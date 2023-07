Notes mineures: Jackson Holliday des Orioles est en tête de la liste des meilleurs espoirs qui ont progressé d’un niveau

La partie post-All-Star de la saison a souvent été un moment où les organisations font le point. Plusieurs meilleurs espoirs ont obtenu des promotions dans les ligues majeures au cours du week-end, alors que les Pirates ont appelé Quinn Priester, Endy Rodríguez et Liover Peguero, les A ont promu Tyler Soderstrom et Zack Gelof, les Phillies ont promu Johan Rojas, les Reds ont élevé Christian Encarnacion-Strand, et les Yankees ont appelé Oswald Peraza. Mais le mouvement ne s’est pas limité aux convocations des grandes ligues. Les organisations ne se contentent pas d’évaluer ce qui s’est passé au niveau des ligues majeures, mais cherchent souvent à voir comment les joueurs devraient être redistribués dans les ligues mineures.

En bas à la ferme, plusieurs grands noms sont revenus de la pause à un niveau supérieur à celui de leur départ. Jetons un coup d’œil à certains des prospects les plus notables qui étaient en déplacement ce week-end.

Diamants de l’Arizona

Un an après avoir été le 43e choix du repêchage de la MLB 2022, cogneur Ivan Mélendez, 22 ans, a fait le saut vers Double A. Originaire du Texas et ancien Longhorn, Melendez a frappé .270/.352/.593 avec 18 circuits en 58 matchs dans la High-A Northwest League avant la promotion. Le joueur de premier but a rapidement marqué un circuit lors de ses deux premiers matchs pour les Amarillo Sod Poodles.

Voulez-vous revoir le circuit d’Ivan Melendez ? On pourrait s’y habituer ! pic.twitter.com/1k648uuDeN – Caniches Amarillo Sod (@sodpoodles) 16 juillet 2023

Les Diamondbacks ont également promu joueur de champ intérieur Ryan Bliss23, de Double A à Triple A après avoir représenté l’organisation dans le Futures Game. Bliss, un joueur de champ intérieur de 5 pieds 6 pouces et choix de deuxième tour en 2021, a atteint 0,358 / 0,414 / 0,594 avec 12 circuits et 30 buts volés en 68 matchs pour Amarillo avant la promotion. Également en mouvement d’Amarillo à Triple-A, Reno est receveur Adrien Del Castilloun choix du tour B de l’équilibre compétitif de 2021 de Miami, âgé de 23 ans, qui a obtenu un OPS de 0,891 et 12 circuits en Double A.

Perspective intrigante au milieu du terrain Christofer Torin fera ses débuts en saison complète cette semaine après avoir été promu Low-A Visalia. Le joueur de 18 ans a frappé .320/.437/.427 dans la Ligue complexe de l’Arizona après avoir affiché un OPS de .899 dans la Ligue d’été dominicaine l’an dernier. Torin faisait partie de la classe internationale des agents libres 2022 des D-Backs.

Braves d’Atlanta

Après avoir affiché une MPM de 2,63 en 13 départs pour Low-A Augusta, droitier Spencer Schwellenbach23 ans, a été promu High A. L’ancien du Nebraska était le choix de deuxième tour des Braves en 2021, mais a raté toute la saison dernière après avoir subi une opération à Tommy John peu de temps après être devenu professionnel.

Orioles de Baltimore

Quelques jours après avoir débuté dans le Futures Game, le meilleur espoir de la MLB, Jackson vacances, a fait ses débuts en Double-A à l’adolescence. Le joueur de 19 ans a réussi deux coups sûrs lors de son premier match avec les Bowie Baysox. Le premier choix de 2022 a déjà grimpé de trois niveaux cette saison et avait une ligne de .314/.452/.488 en 57 matchs avec High-A Aberdeen avant sa dernière promotion.

Les Orioles ont également promu un espoir de coin très apprécié Coby Mayo de Double A à Triple A. Mayo, un choix de quatrième ronde en 2020 de Stoneman Douglas High en Floride, avait une ligne de .307/.424/.603 avec 17 circuits en 78 matchs à Double A en tant que joueur de 21 ans. vieux.

Boston Red Sox

Les Red Sox ont promu une paire de leurs meilleurs espoirs de High A à Double A vendredi, déplaçant le joueur de champ intérieur Blaze Jordanie20 et droitier Wikelman Gonzalez21, à Double-A Portland. Jordan, un choix de troisième tour en 2020, a frappé .324/.385/.533 avec 12 circuits en 73 matchs pour High-A Greenville, tandis que Gonzalez avait une MPM de 5,14 mais a retiré 105 (tout en marchant 42) en 63 manches. Gonzalez a lancé six cadres sans but lors de ses débuts à Portland ce week-end. Il en a retiré neuf.

