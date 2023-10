Notes du Mexique contre le Ghana et l’Allemagne : Antuna et Lozano excellents

Hirving Lozano et Uriel Antuna ont été des artistes remarquables lors des matches amicaux du Mexique contre le Ghana et l’Allemagne. (Photo de Federico Gambarini/alliance photo via Getty Images)

Pas mal pour le manager mexicain Jaime « Jimmy » Lozano. Au cours d’une trêve internationale marquée par les matchs consécutifs les plus difficiles pour l’entraîneur-chef depuis son arrivée en juin, Lozano et ses joueurs ont clôturé le calendrier amical de ce mois-ci avec une victoire 2-0 contre le Ghana (14 octobre) et un 2-0 contre le Ghana (14 octobre). -2 nul contre l’Allemagne (17 octobre).

Même s’ils ont connu un début lent lors de leur premier match et ont d’abord semblé dépassés lors du deuxième, les Mexique ont été impressionnants dans la manière dont ils ont rebondi dans les deux matchs, en particulier au cours des 45 dernières minutes de chaque match amical au cours desquels ils ont joué de leur mieux. football décisif de la trêve internationale.

Apparaissant autrefois dans une régression ponctuée par une élimination en phase de groupes lors de la Coupe du Monde l’année dernière, El Tri ont maintenant poursuivi leur remontée progressive qui a commencé avec Lozano menant l’équipe à un titre de la Gold Cup en juillet. Prenant de l’ampleur avec une série actuelle de sept matchs sans défaite, ils vont maintenant se préparer pour les quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf le mois prochain, qui serviront de qualifications pour la Copa America 2024.

Points positifs

Même sans le moindre but des trois attaquants mexicains, cela ne s’est pas arrêté El Tri après avoir trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors de leurs deux derniers matchs amicaux. Menée par deux buts et une passe décisive de l’ailier souvent critiqué Uriel Antuna, ainsi qu’un but et une passe décisive du joueur vedette de retour Hirving « Chucky » Lozano, la ligne de front a régulièrement rendu la tâche difficile à des adversaires redoutables comme l’Allemagne et le Ghana.

En sortie de banc, le joueur prometteur des Pumas Cesar Huerta a ajouté du punch supplémentaire à l’attaque mexicaine qui a désormais plus de profondeur.

Points négatifs

Lorsque l’Allemagne détenait l’essentiel de la possession au début du match amical 2-2, l’équipe de Lozano semblait au début extrêmement gênée lorsqu’elle devait passer à l’attaque après avoir récupéré le ballon. Le Mexique s’est finalement adapté, mais cela nous a brutalement rappelé les ajustements que l’équipe doit encore faire pour défendre lourdement contre des adversaires d’élite.

De plus, bien qu’Antuna et d’autres méritent d’être félicités pour avoir aidé à compenser en première ligne, le Mexique ne peut pas se permettre de passer de longues périodes sans que ses attaquants n’ajoutent au total des buts.

Note du manager (échelle de 1 à 10)

Jaime Lozano, 8 ans — L’entraîneur mexicain s’est jusqu’à présent montré efficace dans sa gestion du match. Bien qu’il y ait une marge d’amélioration pour son équipe qui peut paraître plate au début des matches, la bonne nouvelle est que le joueur de 45 ans a généralement peu de problèmes pour trouver des solutions indispensables grâce à ses tactiques modifiées ou à ses remplacements. Malgré les faux pas occasionnels sur le terrain, Lozano est sorti sans défaite en octobre et a prolongé sa séquence d’invincibilité.

Sa décision de faire confiance à Antuna, un joueur à qui peu de fans ou de critiques auraient donné des opportunités, mérite également à elle seule une note élevée.

L’entraîneur-chef du Mexique, Jaime Lozano, a produit des résultats positifs pendant la trêve internationale avec un œil désormais tourné vers la Copa America 2024. (Photo de Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images)

Notes des joueurs (0-10 ; 10 = meilleur ; 5 = moyenne)

GK Guillermo Ochoa, 7 — 90 minutes contre le Ghana, 90 minutes contre l’Allemagne. Le gardien et capitaine a réalisé une cage inviolée lors du premier match amical et a réalisé une poignée d’interventions importantes lors de sa deuxième apparition. Il ne faut pas non plus négliger son implication dans la préparation du but d’Antuna contre l’Allemagne.

DF Gerardo Arteaga, 5 — 90 minutes contre le Ghana, banc contre l’Allemagne. Après une erreur notable dans un match assez calme où il n’a pas offert grand-chose en défense ou en attaque, ce n’était pas vraiment une surprise de voir l’arrière gauche plus tard sur le banc.

DF Jesús Gallardo, 6 – Banc contre le Ghana, 90 minutes contre l’Allemagne. Une légère amélioration par rapport à Arteaga, surtout vers l’avant, mais la bataille pour le poste d’arrière gauche titulaire du Mexique est toujours en suspens.

