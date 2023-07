Les Ravens de Baltimore se sont concentrés en grande partie sur le nouveau groupe de receveurs larges. Il y a le vétéran Odell Beckham Jr., qui a été l’une des vedettes de la première semaine de camp. Il y a le choix de premier tour recrue Zay Flowers qui fait une forte première impression, et le vétéran Nelson Agholor qui apporte profondeur et expérience.

Bien sûr, lorsque l’on parle du groupe de cibles de Lamar Jackson, personne n’oublie non plus Mark Andrews, triple ailier serré du Pro Bowl.

Pourtant, peu de choses ont été dites sur l’ailier serré de deuxième année Isaiah Likely, et il a probablement attrapé plus de ballons au cours de la première semaine du camp d’entraînement que quiconque autre qu’Andrews.

Lors de l’entraînement du stade de samedi, Likely a montré sa capacité de gros jeu un jour où l’attaque avait de nouveau du mal à créer des jeux en morceaux. Probablement derrière le secondeur intérieur Kristian Welch pour un gros gain. Plus tard, il s’est échappé de Roquan Smith, a attrapé une passe de Tyler Huntley et a atteint la zone des buts.

« Des attentes élevées pour Isaiah Likely. Rien que le plus haut », a déclaré l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh. « C’est un gars talentueux, il travaille très dur. Il a passé sa meilleure journée aujourd’hui. Il travaille juste pour s’améliorer chaque jour. Ce devrait être une grande année pour lui.

Choix de quatrième ronde en 2022 sur Coastal Carolina, Probablement a brillé en tant que recrue, captant 36 passes pour 373 verges et trois touchés en 16 matchs. Ce qu’il n’a pas pu faire, c’est maintenir une production constante, bien que cela en dise probablement plus sur l’état de l’attaque des Ravens que sur la façon dont Likely jouait.

Ses deux meilleurs matchs – il a capté six passes pour 77 verges et un touché lors de la semaine 8 contre Tampa Bay et a eu huit réceptions pour 103 verges lors de la semaine 17 contre Cincinnati – sont survenus quand Andrews n’a pas joué ou a quitté le match avec une blessure.

Cette année, les Ravens ont parlé de s’assurer que Likely reste impliqué, même avec un Andrews en bonne santé et un corps de réception bien amélioré. Probablement sait comment l’offensive de Todd Monken s’est déroulée à l’Université de Géorgie et ne doute pas qu’il y aura des opportunités pour lui de faire des jeux, tant qu’il reste en bonne santé et continue de s’améliorer.

«En Géorgie, il a utilisé une attaque à deux bouts serrés avec (Darnell) Washington et (Brock) Bowers. La Géorgie a également eu d’excellents receveurs », a déclaré Likely après l’entraînement de samedi. «Ici, nous avons d’excellents récepteurs et vous avez toujours Mark et moi et Charlie (Kolar) dans l’attaque. Avoir autant de personnes qui peuvent blesser une défense peut vraiment faire des merveilles.

Tout comme la confiance, et c’est quelque chose qui s’est probablement développé au fur et à mesure que sa saison recrue progressait. Il a eu un très bon camp d’entraînement et une bonne pré-saison, mais il a quand même fallu du temps pour développer un niveau de confort avec sa place dans l’attaque des Ravens.

Alors qu’il repensait à son année recrue cette intersaison, il ne ressentait aucun scepticisme quant à sa position et à ce que son rôle était et allait devenir. Il s’est juste concentré sur l’amélioration, et une partie de ce processus consistait à assister à la Tight End University, le camp d’intersaison organisé par les ailiers serrés vedettes Travis Kelce et George Kittle et l’ancien ailier rapproché Greg Olsen.

« En tant que recrue, vous essayez toujours de trouver votre place, que ce soit dans l’attaque ou simplement sur le terrain », a déclaré Likely. « Alors que vous commencez à jouer plus et que vous commencez à courir avec l’attaque, vous commencez à voir que vous êtes ici pour une raison. J’ai l’impression que c’est quelque chose que j’ai remarqué pendant l’intersaison. Je suis ici et je montre que j’appartiens.

C’était probablement l’un des entraînements les plus marquants de samedi, mais il y a eu d’autres faits saillants:

• Flowers était le seul Raven éligible à l’entraînement qui ne participait pas samedi. Il s’agissait du deuxième entraînement manqué consécutif pour la recrue de premier tour qui souffre d’une maladie de l’estomac, a déclaré Harbaugh. Harbaugh espère que Flowers s’entraînera lundi. Sinon, le porteur de ballon JK Dobbins (non divulgué), l’arrière Patrick Ricard (hanche), le receveur large Rashod Bateman (pied) et le demi de coin Damarion Williams (cheville) sont restés sur la liste physiquement incapable de jouer, et le secondeur extérieur Tyus Bowser (genou) est resté sur la liste des blessures non liées au football. Harbaugh a déclaré que Williams avait une chance d’être activé et de s’entraîner lundi.

