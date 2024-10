Notes du WWE SmackDown d’hier soir à Brooklyn

– PWInsider a quelques détails supplémentaires en direct du WWE SmackDown d’hier soir au Barclays Center de Brooklyn, New York. Des panneaux numériques sur le site indiquaient que le spectacle était complet. Toutes les suites auraient également été occupées pendant le spectacle. L’événement aurait réuni plus de 11 000 personnes.

– Après la fin de l’enregistrement télévisé de l’émission de la semaine prochaine, le champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, a prononcé un discours devant le public new-yorkais et l’a remercié d’avoir été une si grande foule à travers les deux enregistrements télévisés. Il aurait également donné à un fan une ceinture de musculation signée Cody.

– Le segment télévisé d’hier soir mettant en vedette LA Knight et Nick Aldis n’aurait pas été diffusé en direct dans le bâtiment. De plus, avant le début de la diffusion en direct, la WWE a diffusé une vidéo montrant l’archiviste de la WWE, Ben Brown, montrant des souvenirs de SmackDown.

– De plus, l’acteur, chanteur et auteur-compositeur Lin-Manuel Miranda était présent hier soir et était assis au bord du ring.