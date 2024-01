Notes des Lakers : LeBron, Davis, Vanderbilt, date limite des échanges

James Lebron a ajouté un autre chapitre mémorable à sa rivalité de longue date avec Stephen Curry dans un thriller en double prolongation samedi soir, écrit Dave McMenamin d’ESPN. James, 39 ans, a récolté 20 rebonds pour la première fois de sa carrière dans le cadre d’un triple double qui comprenait également 36 points et 12 passes décisives. Après avoir réussi deux lancers francs gagnants à 1,2 seconde de la fin, James a réfléchi à ses nombreuses batailles avec Curry, qui incluent quatre finales NBA.

“Ça a été un plaisir d’affronter l’un des plus grands à avoir jamais joué à ce jeu”, dit James. « Pour que nous puissions continuer à nous pousser les uns les autres face à l’état de nos carrières, vous ne le prenez pas pour acquis parce que vous ne savez pas combien de fois vous aurez réellement l’occasion d’être au même étage avec un tel talent.

Les deux joueurs continuent d’étonner en fin de carrière, même si le Lakers et Guerriers ont du mal à atteindre le tournoi de play-in. Curry, qui a marqué 46 points et marqué trois points en fin de match pour donner l’avantage à Golden State, a également parlé de ce que signifie affronter un autre grand de tous les temps.

“Chaque année où nous pouvons faire cela et faire des allers-retours, les batailles – les finales, les batailles éliminatoires de l’année dernière – après que le klaxon ait sonné ce soir, il y a eu un petit rire, je ne peux pas imaginer un scénario dans lequel un match comme ce soir, [with] lui dans la saison 21 et moi dans la 15e année, “ » dit Curry. « Vous attendez avec impatience les batailles, mais vous appréciez également le respect mutuel de ce qu’il faut pour continuer à faire ce que vous faites à ce niveau. Seules quelques personnes savent à quel point c’est difficile. Je suis heureux d’être dans ce groupe.

