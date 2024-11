Notes des Oilers : Vasily Podkolzin montre ses talents de combattant

Podkolzin n’a pas marqué en tant que Oiler, mais il mène l’équipe pour les coups sûrs (30). Jeudi a été son meilleur match, visible à chaque présence Photo de George Walker IV / LA PRESSE ASSOCIÉE

Contenu de l’article Vasily Podkolzin a l’air presque penaud alors qu’il était assis dans la surface de réparation à Nashville après sa victoire contre un Jeremy Lauzon beaucoup plus expérimenté jeudi, Lauzon se rendant au vestiaire pour des réparations. Mais la nouvelle circule vite dans les cercles de la LNH, surtout en ce qui concerne les bagarres. « Il n’aura plus à s’inquiéter pour 90 pour cent des joueurs de la ligue maintenant », a déclaré Louie DeBrusk sur Sportsnet, pensant qu’ils le laisseraient tranquille après avoir vu Podkolzin offrir deux droits de déchirure qui ont renversé Lauzon.

Contenu de l’article Lauzon, qui a lancé les six premiers coups de poing à Podkolzin avant de répondre, a combattu Nicolas Deslauriers, Brady Tkachuk, Austin Watson et Josh Manson, entre autres, donc il est disposé et il a eu beaucoup plus de fureur de poing que Podkolzin. Lauzon est bon dans ce domaine et est depuis longtemps un compétiteur de jeux, mais… Podkolzin a disputé deux combats dans la LNH, à environ deux ans d’intervalle. Il a combattu AJ Greer en novembre 2022, lorsque Greer était avec les Bruins et que Podkolzin jouait pour Vancouver. C’était un match nul, et maintenant celui-ci. Photo de George Walker IV / LA PRESSE ASSOCIÉE Il a également laissé tomber les gants avec Raphaël Lavoie dans la AHL la saison dernière. « Il a probablement eu plus de coups sûrs (coups de poing) que moi. Mais peut-être un match nul ? » a déclaré Podkolzin, ressassant la dispute de Lavoie alors qu’il était avec Abbotsford et Lavoie à Bakersfield. Podkolzin n’a pas marqué en tant que Oiler, mais il mène l’équipe pour les coups sûrs (30). Il a été complètement oublié sur le but de Leon Draisaitl face à Viktor Arvidsson dès la première minute à Nashville, mais c’est lui qui a sorti la rondelle du coin pour déclencher la réaction en chaîne. C’était son meilleur match en tant que Oiler, visible de manière considérable, à presque chaque quart de travail. Broberg en herbe avec les Bleus

Contenu de l’article

Contenu de l’article Ouais, le recul est de 20-20. Nous comprenons. Mais, même s’il s’agit d’un petit échantillon, il est clair que les Oilers devraient avoir plus que quelques instants « euh, oh » après ne pas avoir égalé le défenseur Philip Broberg, même si l’offre estivale des Blues de St. Louis était une grosse gorgée. à 4,58 millions de dollars AAV pour deux ans. Encore une fois, il fallait faire une gymnastique majeure ici, et l’idée de lui donner plus qu’Evan Bouchard ne semblait pas bonne à l’époque, mais cela semble être une grosse erreur. Photo de Chris Tanouye / Getty Images Broberg a neuf points en 11 matchs pour St. Louis, a joué le quatrième plus grand nombre de minutes de l’équipe et a été sur la glace pour le moins de buts contre (seulement trois, le deuxième moins parmi les défenseurs) au cours de ces 11 matchs. Le partenaire de Justin Faulk. Il a inscrit neuf buts à cinq contre cinq. « Au pire, Broberg sera le défenseur numéro 3 pendant longtemps, peut-être un 2 d’après ce que je vois », a déclaré un évaluateur de talent de longue date qui a observé le joueur en plein essor avec les Blues. « Il joue contre les meilleurs joueurs de l’autre équipe, il bénéficie d’un avantage numérique et il est en désavantage numérique. » Broberg n’a pas eu beaucoup de succès ici (91 matchs de saison régulière, 13 points, jouant un match trop sûr et à faible événement), sauf lors des séries éliminatoires du printemps dernier lorsqu’il est entré dans la série de Dallas. Mais grâce à son excellent travail avec les Blues, avec une moyenne de 20 :25 par match, il aurait très bien pu être le partenaire plug-and-play, game-in et game-out de Darnell Nurse.

Contenu de l’article Les Oilers auraient-ils égalé Broberg si Ken Holland était toujours le directeur général des Oilers ? Broberg était son premier choix au repêchage en 2019 et vous connaissez la confiance de longue date des directeurs généraux dans leurs choix au repêchage ? Stan Bowman connaît son affaire mais n’a aucune allégeance à Broberg. Les Oilers seront probablement toujours à la recherche d’un coéquipier pour Nurse à la date limite des échanges en mars et il pourrait être plus âgé, gagner un plafond similaire, et ne sera peut-être pas meilleur que Broberg, qui est sur le radar de l’arrière suédois. terminer à la confrontation des 4 Nations en février grâce à son départ rapide, bien que de loin car ils ont trop d’options D de tir à gauche plus anciennes. Les listes doivent être disponibles avant le 1er décembre. Ceci et cela Léon Draisaitl (deux buts et une passe décisive à Arvidsson) a dépassé le Temple de la renommée Glenn Anderson (92) pour le plus grand nombre de soirées à trois points dans l’histoire des Oilers. Draisaitl compte trois matchs de cinq points contre les Predators, une soirée de quatre buts et neuf matchs de plus de trois points au cours de ses 16 dernières rencontres. Et il y a un autre match Oiler-Preds ici le 14 novembre…

