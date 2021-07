Notes des pilotes du GP d’Autriche: Max Verstappen et Lando Norris jouent le rôle de Lewis Hamilton perdant le titre

Max Verstappen: 10

Qualifié 1er, Terminé 1er

Max Verstappen est entré dans le triplé France-Autriche-Autriche n’ayant jamais remporté de courses consécutives en Formule 1. Il l’a quitté après avoir accumulé trois points sur le spin pour établir une avance de points plus qu’utile sur Lewis Hamilton après neuf des programmes de la saison. 23 événements.

Il n’y a jamais deux courses identiques en Formule 1, mais les deux au Red Bull Ring étaient assez proches pour Max. En effet, comme il l’a mentionné à la radio par la suite, la deuxième course était sans doute encore meilleure que la première victoire. Lando Norris a failli jeter une clé dans les travaux à la fin de la Q3, mais une fois que Verstappen était à nouveau en pole pour le départ, puis proprement sorti du premier virage en tête, il était à peine revu. C’est ce que vous appelez la domination.

Valtteri Bottas : 8

Qualifié 5ème, Terminé 2ème

Un meilleur résultat de la saison pour Valtteri Bottas qui, pour la première fois depuis longtemps, a profité d’une chance plutôt que d’en souffrir.

Bottas, juste surqualifié par Lewis Hamilton, aurait très probablement terminé troisième sans les dommages causés à la voiture de son coéquipier, et peut-être même quatrième sans la pénalité de Lando Norris, mais en a profité pour obtenir ce qui était sûrement le résultat maximum compte tenu de sa position sur la grille. et l’avantage de rythme de Red Bull. Un résultat bienvenu le week-end où l’avenir de Hamilton pour Mercedes a été assuré, mais Bottas a besoin de plus de tours comme celui-ci pour décrocher son propre nouveau contrat.

Lando Norris : 10

Qualifié 2ème, Terminé 3ème

Un week-end sensationnel au milieu d’une saison sensationnelle pour Lando Norris, qui a déjà marqué plus de points en neuf courses que ses deux précédentes campagnes en F1. C’est également trois troisièmes podiums en 2021 également, celui-ci en Autriche étant probablement le plus emphatique.

Avec la voiture déjà rapide de McLaren comportant d’autres révisions, Norris a failli prendre la pole position de manière presque impensable de la dominante Verstappen, puis dimanche a conduit très fort toute la course pour initialement rester devant la Mercedes, puis les diviser lorsque le rythme de Hamilton a ralenti. .

Le seul moment de discorde a été cet incident au quatrième tour avec Sergio Perez. Les stewards et Perez l’ont vu dans un sens, Lando et McLaren dans l’autre, et la sanction de cinq secondes imposée a certainement semblé coûter à Norris la deuxième place à Bottas, même si un autre tiers était toujours un résultat formidable.

Lewis Hamilton : 8

Qualifié 4ème, Terminé 4ème

Lewis Hamilton est entré en course le jour de la course en soulignant la nécessité d’une « limitation des dégâts » contre Verstappen, il l’a terminé en ruinant un type de dégâts très différent – et un huitième championnat semble maintenant une tâche ardue cette année.

Attendant son heure pour dépasser Norris, Hamilton était placé pour la deuxième place derrière Verstappen en Autriche avant de subir des dommages au sol des bordures – perdant plus d’une demi-seconde par tour face à ses rivaux derrière – et il était un canard assis pour ses deux coéquipiers. et la McLaren alors qu’il s’effondrait à la quatrième place.

Bien qu’il n’y ait que six points de différence entre la position dans laquelle se trouvait Hamilton et celle où il a terminé, l’avance de Verstappen est désormais plus que l’équivalent d’une victoire en course. Et Hamilton n’a jamais remporté de titre d’aussi loin.

Carlos Sainz : 8,5

Qualifié 11ème (Commencé 10ème), Terminé 5ème

Carlos Sainz a remporté 11 places sur la grille de départ de la double tête autrichienne en quinze jours, ce qui l’a vu passer directement à son coéquipier Charles Leclerc au championnat. Les deux ont raté la Q2 ici, avec Ferrari déterminé à ne pas sacrifier des pneus plus durables pour le relais de course d’ouverture, et Sainz a dûment joué le match le plus long en exécutant les durs jusqu’à son seul arrêt au tour-48.

Cela a porté ses fruits, l’Espagnol revenant à la huitième place, puis avançant avec des pneus plus frais. Après avoir été laissé passer par Leclerc avec six à jouer pour tenter de défier Ricciardo, il a également dépassé la McLaren pour la cinquième place.

