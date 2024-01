Notes des joueurs : Las Palmas 1 – 2 Real Madrid ; Liga 2024

Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, To I Kroos et Fran Garcia comptent parmi les artistes les plus remarquables.

Notes complètes des joueurs ci-dessous :

Andreï Lounine—6.5 : Un gros arrêt dans le jeu, mais par ailleurs, il y a eu très peu d’action.

Dani Carvajal—8 : Encore une superbe performance, malchanceux de ne pas inscrire un autre but puisque le VAR l’a qualifié de hors-jeu.







Toni Rudiger—7,5 : A maîtrisé le ballon excessif vers Vinicius Junior cette saison. A créé deux opportunités de but avec cette passe.

Nachos—5 : La communication entre le capitaine et Kroos aurait dû être meilleure sur le but encaissé. Les réactions de Nacho ont été médiocres et auraient sans doute pu placer un corps devant le tir.

Fran García—8.5 : Meilleure performance de Fran Garcia sous le maillot du Real Madrid. Centres, réductions, pression hors ballon et mouvements hors ballon – tout est de premier ordre.

Toni Kroos—8,5 : Une passe décisive, 4 passes clés et d’innombrables moments de résistance à la presse à couper le souffle auxquels nous nous sommes habitués en regardant le brillant Allemand.

Eduardo Camavinga-9 : J’ai fait un peu de tout ce jour-là : des sprints de récupération de 70 yards pour déposséder l’adversaire et une brillante passe décisive sur la ligne arrière de la zone 14 à un Vini JR en marche.

Dani Ceballos—5 : Un premier ballon parfait à Rodrygo qui aurait dû ouvrir le score. A travaillé dur mais était silencieux et n’avait pas grand-chose d’autre à noter du match.

Brahim Díaz—3 : Totalement absent ce jour-là, sa pire performance sous le maillot du Real Madrid. Seulement 16 touches en près d’une heure jouée.

Vinicius Junior—8,5 : Il a terminé le match avec le but égalisateur mais a réussi sept tirs au total et aurait en réalité dû terminer le match avec deux ou trois buts. Malgré sa mauvaise finition, il a été une nuisance constante pour la ligne arrière de Las Palmas et a créé d’innombrables opportunités.

Rodrygo-5 : Il a raté deux grosses occasions et n’a pas réussi à imposer son autorité sur le match.

Remplacements:

Tchouameni—8 : A marqué le but gagnant avec une tête imposante sur un corner de Kroos.

Joselu—6 : A joué une belle passe extérieure à Arda Guler en fin de match.

Fede Valverde—6 : A apporté stabilité et énergie au milieu du milieu de terrain.

Arda Guler—6 : Il a travaillé dur défensivement mais n’a pas eu beaucoup d’occasions de montrer ses compétences. A raté une grosse opportunité en fin de match après avoir pris une touche trop importante.

Ferland Mendy—N/A : Entré tardivement pour former un double flanc gauche défensif avec Fran Garcia.

