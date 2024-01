Notes des Knicks : Brunson, Achiuwa, Hartenstein, rumeurs commerciales

Il y avait de la bonne ambiance au Madison Square Garden samedi, alors que Knicks les fans ont donné Emmanuel Quickley et RJ Barrett un accueil chaleureux à leur retour à New York alors Rapacespuis j’ai regardé les étoiles Jalen Brunson et Julius Randle mener l’équipe locale à une victoire dominante 126-100. Après le match, Brunson et Randle ont tous deux expliqué à quel point ils aimaient jouer avec Quickley et Barrett, qui ont déclaré avoir apprécié l’accueil qu’ils avaient reçu de la part des fans des Knicks.

«J’adore ces deux-là. Être coéquipier avec eux ces dernières années a été spécial. Brunson a dit à propos de Barrett et Quickley, selon Peter Botte du New York Post. « Des mecs de grand caractère. Ils travaillent tous les deux très dur. Tout ce que vous voulez chez un franchisé. Toronto a quelques bons gars là-bas. Je ne leur souhaite que le meilleur.

“Ces gars-là ont des talents particuliers” Randle a ajouté, selon Tim Bontemps d’ESPN. « C’est une relation privilégiée que j’ai bâtie avec eux. Je sais qu’ils disent à quel point je compte pour eux, mais ils comptent beaucoup pour moi, pour être honnête. Parler de leadership, de comment je me comporte, comment être ouvert, comment être honnête, comment être motivé – ce sont des choses que je n’ai pas nécessairement abordées vocalement. J’ai toujours voulu montrer l’exemple, jouer dur tous les soirs. Mais ces gars avec moi ont fait ressortir une autre facette de moi. … La relation que j’entretiens avec eux est extrêmement particulière.

Alors que Quickley et Barrett manquent à leurs anciens coéquipiers, le match de samedi a rappelé pourquoi les échanger était la bonne décision, selon Stefan Bondy du New York Post. Comme le note Bondy, OG Anunoby continue de montrer qu’il s’intègre parfaitement aux côtés des joueurs dominants du ballon des Knicks, qui ont été en larmes ce mois-ci.

Après une performance de 38 points samedi, Brunson affiche désormais une moyenne de 28,9 points et 8,4 passes décisives par match depuis l’arrivée d’Anunoby, qui à son tour a été un meilleur +190 de la NBA lors de son passage sur le terrain en tant que Knick. Randle a réalisé un triple-double lors de la victoire de samedi et a réalisé 25,6 PPG, 8,3 RPG et 5,1 APG depuis les débuts d’Anunoby.