Sergio Pérez : 6

Qualifié 3ème, Terminé 6ème

Après avoir surqualifié les deux Mercedes pour la première fois cette saison pour lui donner une grande chance de soutenir Verstappen dans la course, Sergio Perez a connu un « catastrophe » un dimanche – impliqué dans trois incidents qui ont conduit à des pénalités.

Le premier d’entre eux, bien que jugé être la faute de Norris, a été le plus coûteux pour le Mexicain alors que Perez tentait un mouvement optimiste autour de l’extérieur de la McLaren dans le premier tour après la Safety Car, forcé sur le gravier en conséquence.

Cela lui a causé un peu de dégâts tout en le laissant tomber dans un train de milieu de terrain dont il ne pouvait pas sortir, et il s’est vu infliger deux pénalités distinctes de cinq secondes après avoir repoussé de manière combative et injuste Charles Leclerc aux virages 4 et 6. « Je suis vraiment désolé si j’ai affecté la course de Charles parce que ce n’est pas ma façon de faire ma course », a déclaré Perez.

Daniel Ricciardo : 7

Qualifié 13e, terminé 7e

Comparée au week-end de Lando Norris, la septième place de Daniel Ricciardo ressemble certainement à une nette sous-performance compte tenu de ce dont l’impressionnante McLaren était capable. Mais au moins, le gain de cinq positions en course laissait présager une progression plus encourageante pour Ricciardo après s’être qualifié 13e pour le deuxième week-end consécutif.

L’Australien a été impliqué dans une course assez intense au milieu de terrain après avoir regagné un terrain crucial au début de chaque côté de la voiture de sécurité déclenchée par Ocon. Au final, je n’ai pas pu garder Sainz à distance, mais la septième place était tout de même une bonne récupération. Maintenant, le grand objectif est de tirer le meilleur parti de la voiture sur un seul tour à Silverstone.

Charles Leclerc : 7

Qualifié 12ème, Terminé 8ème

Une huitième place plutôt frustrante au final pour Charles Leclerc. Il semblait avoir plus de rythme que Ricciardo et Perez mais – illégalement bloqué par le pilote Red Bull alors qu’il s’était suffisamment rapproché pour dépasser – n’était tout simplement pas en mesure de le montrer.

C’est à lui qu’il revient, il a réussi à calmer sa colère et à penser à l’équipe en fin de course alors qu’il laissait passer Carlos Sainz, aidant Ferrari à limiter l’écart avec McLaren. La fin d’une Autriche chaotique et mouvementée coup sur coup pour le Monégasque.

Pierre Gasly : 7,5

Qualifié 6ème, Terminé 9ème

Au moins cette fois, c’était une course autrichienne qui a duré plus d’un tour et a rapporté des points à Pierre Gasly, mais il y a peut-être finalement eu un sentiment de déception pour le Français étant donné qu’il a placé deux fois l’AlphaTauri sur la troisième ligne ici.

Mais l’équipe a toujours semblé vulnérable dimanche en raison du fait qu’elle était bloquée au départ avec des pneus tendres et cela s’est avéré, avec plusieurs voitures du milieu de la grille sautant en avant via des arrêts uniques après l’arrêt de Pierre au 13e tour. Compte tenu de cela, c’était encore un autre trajet très décent de Gasly.

Fernando Alonso : 8

Qualifié 14ème, Terminé 10ème

Un point gagné par Fernando Alonso pour étendre sa séquence de top 10 à quatre courses – mais il aurait pu être beaucoup plus haut dans l’ordre sans sa malchance de samedi. Un Alonso qui s’améliorait rapidement montrait un rythme parmi les cinq premiers en qualifications avant d’être bloqué par Sebastian Vettel lors de son dernier tour en Q2, ce qui lui a valu une décevante 14e place.

À partir de là, il allait toujours être difficile de récupérer, et il a juste réussi à s’assurer la 10e place grâce à un dépassement tardif et quelque peu déchirant de George Russell. Alonso commence vraiment à dominer son coéquipier alpin Esteban Ocon.

HORS DES POINTS

0:58 George Russell manque ses premiers points pour Williams alors que Fernando Alonso le dépasse. George Russell manque ses premiers points pour Williams alors que Fernando Alonso le dépasse.

George Russell : 9

Tout le monde sauf Fernando… pas étonnant que le cœur de George Russell se serre un peu lorsqu’il réalise que c’est le double champion du monde, l’homme qui a parlé avec tant d’enthousiasme du jeune Britannique au cours de l’année écoulée, qui était l’homme qui le poursuivait pour le dernier point de la course.

Alonso l’a finalement obtenu, malgré une défense impressionnante et longue de Russell, donc l’attente du Britannique pour ce premier point insaisissable de Williams continue. La Q3 et le neuvième meilleur temps des qualifications – devant les Ferrari, également sur le pneu médium – a été un effort sensationnel et bien que perdre des places au premier tour n’était pas idéal, Russell a bien couru jusqu’à la fin.

