Notes des séries éliminatoires des Astros : Kyle Tucker, en difficulté, pourrait descendre dans l’alignement pour le troisième match de l’ALCS

ARLINGTON, Texas — Les occasions de marquer sont gaspillées et la saison de Houston approche du bord, obligeant le manager Dusty Baker à envisager un changement avec l’un des producteurs de courses les plus prolifiques de la Ligue américaine.

Baker a déclaré qu’il avait rencontré le voltigeur en difficulté Kyle Tucker mardi après-midi pour discuter d’une baisse « temporaire » de l’ordre des frappeurs pour le troisième match de la série de championnats de la Ligue américaine.

Tucker a une fiche de 2 sur 22 avec sept retraits au bâton et un point produit pendant les séries éliminatoires. Baker n’a pas dit d’emblée que Tucker frapperait plus bas dans l’ordre des frappeurs de mercredi, mais il en a parlé sans invite et a mentionné « certains gars qui balancent mieux devant » Tucker.

Tucker n’a jamais atteint moins de la cinquième place au cours des 156 matchs de saison régulière qu’il a débutés. Il a réussi le nettoyage lors des quatre premiers matchs éliminatoires de Houston avant de frapper cinquième lors du premier match de l’ALCS et troisième lors de la défaite 5-4 de lundi lors du deuxième match.

« Tout ce que nous pouvons faire pour essayer de gagner des matchs, c’est bien », a déclaré Tucker après l’entraînement de l’équipe mardi au Globe Life Field. « Nous avons des discussions tout au long de l’année à ce sujet et d’autres choses en général. J’essaie de me concentrer sur le fait d’aller là-bas et de réaliser de bons jeux en défense et d’essayer de déplacer les coureurs et de faire entrer les gars. Nous verrons simplement comment se passera demain.

Kyle Tucker à propos de ses présences au bâton : « Ils sont terribles. Je me sens bien, mais mon swing n’est pas là. Je n’ai rien fait avec aucun des emplacements. Cela a été difficile. – https://t.co/3Xm7bb1oGF – Chandler Rome (@Chandler_Rome) 17 octobre 2023

Tucker est 1 sur 6 avec trois retraits au bâton dans sa carrière contre le partant du Texas lors du troisième match, Max Scherzer, ce qui, a reconnu Baker, sera pris en compte dans sa décision. Le fait que Michael Brantley ait une fiche de 18 en 49 avec 11 coups sûrs supplémentaires contre Scherzer ne fait que renforcer l’idée qu’un remaniement est imminent.

« Michael a eu un assez bon succès contre Scherzer », a déclaré Baker en décrivant le dilemme. « Je lutte la nuit et je ne dors pas parfois en essayant de comprendre les différentes compositions, c’est tout ce que je fais. »

Baker est toujours réticent à frapper ses frappeurs gauchers dos à dos, en particulier contre un enclos des releveurs des Rangers qui contient cinq gauchers, mais Tucker et Alvarez ont si bien frappé les gauchers au cours de la saison régulière que cela a rendu tout avantage possible du peloton quelque peu discutable. .

Brantley n’est pas aussi habile à frapper des lanceurs gauchers qu’Alvarez ou Tucker. Pourtant, Baker pourrait créer un certain équilibre en battant Brantley deuxième entre les frappeurs droitiers Jose Altuve et Alex Bregman.

Alvarez pourrait rester au point de nettoyage devant José Abreu, un autre frappeur droitier, donnant à Baker l’équilibre qu’il désire. Abreu a une fiche de 7 sur 25 dans sa carrière contre Scherzer, qui sera sur un nombre limité de lancers après avoir raté plus d’un mois en raison d’une souche majeure.

Tucker n’est pas le seul problème de son équipe. Altuve et Abreu se sont combinés pour obtenir une fiche de 1 sur 15 et ont retiré six fois lors des deux premiers matchs de cette série. Bregman n’est que 2 sur 8. L’équipe compte quatre coups sûrs supplémentaires en 18 manches. Alvarez en a la moitié – et les deux sont des circuits en solo.

« Je n’ai pas mis les meilleurs swings sur les balles, peut-être juste pourchasser un peu et commettre des fautes », a déclaré Tucker. « Cela arrive tout simplement. C’est du baseball. Vous n’obtiendrez pas de coups sûrs tout le temps. Vous devez simplement continuer à y aller et à mettre en place une aussi bonne frappe que possible à chaque fois, en essayant de déplacer les gars, de les faire entrer et d’espérer le meilleur.

Tucker a vu 46 lancers en dehors de la zone de frappe lors des six premiers matchs éliminatoires de Houston. Selon Baseball Savant, il n’en a touché que huit, soit un taux de poursuite plus qu’acceptable de 17 pour cent. Tucker a frappé sept de ses 15 balles en jeu ces séries éliminatoires à une vitesse supérieure à 95 mph, mais cela correspond à son taux de 45,9 pour cent de coups durs de la saison régulière.

Deux de ces balles durement touchées sont arrivées dimanche – un alignement à 106,4 mph contre le joueur de premier but du Texas Nathaniel Lowe et un groundout à 101,1 mph contre Aroldis Chapman en huitième manche.

