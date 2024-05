Notes des joueurs : Real Madrid 5 – 0 Alaves ; Liga 2024

Notes complètes des joueurs ci-dessous :

Thibaut Courtois—8 : Immédiatement testé par Alaves dès le coup de sifflet d’ouverture avec un double arrêt rapide. Malgré un score de 5-0, Thibaut a été mis à rude épreuve et a prouvé qu’il était de retour en pleine forme.

Dani Carvajal—6 : Il y avait deux joueurs difficiles à affronter, Luis Rioja et Ianis Hagi, mais ils se sont défendus résolument. J’ai avancé et fourni de la largeur autant que possible.

Eder Militao—7 : Combat amusant avec Samu Omorodion qui égale la présence physique de Militao. Il n’a jamais eu peur de s’éloigner de son but pour faire pression ou empêcher une contre-attaque.

Nacho—6 : Effectue des courses de leurre et des courses hors-balle importantes pour soutenir Mendy ou d’autres lorsqu’il est pressé. Il a eu quelques mauvaises passes à l’arrière mais Alaves n’a pas puni les erreurs.

Ferland Mendy—6 : Arrêtez chaque course d’Alex Sola et interceptez plusieurs passes à longue portée d’Antonio Blanco.

Eduardo Camavinga-8 : Joue avec plus de liberté de position que Tchouameni dans le rôle de numéro 6. S’est aventuré en avant et a récupéré le ballon comme sortie verticale pour Bellingham avant de valser dans la surface sur une séquence de dribbles et de trouver Vini pour le deuxième but du match.

Toni Kroos—8,5 : Pivot central de tout le jeu madrilène avec des passes rapides à une ou deux touches et des changements de jeu depuis le point d’ancrage du milieu de terrain. A produit une passe décisive à Bellingham sur le premier but.

Fede Valverde—8 : J’ai trouvé des espaces en partant large, puis en me plaçant en position de milieu de terrain défensif droit pour récupérer le ballon. A marqué un but en fusée en battant Owonu avec un poteau proche qui a atteint le sommet des 90.

Jude Bellingham—9 : Marqué à la 10e minute d’un joli pied gauche, une touche en l’air, finition lobée. A effectué d’innombrables courses avec le ballon dans la surface et était visiblement frustré par le manque de service, notamment de Vinicius. A enregistré une passe décisive sur le troisième but du match en nourrissant Fede Valverde juste à l’extérieur de la surface. A obtenu sa deuxième passe décisive dans la soirée avec un ballon fileté à Vinicius.

Vinicius Junior—9 : Une menace constante courait sur la ligne arrière d’Alaves mais prenait parfois une touche de trop ou un tir qui n’était pas réussi. A marqué le deuxième but du match avec une touche rapide après un excellent jeu individuel de Camavinga. Plus tard, il a marqué son deuxième but du match depuis le côté droit de la surface avec un tir qui a traversé le but.

Rodrygo-8 : Industrieux avec le mouvement dans les trois premiers postes. Presque marqué avec une finition semblable à celle de Cruyff après une passe de Vinicius à la fin de la première mi-temps. A créé 2 grosses occasions avec son propre dribble ou mouvement à l’intérieur de la surface et n’a pas réussi à marquer après avoir généré un xG de 0,89. Il a fait presque tout parfaitement, à part mettre le ballon au fond des filets.

Remplacements :

Arda Güler—8 : Tout ce que cet enfant touche se transforme en or. Encore un autre but en seulement 30 minutes.

Dani Ceballos—7 : Actif et impliqué tout au long de son passage sur le terrain. Géré 2 passes clés en seulement 18 minutes.

Antonio Rüdiger—6 : A donné du repos à Militao pendant les 20 dernières minutes.

Mario Martin—6 : Remplacement tardif pour voir le match et le récompenser avec quelques minutes pour l’équipe première.