Yuki Tsunoda : 6

Un meilleur résultat en qualifications avec une septième place pour Yuki Tsunoda mais sa journée de course a été complètement gâchée par deux pénalités très maladroites et identiques. Franchissant deux fois les lignes blanches en entrant dans les stands, la pénalité combinée de 10 secondes a essentiellement laissé la recrue de F1 hors de la course aux points. Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons, il a juste besoin d’un week-end propre.

Balade en lance : 6

Ce fut un dimanche difficile pour les deux pilotes Aston Martin, avec Lance Stroll 13e après avoir glissé des positions de points dans lesquelles l’équipe s’était qualifiée. Le premier relais sur le pneu tendre était certainement plus simple que le second, avec le trafic et la stratégie tout simplement ne fonctionnant pas. par rapport aux rivaux à guichet unique qui les entourent. Les débris logés dans un conduit de frein n’ont pas non plus aidé la cause de Stroll.

Antonio Giovinazzi : 6,5

Antonio Giovinazzi donne à George Russell une bonne course pour son surnom de « Mr samedi » à l’heure actuelle, maintenant 7-2 sur Kimi Raikkonen, mais il continue de lutter le dimanche – et en Autriche, il a de nouveau été en proie à des contacts le premier genoux. Cela a conduit à un arrêt au stand précoce, et il n’allait jamais s’en remettre.

0:50 L’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et l’Aston Martin de Sebastian Vettel sont entrées en collision dans le dernier tour du Grand Prix d’Autriche L’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et l’Aston Martin de Sebastian Vettel sont entrées en collision dans le dernier tour du Grand Prix d’Autriche

Kimi Räikkönen : 6

Vous ne verrez probablement jamais de retombées moins acrimonieuses lors d’une collision en Formule 1, mais Kimi Raikkonen a néanmoins été jugé fautif par les stewards et condamné à une pénalité de temps pour avoir fermé la porte au bon copain et ancien coéquipier Vettel dans leur enchevêtrement désordonné sur le dernier tour. Dommage pour Kimi, qui avait de nouveau bien couru sur un seul arrêt pour se hisser à la limite du top 10 après avoir été une nouvelle fois surqualifié par Giovinazzi.

Nicolas Latifi : 5,5

Il est parti 18ème et c’est là qu’il aurait terminé sans l’arrêt d’Ocon et les chutes tardives. Pas un GP d’Autriche agréable pour Nicholas Latifi. « Nous sommes restés à l’abri des ennuis dans les premiers tours, puis j’ai couru seul pendant la majeure partie de la course », a-t-il déclaré. Un dimanche pas si amusant s’est ensuite terminé par une pénalité à la fin des années 30 pour une infraction au drapeau jaune.

Sébastien Vettel : 6

Aussi flegmatique que Raikkonen était sur le point de filer dans le gravier, Vettel a subi une course similaire à Stroll avec sa propre chance de points encore compliquée par la pénalité de trois places sur la grille reçue pour avoir bloqué Alonso au milieu de cette fin de mêlée de ralentissements et de dépassements de voitures en Q2. Il est rapidement revenu dans le top 10 avant son arrêt mais a fini par être dépassé par des rivaux à un arrêt.

Mick Schumacher : 7

Une demi-seconde d’avance sur Nikita Mazepin en qualifications et 50 secondes d’avance en course, c’est tout ce que vous pouvez vraiment demander à Mick Schumacher, dont les seules vraies batailles avec les autres pilotes ont eu lieu dans le premier tour.

Nikita Mazepin : 5,5

Comme Latifi, Nikita Mazepin s’est heurté aux commissaires après la course pour ne pas avoir suffisamment ralenti pour les drapeaux jaunes flottant pour l’enchevêtrement Raikkonen-Vettel. La pénalité rétrospective d’une demi-minute n’a pas changé la position finale du Russe, 19e et dernier des coureurs classés.

Mazepin s’est qualifié une demi-seconde derrière son coéquipier Schumacher, aux prises avec l’arrière de la voiture Haas, puis a enduré ce qu’il a décrit comme « un long après-midi » dans la course sur un double arrêt qui n’a pas payé de dividende particulier.

N’A PAS FINI

1:01 La course d’Esteban Ocon se termine prématurément après avoir endommagé sa voiture au départ de la course La course d’Esteban Ocon se termine prématurément après avoir endommagé sa voiture au départ de la course

Esteban Ocon : N/A

Encore une sortie alarmante du premier trimestre, un autre week-end lamentable. Parti 18e, la course d’Esteban Ocon n’a duré que quelques virages grâce à un shunt précoce dans le virage 3. « La seule façon d’aller, c’est d’avancer ». Tu peux le redire, Estaban. Où est passé son rythme de début de saison ?