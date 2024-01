Notes des Phillies : Hicks, profondeur de tangage, Kilambi

Avant Jordan Hicks signé avec les Giants la semaine dernière, le droitier et les Phillies partageaient un « intérêt mutuel », selon Matt Gelb de l’Athletic. L’étendue des pourparlers entre les deux parties n’est pas connue, ni si les Phils ont offert à Hicks quelque chose de l’ordre des quatre ans et des 44 millions de dollars qu’il a reçus de San Francisco. Cependant, Gelb note que «les Phillies considéraient Hicks comme un releveur», ce qui aurait pu faire la différence puisque les Giants prévoient de donner à Hicks une chance de rester lanceur partant.

Hicks, un lanceur dur, aurait pu accéder directement au poste de défenseur à Philadelphie, ou du moins rejoindre José Alvarado, Grégory Soto et Jeff Hoffman dans le mix de fin de partie maintenant que Craig Kimbrel est parti pour les Orioles en agence libre. Ce n’est un secret pour personne que Philadelphie recherche de l’aide pour l’enclos des releveurs, et bien que le président des opérations baseball, Dave Dombrowski, ait déclaré que d’autres ajouts pendant l’intersaison viendraient “plus sur les bords» de la liste, les poursuites des Phils contre Hicks et (avant qu’il ne rejoigne les Angels) Robert Stephenson indiquent que le club est toujours prêt à effectuer une dépense financière importante pour une éventuelle mise à niveau.

Même si les Phillies aimeraient offrir plus d’options à la fois au corps de rotation et au corps de relève, ils se trouvent dans une situation difficile, car ils ont trop de profondeur de lancer pour acquérir plus de profondeur de lancer. Philadelphie commence cinq de Zack Wheeler, Aaron Nola, Ranger Suarez, Marcheur de Taijuanet Christophe Sánchez est défini, et même si les Phillies voudront peut-être ajouter un bras de profondeur plus expérimenté devant Dylan Covey ou Nick Nelsonces lanceurs disponibles pourraient rechercher une équipe avec une opportunité plus claire pour les manches.

“J’ai une liste de noms et tout ça“, a déclaré Dombrowski Scott Lauber du Philadelphia Inquirer. “Une fois qu’ils en ont fini avec [holding out for] la place promise dans la rotation avec un autre club, alors ils peuvent commencer à chercher et dire : “Hé, peut-être qu’ils n’ont pas beaucoup de profondeur là-bas, alors c’est peut-être une opportunité d’aller en Triple-A et d’être à cette place”. .’ “

L’article plus large de Lauber se concentre sur les efforts des Phillies pour garder leurs lanceurs en bonne santé, y compris certains changements apportés au front office et à la structure organisationnelle au cours des trois années et plus de Dombrowski en tant que directeur parlementaire du budget. Ces changements comprenaient l’embauche de Brian Kaplan en tant que directeur des lanceurs des Phils en 2022, quelques nouvelles embauches dans l’équipe de force et de conditionnement, et un processus de formation et de communication plus rationalisé entre les joueurs, les entraîneurs et les entraîneurs de la Ligue majeure et des ligues mineures. niveaux de ligue.

Les résultats ont été évidents la saison dernière, alors que les Phillies ont bénéficié d’une qualité inhabituelle et d’une bonne santé grâce à leur rotation. Les partants de Philadelphie se sont classés premiers au baseball dans fWAR (17,7) et troisièmes (899) dans les manches lancées par les lanceurs partants, malgré une sorte de porte tournante avec la cinquième position de partant avant que Sanchez ne stabilise les choses. Bien sûr, la durabilité n’est pas une garantie d’une saison à l’autre, c’est pourquoi les Phillies veulent être préparés dans le cas probable où la rotation ne serait tout simplement pas aussi saine qu’elle l’était en 2023.

Il y a aussi un élément analytique dans le succès des Phillies, à la fois en gardant les lanceurs sur le monticule et en les aidant à atteindre de nouveaux niveaux de succès, et c’est le département du directeur général adjoint Ani Kilambi. Alex Coffey du Philadelphia Inquirer a récemment présenté Kilambi, 29 ans, qui a été embauché il y a un peu plus de deux ans au sein du front office des Rays pour renforcer et moderniser l’équipe de recherche et développement des Phillies, plutôt en sous-effectif.

“[Kilambi has] a fait un travail fantastique en fournissant des ressources pour comprendre comment nous tirons le meilleur parti de nos joueurs», entraîneur des lanceurs Caleb Cotham dit. “Cela pourrait être l’utilisation du terrain, cela pourrait être la biomécanique, cela pourrait être leur façon de penser. Il s’agit de nous donner, en tant qu’entraîneurs, plus d’outils pour établir un lien avec un lanceur..»