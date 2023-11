Notes globales pour chaque équipe de la NFL à mi-chemin de la saison 2023 : les Eagles et les Ravens obtiennent des as ; quatre équipes échouent

La NFL a atteint le milieu de la saison 2023, un pas de plus vers la détermination des équipes qui participeront au Super Bowl LVIII en février. Les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City semblent prêts pour un match revanche du Super Bowl, tandis que les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati, les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas sont quelques équipes qui cherchent à gâcher la fête.

Pendant neuf semaines, 15 équipes sont au-dessus de 0,500. Les Buffalo Bills sont hors des séries éliminatoires et les New England Patriots ont le pire bilan de l’AFC (seule équipe de la conférence sans trois victoires). L’AFC compte 13 équipes qui ont une chance réaliste de participer aux séries éliminatoires, car les têtes de série n°7 à n°13 sont séparées par 1,5 matchs.

La NFC a les Eagles en tête et tout le monde les poursuit. En ce qui concerne la course aux séries éliminatoires, les Vikings du Minnesota occupent la septième place tandis que les Falcons d’Atlanta et les Commanders de Washington sont en retard. Quels que soient les records, la NFL a été pleine de parité au premier semestre.

Une fois la première mi-temps terminée, chaque équipe devait remporter une note après les neuf premières semaines. Alors, comment s’est comporté chaque équipe après l’examen de mi-session ? Cela dépend des attentes, mais la performance a été un facteur important dans la note finale.

Les Cardinals méritent un certain crédit pour avoir joué dur sous la direction de l’entraîneur-chef de première année Jonathan Gannon au cours de la première moitié de l’année. Cette équipe était censée être aussi mauvaise que son bilan l’indiquait, surtout avec Kyler Murray ratant les neuf premiers matchs. On s’attend actuellement à ce qu’ils obtiennent le choix n°1, donc les choses vont se dérouler comme prévu.

Battre les Cowboys était leur seule victoire, ce qui était complètement inattendu. C’est peut-être leur seule victoire.

Les Falcons sont dans la course NFC Sud car la division est pauvre. Ils n’utilisent pas assez Bijan Robinson, surtout dans la zone rouge, et Kyle Pitts est devenu un fantôme en attaque. Les défaites contre les Titans et les Vikings sur des semaines consécutives sont inacceptables, étant donné que les deux équipes avaient des quarts disputant leur premier match avec ces équipes. La défense est encore nettement meilleure sous Ryan Nielsen.

Desmond Ridder a été mis sur le banc en faveur de Taylor Heinicke. Difficile de prendre cette équipe au sérieux sans un bon quarterback partant, même si Atlanta est à un match de la course NFC Sud.

Les Ravens sont vraiment très bons. Baltimore a battu Detroit et Seattle – deux des meilleures équipes de la NFC – par plus de 30 points au cours des trois dernières semaines. Ils ont une fiche de 4-1 contre les équipes gagnantes et ont la défense la mieux classée, puisque Baltimore accorde 13,8 points par match (le plus bas sur neuf matchs pour la franchise depuis 2000).

Lamar Jackson est peut-être le favori MVP car il est le leader de la ligue en termes de pourcentage d’achèvement, tout en restant une réelle menace pour courir le ballon. L’offensive précipitée des Ravens est également toujours d’élite, avec une attaque équilibrée avec un jeu de passes remanié.

C’est peut-être la meilleure équipe de l’AFC à mi-parcours. Ils seront testés en seconde période.

Les blessures nuisent considérablement à cette équipe des Bills en défense, même si Buffalo est septième pour le nombre de points par possession autorisée. L’offensive semble également décevante, même si Buffalo est quatrième de la ligue pour les points par entraînement et troisième pour les verges par possession.

Difficile d’ignorer les faibles défaites contre les Jets et les Patriots, les raisons pour lesquelles les Bills sont à l’extérieur et se penchent sur la course aux séries éliminatoires de l’AFC. Leur saison sera déterminée lorsque les Bills affronteront les Eagles, les Chiefs et les Cowboys pendant des semaines consécutives.

Difficile de dire si Bryce Young est un échec ou non (cela ne fait que neuf matchs), mais la façon dont CJ Stroud joue à Houston fait se demander si la Caroline a fait une erreur. Frank Reich a déjà cédé ses fonctions de directeur de jeu à Thomas Brown, et le changement n’a pas empêché Young de prendre de mauvaises décisions et de courir pour sauver sa vie.

L’offensive est 28e en points par possession et la défense est 30e en points alloués par possession. Ils n’ont même pas de choix de première ronde à améliorer après l’année après avoir échangé jusqu’au n ° 1 pour obtenir Young.

C’est une saison désastreuse pour la Caroline. Les Panthers devraient être meilleurs, bien meilleurs que ce qu’ils montrent sur le terrain.

C’était le choix à la mode pour faire un grand pas en avant dans le NFC, grâce à l’ajout de DJ Moore comme récepteur large n°1 pour Justin Fields. Un problème, Fields ne s’est jamais développé en tant que passeur car les Bears ont connu un début horrible. Une fois que les Bears ont permis à Fields de jouer plus librement, l’offensive s’est un peu améliorée.

Reste à savoir si Fields est le quart-arrière de la franchise. L’entraîneur-chef Matt Eberflus est probablement sur le point de partir et les Bears tentent de s’améliorer pour 2024 et au-delà. Échanger et signer Montez Sweat était une bonne décision pour améliorer une course aux passes qui est la dernière en termes de taux de pression. Les Bears ont également actuellement les choix n°2 et n°3 du repêchage grâce à leur échange avec les Panthers.

La saison 2023 est un échec pour les Bears, mais les choses s’améliorent.

