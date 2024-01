Notes des Sunday Patriots : les entretiens avec les coordonnateurs servent à plus d’un objectif

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre seront radicalement différents en 2024. L’organisation et l’entraîneur-chef de longue date, Bill Belichick, ont annoncé qu’ils se sépareraient à l’avenir, l’ancien assistant Jerod Mayo prenant la relève pour le futur Temple de la renommée au premier tour.







Les changements d’entraîneur des Patriots, tant au sommet qu’en bas, restent la plus grande histoire entourant l’équipe ces jours-ci. Naturellement, ils feront également partie de cette partie de nos notes hebdomadaires des Sunday Patriots.

1. Les entretiens avec les coordinateurs des Patriots servent à plus d’un objectif : Jerod Mayo a été très occupé depuis qu’il a été annoncé comme entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre vendredi dernier. Comme il l’a souligné à la suite de sa présentation officielle mercredi, il prévoit de constituer son équipe d’entraîneurs le plus rapidement possible – un processus qui l’a amené à tenir plusieurs entretiens pour des postes de coordonnateur au cours des derniers jours.

Au total, les Patriots ont eu jusqu’à présent sept réunions signalées. En plus d’avoir interviewé Tem Lukabu, Christian Parker, Michael Hodges et le candidat interne DeMarcus Covington pour le poste de coordinateur défensif, l’équipe a également invité Marquice Williams, Jeremy Springer et Thomas McGaughey pour le poste de coordinateur des équipes spéciales.

On s’attend à ce que d’autres entretiens suivent pour aborder le poste de coordonnateur offensif devenu vacant en raison du départ de Bill O’Brien pour l’Ohio State.

L’objectif principal de tous ces entretiens est de pourvoir les postes de coordonnateur disponibles au sein du personnel de Mayo. Cependant, ils servent à plus d’un objectif : ils permettront également aux Patriots d’entrer en contact étroit avec des entraîneurs qui pourraient aider à occuper d’autres postes d’entraîneurs.

Cette approche n’a rien de nouveau pour la Nouvelle-Angleterre. L’année dernière, par exemple, l’équipe a interviewé Adrian Klemm pour son poste de coordonnateur offensif, pour ensuite l’embaucher comme entraîneur de la ligne O. L’un des sept entraîneurs répertoriés ci-dessus suivant le même itinéraire – échouant pour le poste initialement prévu mais se retrouvant plus tard avec les Patriots dans un rôle différent – ​​pourrait également se produire.

2. La Nouvelle-Angleterre espère une stabilité à long terme avec Jerod Mayo comme entraîneur-chef : Le temps nous dira si Jerod Mayo sera ou non une solution à long terme comme entraîneur-chef des Patriots, mais les propriétaires de l’équipe prévoient vraiment qu’il le soit. Comme Robert Kraft l’a souligné lors de la conférence d’introduction de Mayo, l’objectif est de favoriser une culture de stabilité.

« Depuis 30 ans que nous possédons l’équipe, aujourd’hui — donc ça fait vraiment 31 ans — c’est le troisième entraîneur que notre famille embauche. Au cours de cette période, 244 entraîneurs ont été embauchés dans la NFL, ce qui signifie une moyenne d’environ huit entraîneurs par équipe, ce qui signifie qu’il y a un roulement tous les trois ans et demi », a déclaré Kraft.

« Nous aimons assurer la continuité dans notre entreprise, recruter les personnes les plus compétentes, puis essayer de renforcer la stabilité. Et donc avant de nous précipiter et d’embaucher du personnel, nous voulons comprendre ce que nous avons en interne.

Kraft a hérité de Bill Parcells lorsqu’il a acheté l’équipe en 1994, puis a embauché Pete Carroll pour trois saisons entre 1997 et 1999. En 2000, il a recruté Bill Belichick, qui mènera l’organisation à six championnats au cours de ses 24 années à la barre.