• Le demi de coin Trayvon Mullen, qui a été libéré par les Ravens vendredi pour avoir omis de révéler une blessure, a signé de nouveau avec l’équipe un jour plus tard et était dans le vestiaire après l’entraînement de samedi. Mullen souffre d’une blessure au pied/orteil. Le type de contrat que Mullen avait auparavant n’était pas le type d’accord que l’équipe pouvait renégocier. Baltimore a donc pris la décision de le libérer et de le signer à nouveau pour un contrat qui offre à l’équipe un peu plus de protection au cas où la blessure de Mullen persisterait. Son premier ordre du jour sera de retrouver la santé.

• Beckham a reçu l’une des ovations les plus bruyantes de la foule lorsqu’il a couru sur le terrain pour le début de l’entraînement. Il a ensuite créé deux des plus grands moments forts de l’après-midi. Jackson a roulé et a lancé une passe à Beckham alors que le receveur, qui avait un pas sur Marlon Humphrey, l’a pris pour le touché. Le garde gauche recrue Malaesala Aumavae-Laulu a été appelé pour avoir retenu Michael Pierce sur le jeu, annulant le score. Cela importait peu à la foule. Beckham aussi a fait une prise de plongée d’une passe de Jackson le long de la ligne de touche.

• Aumavae-Laulu, le choix de sixième ronde de l’Oregon qui a la première occasion de défendre son poste de garde gauche partant, a eu une journée difficile face à l’intérieur défensif partant des Ravens. Il n’était guère seul. Baltimore a eu beaucoup de pression sur Jackson et les autres quarts des Ravens tout au long de l’entraînement avec Pierce et Justin Madubuike, en particulier, créant des problèmes.

• Le plaqueur de nez de deuxième année Travis Jones a également donné au centre vétéran Sam Mustipher tout ce qu’il pouvait gérer lors d’exercices en tête-à-tête entre les passeurs et les joueurs de ligne offensifs. Jones et Mustipher se sont affrontés trois fois de suite. Mustipher s’est battu mais a cédé du terrain sur deux des représentants.

• Les derniers entraînements ont été difficiles pour les Ravens sur le plan offensif, et cette tendance s’est poursuivie au début de la session du stade. Dans la période d’ouverture de la zone rouge, les Ravens n’ont pas réussi à marquer. Le plus proche qu’ils sont venus a été Huntley frappant Tylan Wallace juste à l’extérieur de la zone des buts. Wallace s’est fait arracher le ballon des mains par le demi de coin Arthur Maulet, mais il s’est détaché bien après le jeu.

• Lors du premier segment complet en équipe complète, la première passe de Jackson a été repoussée par Pierce. Lors du jeu suivant, Jackson a été chassé de la poche par Madubuike et David Ojabo, et le jeu a été étouffé avant que le quart-arrière ne soit officiellement limogé. Quelques jeux plus tard, Jackson a fait rebondir une passe entre Agholor et James Proche II. Il n’était pas clair qui était le destinataire prévu.

• Pendant une bonne partie de l’entraînement, Jackson a eu du mal à faire avancer quoi que ce soit. C’est en partie parce qu’il a passé une grande partie de la journée à essayer d’éviter les rushers entrants. Sur un jeu, la poche s’est effondrée et Jackson était entouré de trois joueurs défensifs. Il est finalement sorti de là et Ojabo l’a poursuivi à environ 20 mètres sur le terrain.

• Jackson a terminé fort. Cela incluait de trouver Andrews pour un touché. C’était une connexion typique Jackson-Andrews. Jackson a gardé le ballon assez longtemps et a fait gagner du temps à Andrews, initialement couvert par Smith. Andrews a continué à travailler, cependant, et a trouvé une ouverture entre Smith et la sécurité Kyle Hamilton, et Jackson a délivré la passe.

• Huntley a peut-être eu sa meilleure pratique jusqu’à présent cet été. Après les difficultés initiales de l’attaque de la première équipe dans le travail en équipe complète, Huntley a frappé Likely et Wallace pour descendre sur le terrain. Plus tard dans l’entraînement, Huntley s’est connecté avec Tarik Black pour un lancer profond de l’arrière-épaule devant le demi de coin recrue Kyu Blu Kelly. Black, qui a joué son ballon universitaire au Michigan et au Texas et a joué avec les Colts d’Indianapolis et les Jets de New York en tant qu’agent libre non repêché, fait apparemment un ou deux jeux à chaque entraînement. Il pourrait toujours être considéré comme un joueur de longue haleine étant donné la profondeur de l’équipe au receveur large, mais il empile de bons jours.

• La liste des anciens Ravens présents à l’entraînement comprenait l’arrière Vonta Leach, le secondeur intérieur Dannell Ellerbe et le demi de coin Jimmy Smith.

• Baltimore a annoncé l’assistance pour la pratique ouverte à 19,217. L’équipe a son premier jour de congé du camp d’entraînement dimanche. Lundi sera la première pratique rembourrée.

(Photo: Todd Olszewski / Getty Images)