui alors qu’il a raté ce dernier 3 points WIDE ouvert. Il pensait clairement beaucoup trop à son tir et cela se voyait.

Ham a déclaré avant le match qu’il était toujours soumis à une restriction de minutes. Cela n’excuse pas sa performance. C’est juste un contexte supplémentaire selon lequel il n’est pas complètement à 100 %.

Note : F

Christian Bois

11 minutes, 5 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception, 1 bloc, 1-6 FG, 1-3 3PT, 2-2 FT, -7

Je pense qu’il y a eu un peu d’histoire révisionniste sur le banc de Wood plus tôt cette saison. C’est une série de nuits comme celle-ci qui l’ont conduit à être mis sur le banc. Toute sa production, aussi limitée soit-elle, est arrivée à la poubelle. Avant cela, il n’avait pas tiré.

Une grande partie de sa valeur vient de ses tirs offensifs. Et quand son pull est enlevé, c’est vraiment dur. Des nuits comme ce soir, vous souhaiteriez qu’il y ait une autre option non-Jaxson Hayes disponible en tant que grand

Note : F

Jambon Darvin

Eh bien, pendant la moitié de ce soir, il avait l’air d’un génie. Puis pendant une autre moitié, il ressemblait à… pas ça. Quelle moitié pesez-vous le plus ?

La seconde moitié. C’est la seconde moitié.

Je ne mets pas la responsabilité de l’entraîneur pour que les joueurs ressortent avec de l’énergie. C’est sur eux. Et les Lakers sont une équipe qui s’effondre face à l’adversité, un trait très préoccupant.

Mais Darvin a également des torts en cela. Les titulaires ont été horribles au troisième quart, mais ont joué ensemble les sept premières minutes de la période. Vanderbilt réalise son meilleur match de la saison et joue moins de 20 minutes. Il en va de même pour Christie, qui essayait en fait défensivement pendant que Reaves et D’Lo étaient des tourniquets.

Ce soir, tout le monde est coupable.

Note : F

Les inactifs du vendredi : Colin Castleton, Cam Reddish, Dylan Windler, Skylar Mays, Gabe Vincent