3. La promotion 2008 des Patriots compte désormais deux entraîneurs principaux : En ce qui concerne les performances sur le terrain, la classe de repêchage 2008 des Patriots était mitigée. Sur les sept choix, seuls deux ont eu un impact durable.

Jerod Mayo, 10e sélection au classement général cette année-là, s’est révélé un élément essentiel de la défense de l’équipe pendant quelques saisons avant qu’une série de blessures ne limite son impact. Matthew Slater, quant à lui, est passé d’un choix de cinquième ronde à sans doute le meilleur joueur des équipes spéciales de l’histoire de la NFL.

Ce que les Patriots ont réussi à faire, cependant, c’est de sélectionner deux futurs entraîneurs-chefs de la NFL cette année-là. L’un est Mayo, l’autre est le quart-arrière de troisième ronde Kevin O’Connell, l’actuel HC de la Vikings du Minnesota.

4. “Nous sommes tous de meilleurs joueurs grâce à lui comme entraîneur”, déclare Tom Brady à propos de Bill Belichick : Les réactions suite au départ de Bill Belichick de la Nouvelle-Angleterre ont été un voyage dans le passé pour les fans, les médias et les joueurs. Le point de vue d’une personne en particulier mérite d’être revisité : le quart-arrière de longue date des Patriots, Tom Brady.

Parlant sur son Allons-y! podcast, Brady a réfléchi au fait d’avoir été entraîné par Belichick pendant l’intégralité de ses 20 saisons en Nouvelle-Angleterre.

“Je pense que nous sommes tous de meilleurs joueurs grâce à lui comme entraîneur”, a-t-il déclaré. “Et je pense qu’il avait un niveau de responsabilité et de discipline que nous ne voulions peut-être pas toujours entendre, mais en fin de compte, quand nous y réfléchissons, nous sommes heureux de l’avoir entendu et d’avoir traversé il. Et je pense que beaucoup d’entraîneurs ont peur de discipliner les joueurs ces jours-ci parce que les joueurs sont présents sur les réseaux sociaux et s’ils ne l’aiment pas ou s’il les a blessés, ils peuvent se déchaîner. Et cela devient un concours de popularité entre les joueurs et les entraîneurs.

“Mais je dirais une chose qui était géniale chez l’entraîneur Belichick, il n’a jamais eu cette peur. Il allait vous dire ce qu’il pensait être la vérité. Même si nous avons pu, vous savez, être tous parfois en désaccord sur ce qu’était réellement cette vérité, il n’avait aucune crainte dans son esprit de la corriger. Et je pense que lorsque vous grandissez en entraînant un gars comme Lawrence Taylor, vous réalisez qu’en tant qu’entraîneur – mec, si vous voulez faire passer votre message, vous feriez mieux de paraître confiant, vous feriez mieux de paraître préparé.

Brady a ensuite parlé de l’éthique de travail et de la préparation de Belichick.

« Tout le monde a vu son éthique de travail », a-t-il déclaré. « Nous savions tous que cela venait également d’un endroit très instruit. Je respectais énormément son éthique de travail parce que je savais qu’il parcourait chaque extrait du film chaque semaine pour essayer de nous mettre en mesure de réussir. Alors, quand quelqu’un vous critique, d’accord, je l’accepterai.

5. Sept Patriots reçoivent des votes All-Pro : Après une saison de 4-13, les Patriots faisaient partie d’une poignée d’équipes à ne voir aucun de leurs joueurs voté pour le Pro Bowl ou la première ou la deuxième équipe All-Pro. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont reçu aucune considération.

Au total, sept joueurs ont reçu des votes pour All-Pro :

ST Brenden Écolier (29)

ST Matthieu Slater (5)

LB Jahlani Tavai (5)

DT Christian Barmore (3)

Poivrons S Jabrill (1)

P Bryce Baringer (1)

KR Jalen Reagor (1)

Brenden Schooler est le plus proche de faire partie de l’équipe All-Pro, même si Christian Barmore aurait pu être le plus méritant dans l’ensemble. Néanmoins, jouer dans une équipe avec l’un des pires bilans du football nuit aux chances de reconnaissance d’un joueur en séries éliminatoires.