Alvarez a suivi le groundout de Tucker avec un gigantesque home run en solo pour ramener son équipe à un, démontrant le problème que Baker risque de garder un frappeur en difficulté près d’Alvarez.

« C’est difficile, d’autant plus que je n’ai pas vraiment fait grand-chose et que nous avons perdu les deux premiers matchs », a déclaré Tucker. « Évidemment, ce n’est jamais qu’une seule chose qui influence un match dans un sens ou dans l’autre, mais si vous pouvez contribuer, qu’il s’agisse simplement de déplacer des gars ou de les faire entrer. Un groundout à la deuxième place, déplacer un gars de la deuxième à la troisième peut faire la différence. dans un jeu. C’est un retrait, mais tant que cela contribue à obtenir un point, c’est énorme, surtout en séries éliminatoires. De toute façon, je peux faire ça ou obtenir un succès ou quelque chose comme ça, tout compte à ce stade de l’année.

Plus de réunions

Peu de clubs en lice ont organisé autant de réunions d’équipe à huis clos que les Astros.

Ils se sont rassemblés fin août après avoir été balayés par les Mariners de Seattle au Minute Maid Park, encore une fois après que les Yankees de New York les aient balayés début septembre et – pour la dernière fois publiquement connue – après leur deuxième défaite consécutive contre les A d’Oakland le 12 septembre. .

D’autres discours ou messages à l’échelle de l’équipe ont dû avoir lieu au cours des 162 matchs, mais les détails n’ont jamais été divulgués publiquement. Aujourd’hui, à deux défaites de l’hiver, l’équipe ne souscrit pas à l’idée qu’une autre rencontre soit nécessaire.

« Je pense que nous savons ce que nous devons faire, en fait », a déclaré le vétéran receveur Martín Maldonado, souvent l’homme au centre de ces rassemblements. « Je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin d’une réunion d’équipe. »

Maldonado a fait écho à ce que de nombreuses personnes au sein de l’organisation de Houston ont répété au cours des dernières 24 heures : l’équipe n’a pas joué mal ou fondamentalement de mauvaise qualité lors des deux premiers matchs de cette série. Oui, Altuve a commis une erreur de base lors du premier match et Framber Valdez a implosé lors de la première manche du deuxième match, mais l’équipe avait encore tellement d’occasions de gagner les deux matchs. Le Texas les a tout simplement surpassés.

« Le premier match, ils nous ont eu. (Jordan) Montgomery a très bien lancé. Lors du deuxième match, je pensais que nous avions des chances de gagner », a déclaré le voltigeur Chas McCormick. «Je pensais que nous avions vraiment bien joué. C’est quand même encourageant. Vous devez avoir un certain élan en disant : « Ouais, quelques gros coups sûrs à deux retraits, nous gagnons ce match. » Cela pourrait facilement être 1-1 ici et nous aurions beaucoup de dynamique car nous jouons très bien ici. Mais c’est 2-0 (en faveur des Rangers), un peu différent, mais il ne nous reste plus qu’à gagner demain.

Le débat Verlander

Une défaite mercredi déclencherait un débat fascinant entre Baker et l’entraîneur des lanceurs des Astros, Josh Miller, lors du quatrième match – s’il fallait ramener Justin Verlander en repos court pour tenter de sauver la saison des Astros.

Justin Verlander dans le premier match de l’ALCS : ▫️ 6.2 IP

▫️ 6H

▫️ 2R

▫️ 2 BB

▫️ 5K pic.twitter.com/8zUnbCiQOW – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 16 octobre 2023

Verlander a lancé trois jours de repos à deux reprises au cours de ses 18 ans de carrière dans les ligues majeures : une fois en relève lors de la série de divisions de la Ligue américaine 2017 contre Boston et de nouveau en tant que titulaire traditionnel lors du quatrième match de la série de divisions de la Ligue américaine 2019 contre Tampa. Raies de la Baie.

Verlander a accordé cinq points mérités et huit coups sûrs au cours de ces 6 1/3 de manches. Tampa l’a éliminé après 3 2/3 de manches dans un match que Houston a perdu 4-1. Gerrit Cole, au repos complet, a retiré 10 prises en huit manches lors du cinquième match et a renvoyé les Astros à l’ALCS.

Le fait que Cole soit au repos complet pour le match 5 a permis à l’ancien manager des Astros, AJ Hinch, de jouer en utilisant Verlander lors du match 4. Il en a été de même pour l’avance 2-1 de Houston dans la série. Baker et Miller n’ont peut-être aucun luxe – et n’ont peut-être pas de meilleure option qu’un futur membre du Temple de la renommée.

Lorsqu’on lui a demandé s’il existait un scénario dans lequel Verlander pourrait apparaître en repos court dans cette série, Baker a répondu : « Nous n’en avons même pas parlé. »

« Nous essayons juste de gagner ce match demain », a-t-il poursuivi. « Donc, je veux dire, si cela se présente, alors nous verrons. Mais pour l’instant, nous n’en avons même pas discuté.

(Photo de Tucker : Michael Starghill / Photos MLB via Getty Images)