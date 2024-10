Notes des Knicks : Hart, ponts, villes, Payne

Josh Hart a joué un rôle important dans Knicks« , mais maintenant il essaie de comprendre comment il s’intégrera dans la formation remaniée de l’équipe, écrit Steve Popper du New York Post. Les échanges hors saison pour Ponts Mikal et Villes de Karl-Anthony ont élevé le niveau des talents, mais il faudra peut-être un certain temps pour que toutes les pièces soient réunies.

« Il nous reste quelques jours avant Boston (lors de l’ouverture de la saison) », » a déclaré Hart après la défaite de vendredi contre Washington en pré-saison. « Donc, qu’il s’agisse d’essayer de trouver un rythme avec cette unité de départ ou que nous jetions un coup d’œil à quelqu’un d’autre et que mon rôle change et que je quitte le banc et que je rejoigne cette unité. Alors j’essaie juste de comprendre maintenant ; Je n’en ai pratiquement aucune idée. Mais nous verrons ce qui se passera à Boston.

Cela a été un ajustement particulièrement difficile pour Hart, dont le lay-up du premier quart vendredi soir représentait ses seuls points en quatre matchs préparatoires. Il n’a réussi que sept tirs au cours de cette période, ce qui indique qu’il pourrait différer plus que jamais avec deux nouvelles stars dans l’équipe.

« [Jalen Brunson] et KAT est notre moteur, » » dit Hart. « J’ai l’impression que nous avons plutôt bien joué cette pré-saison. Donc je suis cool avec ça. Je pense juste que nous pouvons simplement trouver un moyen de donner le meilleur de nous-mêmes ou autre – des rôles ou des minutes.

Il y en a plus sur les Knicks :