DF Johan Vasquez, 7 ans — 90 minutes contre le Ghana, 90 minutes contre l’Allemagne. Octobre a solidifié le partenariat croissant et prometteur entre Vasquez et César Montes au cœur de la ligne arrière. Un début chancelant contre le Ghana s’est transformé en une présence fiable du Mexique lors de la trêve internationale.

DF César Montes, 7 — 90 minutes contre le Ghana, 90 minutes contre l’Allemagne. Parallèlement à ses fonctions défensives et à ses liens avec Vasquez, Montes a joué comme une sorte de quart-arrière avec ses passes flottantes à distance.

DF Jorge Sánchez, 8 — 90 minutes contre le Ghana, 90 minutes contre l’Allemagne. Comme quelques autres noms, un début réservé de la fenêtre s’est transformé en une brillante série de formes. Sanchez était décousu et a probablement pris trop de chances à l’arrière droit, mais il a montré contre l’Allemagne qu’il pouvait suivre à un niveau exceptionnellement élevé.

MF Edson Álvarez, 8 ans — 73 minutes contre le Ghana, 90 minutes contre l’Allemagne. Constamment occupé et faisant le sale boulot qui était nécessaire, le milieu de terrain défensif a tenu bon lors des deux matches amicaux et a montré pourquoi il reste le meilleur joueur mexicain à son poste.

MF Luis Romo, 5 ans — 17 minutes contre le Ghana, 61 minutes contre l’Allemagne. Initialement milieu défensif remplaçant d’Alvarez et plus tard quelqu’un qui a joué à ses côtés contre l’Allemagne, Romo était parfois calme et partiellement fautif pour un but lors du deuxième match amical.

MF Luis Chávez, 7 ans — 90 minutes contre le Ghana, 29 minutes contre l’Allemagne. Chávez a été influent avec sa distribution et a constitué une menace sur les coups de pied arrêtés. Sa réflexion rapide sur un coup franc contre le Ghana a valu au milieu de terrain central une passe décisive sur le but de Lozano.

MF Érick Sánchez, 7 ans — 89 minutes contre le Ghana, 61 minutes contre l’Allemagne. Sanchez devrait peut-être recevoir une note plus élevée pour ses efforts contre l’Allemagne, notamment en marquant un but et en faisant pression sur l’opposition, mais il semblait parfois mal à l’aise lorsqu’il était chargé de jouer en tant que numéro 10.

MF Sebastián Cordova, 6 ans — 1 min contre le Ghana, 29 min contre l’Allemagne. A eu quelques moments proactifs dans le dernier tiers, y compris un puissant tir cadré, mais a besoin de plus de temps pour une évaluation plus approfondie.

FW Orbelín Pineda, 6 — 62 minutes contre le Ghana, 8 minutes contre l’Allemagne. Malgré le fait que l’ailier/milieu offensif ait été correct dans ses mouvements et ses passes vers l’avant, il n’a pas encore revendiqué avec confiance une place garantie dans le XI.

FW Hirving Lozano, 8 — 62 minutes contre le Ghana, 81 minutes contre l’Allemagne. L’ailier phare du Mexique est de retour après son absence depuis mars et a immédiatement eu un impact avec son but, sa passe décisive et ses courses intelligentes dans la moitié de terrain adverse.

FW Uriel Antuna, 9 — 28 minutes contre le Ghana, 82 minutes contre l’Allemagne. Incohérent dans le passé pour El Tri, Antuna nous a rappelé pourquoi il avait été repéré et signé par City Football Group. Audacieux dans ses sprints et n’ayant pas peur d’affronter des défenseurs très respectés, l’ailier de Cruz Azul a été le meilleur joueur mexicain de la fenêtre après avoir récolté deux buts et une passe décisive.

FW César Huerta, 7 — 28 minutes contre le Ghana, 9 minutes contre l’Allemagne. L’ailier de 22 ans est clairement désireux de laisser sa marque et a pu le faire avec une passe décisive contre le Ghana. Avec un but et une passe décisive à son actif depuis son El Tri ses débuts le mois dernier, il est à suivre pour l’avenir.

FW Raúl Jiménez, 6 — 73 minutes contre le Ghana, banc contre l’Allemagne. Semblable à son passage à Fulham, le vétéran a travaillé dur mais n’a eu aucun but ni aucune passe décisive à démontrer. Espérons que tant pour le club que pour le pays, ceux-ci arriveront bientôt pour l’attaquant.

FW Santiago Giménez, 5 — 17 minutes contre le Ghana, 77 minutes contre l’Allemagne. La star en devenir n’a pas pu capitaliser sur ses chances dans le dernier tiers. Naturellement doué, ce n’est qu’une question de temps pour l’attaquant de 22 ans de transférer ce qu’il fait avec Feyenoord vers El Tri.

FW Henry Martín, N/A — Banc contre le Ghana, 13 minutes contre l’Allemagne. Pas assez de temps pour évaluer les performances.

Les commandes au Mexique ne figurent pas dans la fenêtre d’octobre : Angel Malagon, Antonio Rodríguez, Julio Gonzalez, Ramon Juarez, Kevin Álvarez, Jordi Cortizo, Marcel Ruiz.