Les Bengals ont démarré lentement alors que Joe Burrow guérissait d’une blessure au mollet au camp d’entraînement. Burrow est clairement en bonne santé puisque Cincinnati a rebondi après un départ de 1-4 pour remporter quatre victoires consécutives et revenir dans la course de l’AFC Nord. Cette équipe est un super Bowl concurrent alors que Burrow a raison, car Cincinnati a battu trois équipes consécutives avec des records de victoires pour renverser la saison.

Cincinnati doit améliorer sa gestion du football (32e en NFL) et garder Burrow debout (troisième en NFL en taux de pression par chute autorisée). C’est quand même une équipe différente de celle qui est entrée dans la saison.

Les Bengals sont une équipe de seconde période. Ils ne devraient jamais être exclus.

Les Browns méritent beaucoup de mérite pour être les plus coriaces de l’AFC. Cleveland avait l’apparence d’une bonne équipe au camp d’entraînement, en témoigne le fait que sa défense était deuxième de la NFL pour les points alloués par possession et première pour les verges allouées par possession. Cette défense a tenu trois équipes à trois points ou moins cette année, car Jim Schwartz pourrait être l’un des meilleurs entraîneurs adjoints embauchés pendant l’intersaison.

L’offensive a perdu Nick Chubb et peut toujours exécuter le ballon efficacement. Deshaun Watson n’a pas été génial, mais l’offensive des Browns est nettement meilleure quand il joue contre quand il ne joue pas.

Cleveland a des allures d’équipe en séries éliminatoires. Les Browns pourraient également survivre à l’horrible AFC Nord.

Les Cowboys devraient être un super Bowl prétendant, mais ils ne peuvent battre aucune équipe qui est à leur niveau. Dallas aurait dû battre Philadelphie, mais n’a pas réussi à marquer trois fois à l’intérieur de la ligne des 30 verges des Eagles au quatrième quart. Les Cowboys ont également été époustouflés par les 49ers lors de leur premier véritable test contre une bonne équipe, avec une fiche de 0-2 contre leur plus grande compétition de la conférence.

Dallas est toujours une bonne équipe et bénéficie d’un excellent football de la part de Dak Prescott, mais le football situationnel leur échappe. Cette équipe sera finalement jugée en janvier car les premiers retours ne semblent pas prometteurs.

Après un début épouvantable sous l’ère Sean Payton, les Broncos ont redressé le navire avec deux victoires consécutives avant leur semaine de congé. Payton n’a pas fait partie des prétendants aux Broncos, mais il a corrigé Russell Wilson (16 touchés, quatre interceptions, note de 101,4) et le jeu de course commence à prospérer avec Javonte Williams et Jaleel McLaughlin.

La défense a été épouvantable après les quatre premiers matchs (ils ont accordé 70 points aux Dolphins), mais n’ont accordé que 15,0 points au cours des trois derniers matchs. Les Broncos ont également battu les Chiefs !

Denver semble être en pleine ascension, même si les Broncos devraient être meilleurs à ce stade sous Payton. Ils seront intéressants à regarder en seconde période.

Les Lions ont été présentés comme une équipe en plein essor dans la NFC, et jusqu’à présent, ils ont été à la hauteur. Battre les Chiefs lors de la première semaine a été une victoire éclatante alors que Détroit a pris un départ de 5-1 avant de se faire exploser par Baltimore. Les Lions sont deuxièmes de la ligue en yards par match et continuent de bien courir le ballon malgré les blessures récurrentes de David Montgomery.

Sam LaPorta semble être la prochaine star du côté rapproché et Jahmyr Gibbs s’impose comme porteur de ballon, des pièces plus offensives et une unité déjà bonne peuvent être utilisées tout au long de la séquence.

Dan Campbell a cette équipe aux commandes de la NFC Nord et dans la course à l’avantage du terrain dans la conférence. Ce sont les Lions, non ?

Il y a peut-être eu des attentes irréalistes de la part des Packers cette saison, notamment concernant Jordan Love et son développement. La perte de David Bakhtiari et d’Elgton Jenkins au début de l’année n’a pas aidé les choses, qui ont affecté l’ensemble de l’offensive. La défense a effectivement tenu bon, mais n’est pas suffisamment élitiste pour mener une attaque incohérente chaque semaine.

Les Packers n’ont pas marqué plus de 20 points depuis la troisième semaine, même si la défense n’a concédé plus de 20 points qu’à deux reprises au cours de cette période. Cette saison se résume à l’amélioration de Love en tant que passeur, en particulier sur le ballon profond.

Green Bay n’est pas hors de la course aux séries éliminatoires, mais doit accumuler des victoires consécutives pour revenir dans la course.

Les Texans sont l’équipe la plus améliorée de la NFL après avoir été la risée de la ligue depuis le fiasco de Deshaun Watson. Embourbé dans une longue reconstruction, c’était censé être l’année de transition vers le haut avec un quart-arrière recrue en CJ Stroud et l’entraîneur-chef de première année DeMeco Ryans.

Stroud est sans doute déjà l’un des 10 meilleurs quarts de la ligue et compte l’offensive des Texans parmi les 10 meilleures unités. Il n’a lancé qu’une seule interception alors qu’il était responsable des matchs gagnants des Texans. Ryans a également une défense en hausse, même si la recrue Will Anderson n’a pas eu d’impact immédiat dans la course aux passes.

Enlevez une défaite contre les Panthers et les Texans auraient une place en séries éliminatoires dans l’AFC. Cette année pourrait être la première d’un avenir très prometteur pour Houston.

L’impact de Shane Steichen s’est déjà fait sentir dès sa première année à Indianapolis, même si le quarterback de la franchise Anthony Richardson est perdu pour la saison. Les Colts sont la seule équipe à marquer plus de 20 points…