Ligne de lancer Wikelman Gonzalez – 6 IP, 4 H, 0 R, 1 BB, 9 K, 94 emplacements. C’était les débuts Double-A du droitier de 21 ans. Il est actuellement #9 sur le #SP60. Rapport de dépistage complet- https://t.co/oyNbBTOrNY https://t.co/0DtHcHhyC0 — SoxProspects.com (@SoxProspects) 16 juillet 2023

Royals de Kansas City

Une sélection de la ville natale des Royals (Blue Valley Southwest High à Overland Park, Kan.) Au deuxième tour du repêchage de 2021, droitier Ben Kudrna est un pas de plus vers Kansas City, passant de Low-A Columbia à High-A Quad Cities. Kudrna, 20 ans, a passé toute la saison dernière avec Columbia et a eu une MPM de 3,52 avec un 131/62 K/BB en 140 2/3 manches à ce niveau au cours des deux dernières saisons.

Oakland A

En plus de promouvoir leurs deux meilleurs prospects – Soderström et Gelofainsi que la perspective de lancer Freddy Tarnok – dans les ligues majeures vendredi, les perspectives intérieures des A ont déménagé Darell Hernaiz et Brett Harris et perspective de champ extérieur Laurent Butler de Double A à Triple A. Hernaiz, 21 ans, avait un .879 OPS pour Double-A Midland, tandis que Harris, 25 ans, avait une marque de .825 en jouant plus la défense. Butler, 23 ans, a commencé le match Futures le week-end dernier et a eu un OPS de 0,817 avec 10 circuits et 13 buts volés en Double A. Il a réussi son deuxième match avec Triple-A Las Vegas

Les A ont également promu le choix de première ronde de 2021 Max Muncy20, de High A à Double A, ainsi que le choix de deuxième ronde de 2019 Tyler Baum25 et 2022 choix de neuvième tour Trenkle de Caedenqui a ouvert beaucoup d’yeux cette saison avec un .880 OPS, six circuits et six buts volés en 32 matchs au niveau High-A.

Padres de San Diego

Jackson Merrill, le choix de premier tour des Padres en 2021, est passé de High A à Double A après avoir participé au Futures Game. L’arrêt-court de 20 ans a frappé .280/.318/.444 avec 10 circuits et 10 buts volés en 68 matchs dans la Midwest League. Merrill a raté la moitié de la saison dernière en raison d’une blessure au poignet.

Jackson Merrill triple dans son premier Double-A au bâton 👀 pic.twitter.com/ipxwWcQpmb – Milb Central (@milb_central) 15 juillet 2023

Géants de San Francisco

Une blessure aux ischio-jambiers a interrompu la saison de Kyle Harrissonle meilleur espoir des Giants, mais l’un de leurs autres meilleurs espoirs, droitier Maçon noir, est maintenant à un pas des grandes ligues après avoir sauté du Double A au Triple A. Black, un choix de troisième tour en 2021, a eu une MPM de 3,57 et un 83/21 K/BB en 63 manches pour Double-A Richmond. Il a lancé cinq manches sans but lors de ses débuts dans la Pacific Coast League. En 180 manches en carrière, le joueur de 23 ans compte 227 retraits au bâton.

Les Giants ont également déplacé le choix de premier tour de 2022 Reggie Crawford de Low A à High A. Le joueur bidirectionnel du Connecticut n’a fait ses débuts en saison régulière avec Low-A San Jose que le 23 mai alors qu’il terminait sa cure de désintoxication après l’opération Tommy John. Depuis lors, il a suivi une progression prudente, faisant des départs d’une ou deux manches tous les cinq jours. Le gaucher a eu une MPM de 4,09 avec 18 retraits au bâton en 11 manches à San Jose avant d’accorder un point en une manche lors de ses débuts en High-A Eugene. Crawford a également fait un DH tous les cinq jours et il a récolté quatre coups sûrs en 13 présences au bâton (dont un circuit et deux doubles) à San Jose.

Les Giants ont également promu le choix de 10e ronde de 2022 Jean-Michel Bertrand à Double A après que le gaucher ait affiché une MPM de 2,92 en 49 1/3 de manches pour Eugene. C’est déjà la deuxième promotion de Bertrand de la saison, qu’il a débutée à Low-A San Jose.

Marins de Seattle

Arrêt-court Cole Jeunele 21e choix du repêchage de 2022, est passé de Low-A Modesto à High-A Everett ce week-end aux côtés d’un espoir de champ extérieur très apprécié Gabriel González. Young, 19 ans, a frappé .267/.396/.429 avec 17 buts volés en 78 matchs pour Modesto. Gonzalez, 19 ans, a frappé .348/.403/.530 ​​avec neuf circuits en 73 matchs pour Modesto. Il a déjà décroché son premier home run High-A.

(Photo de Jackson Holliday avec Aberdeen : Tony Farlow / Four Seam Images via Associated Press)