6. La fenêtre de prolongation de contrat s’est ouverte pour plusieurs joueurs : En parlant de Brenden Schooler et Christian Barmore, tous deux sont désormais éligibles pour signer des prolongations de contrat avec les Patriots. Selon les règles de la NFL, les équipes peuvent enfermer des joueurs à long terme après leur troisième saison s’ils ont été repêchés et leur deuxième s’ils sont entrés dans la ligue en tant qu’agents libres recrue.

Pour Schooler et Barmore, ainsi que d’autres options moins probables telles que le quart-arrière Mac Jones et le porteur de ballon Rhamondre Stevenson, cette fenêtre s’est ouverte la semaine dernière.

7. Les équipes spéciales de la Nouvelle-Angleterre étaient meilleures qu’on pourrait le penser ? L’opération de jeu au pied était une faiblesse pour les Patriots en 2023, du moins semble-t-il. Un aperçu de la sortie récente classement des équipes spéciales par l’analyste chevronné Rick Gosselin montre que cette évaluation pourrait ne pas être exacte : la Nouvelle-Angleterre, après tout, s’est retrouvée à la 13e place.

Comment ça se fait? Alors que les buts sur le terrain (16) et le pourcentage de réussite sur le terrain (64 %) étaient un problème majeur – se classant derniers de la NFL dans les deux catégories – les Patriots étaient également les meilleurs de la ligue pour les bottés de dégagement à l’intérieur de la ligne des 20 verges de l’adversaire (38) et les points marqués. (12).

Il existe bien sûr d’innombrables classements pour tout ce qui concerne la NFL. Cependant, ce qui différencie Gosselin, c’est qu’ils sont également très appréciés dans la ligue. les équipes y accordent plus d’importance que ce que les autres points de vente proposent en ce qui concerne l’analyse des équipes spéciales.

8. Trent Brown parle de sa saison 2023 difficile, et plus encore : Les problèmes des Patriots en matière de plaquages ​​offensifs étaient multiples en 2023 et ont été une des principales raisons de l’effondrement de l’unité entière dans l’une des pires du football. Un joueur en particulier semblait avoir contribué à cela : le vétéran plaqueur gauche Trent Brown.

Des rumeurs ont suivi le gros OT pendant une grande partie de la saison, et il a récemment clarifié les choses en parlant à Dakota Randall de NESN. L’intégralité de la conversation mérite d’être lue, mais voici quelques points clés à retenir.

Brown espère que les Patriots amélioreront leur traitement des talents internes : « Il faut juste accorder plus d’attention à la signature et à la sélection de bons joueurs. Et aussi comprendre que Foxboro n’est pas un lieu de vacances. Vous devez dépenser de l’argent pour avoir de bons joueurs, et vous devez dépenser de l’argent pour garder vos bons joueurs en interne. Et une fois qu’ils sont en interne, vous devez les traiter avec un certain respect et la décence commune en tant qu’être humain.

Brown n’est pas d’accord avec certaines décisions commerciales : « Si vous payez Ted Karras, qui a joué une sacrée saison au poste de garde gauche avant de partir pour Cincinnati, je pense que cela résout un problème. Je pense que si vous n’échangez pas Shaq Mason, qui est un garde All-Pro, cela résout un problème. Je ne pense pas qu’il était nécessaire de prendre ces mesures. Et puis ne pas vraiment les remplacer par des gars de leur calibre.

Brown ne pense pas que Mac Jones soit le problème : « Je sais que les gens sont déprimés par Mac et ainsi de suite, mais je ne pense pas que ce soit de sa faute… L’année recrue de Mac nous a amenés aux séries éliminatoires. Il avait une bonne ligne O devant lui. Il avait un entraîneur de quart-arrière. Et il avait un coordinateur offensif…