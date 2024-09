Notes occidentales : Perfetti, Tocchet, Weegar, MacDonell

Plusieurs agents libres restreints ont signé de nouveaux contrats ces derniers jours, car ils s’assuraient qu’ils seraient prêts pour le début du camp d’entraînement. Cependant, cela pourrait ne pas être le cas pour l’attaquant des Jets Cole ParfaitDarren Dreger de TSN a fait un compte rendu des dernières nouvelles Délit d’initié Il y a encore un écart important à combler entre les deux parties dans les négociations contractuelles. Perfetti sort d’une saison au cours de laquelle il a marqué 19 buts et effectué 19 passes décisives en 71 matchs, mais qui l’a également vu passer du temps en tant que joueur en bonne santé, notamment en séries éliminatoires. C’est un cas assez évident pour un contrat de transition, mais même ceux-ci peuvent parfois prendre un peu plus de temps à mettre en place et cela pourrait être l’un de ces cas.

Ailleurs dans l’Ouest :