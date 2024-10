Notes des joueurs : la ligne Draisaitl bourdonne enfin alors que les Oilers d’Edmonton piétinent les Penguins de Pittsburgh

Photo par AMBRE BRACKEN / LA PRESSE CANADIENNE

Contenu de l’article Énorme victoire de 4-0 pour les Oilers d’Edmonton, d’autant plus qu’ils semblaient sur le point d’être « gardiennés » pendant la première moitié du match, alors que Joe Blomqvist de Pittsburgh était sensationnel. Mais lorsque le barrage a finalement éclaté, les rondelles ont afflué dans le filet de Pittsburgh, marquant trois buts en sept minutes. Après le match, les piliers des Oilers Craig MacTavish et Randy Gregg ont été honorés pour leur jeu exceptionnel et ont été nommés au Mur de la renommée.

Contenu de l’article Au total, les tirs de catégorie A étaient de 27 pour Edmonton, 11 pour les Pens, le sous-ensemble des tirs à 5 alarmes les plus dangereux étant de 10 contre trois. Connor McDavid, 7 ans. Bon travail ce match, même s’il n’a marqué aucun point. Il a chargé deux tirs extérieurs durs au cours du même quart de travail, RNH bloquant le rebond au filet pour un tir de qualité A. McD a presque réussi un tir du gardien de Pitt quelques instants plus tard. A terminé le premier avec un mouvement rapide dans la fente et un autre tir méchant. Il a remporté une bataille clé qui a lancé le cycle vertueux grâce au deuxième but d’Edmonton. Il a piraté le défenseur Jack St. Ivany en fin de match, le punissant pour un jeu chippy antérieur. Contributions/erreurs sur les tirs de grade A (GAS) : Force égale +8/-2 ; Équipes spéciales 0/0 Ryan Nugent-Hopkins, 7 ans. Meilleur jeu de l’année pour RNH. Il a reçu un pourboire de 5 alarmes trente secondes après le début du jeu et l’a suivi avec deux autres notes As dans le premier. Il a lancé une rondelle lors de l’échec-avant et l’a placée à l’étage, là où maman garde les biscuits pour le troisième but d’Edmonton. GAZ : ES +5/-1 ; ST 0/1 Zach Hyman. 7. Il a tout fait sauf marquer, ce qui est l’histoire de sa saison à ce jour. Il a obtenu trois notes au début du deuxième, mais a raté un tir grand ouvert sur le rebond sur le deuxième de ces tirs. Il n’a même pas pu exploiter deux occasions d’échappée tardives. Comment se fait-il qu’il ne marque pas ? Si proche, si proche. GAZ : ES +8/-0 ; ST 0/0

Contenu de l’article Léon Draisaitl, 9 ans. Jeu fantastique. Contributions majeures à 12 plans de catégorie A. Vous pouvez toujours dire qu’il est prêt à partir quand il patine près de la glace, sans avoir les jambes raides, et ce soir, il glissait vite et bas comme un python. Il a mis en place Arvidsson sur le va-et-vient pour un tir chaud dans le premier. Il a fait irruption lors d’une échappée sur une fantastique passe allongée d’Emberson dans la seconde, mais n’a pas réussi à battre Blomqvist sur le premier tir ou rebond. À sept minutes de la fin de la deuxième période, il a emmené la rondelle sur la glace dans un 2 contre 1 et a décoché un tir parfait sur le poteau, marquant le premier pour Edmonton sur son 20e tir de catégorie A du match. Il a joué à fond dans la ligue de bière en troisième, réalisant un vilain chiffre d’affaires à Erik Karlsson dans la machine à sous, mais Skinner l’a arrêté. GAZ : ES +11/-2 ; ST1/1 Viktor Arvidsson. 9. Tournoyant, combattant et tirant au filet comme le Diable de Tasmanie ce match. Trois passes décisives et dangereux toute la nuit. Solide combat, mais n’a pas réussi à drainer son grade A dans le premier. Un instant plus tard, il a saisi son propre rebond et a lancé un 5-alarme au but. Un jeu de plateau astucieux pour mettre en place le 2 contre 1 sur le but de Draisaitl en deuxième période. Excellente passe pour préparer Bouchard au deuxième but d’Edmonton. Il a remporté la mise en jeu menant au but d’Ekholm en avantage numérique. Il est allé très fort dans les bandes à la fin du troisième, mais aucune pénalité n’a été infligée à Pittsburgh sur le jeu. GAZ : ES +8/-0 ; ST 1/0

Contenu de l’article Vassili Podkolzine, 8 ans. Un travail solide dans un rôle de soutien sur le meilleur trio d’Edmonton. Il est entré en force sur l’aile et a forcé un tir dangereux au filet en premier. Il a sauté sur un rebond lors de l’échappée de Draisaitl en deuxième période, mais n’a pas réussi à le drainer. Un instant plus tard, il n’a pas réussi à réussir un tir de pointe lors d’une course à 3 contre 1. Il a obtenu son premier point comme Oiler sur le but de Bouchard. GAZ : ES +7/-0 ; ST 0/0 Jeff Skinner, 5 ans. Le troisième trio n’a pas fait grand-chose. Il a réussi une échappée en troisième période, mais il est devenu accro et son tir a raté le filet. GAZ : ES +0/-0 ; ST 0/0 Adam Henrique, 5 ans. Jeu calme, mais difficile de décevoir qui que ce soit par une telle nuit. GAZ : ES +0/-2 ; ST 0/0 Connor Brown, 5 ans. A mis son bâton sur une tentative de tir dangereuse de Kevin Hayes dès le début, aidant à le pousser largement. Sinon pas grand chose à signaler. GAZ : ES +0/-1 ; ST 0/0 Mattias Janmark, 7 ans. Du bon travail. Son agitation a conduit à un McDavid Grade A en fin de première, puis il a de nouveau remporté la rondelle dans la seconde pour aider à mettre en place un tir sur réception de Hyman. GAZ : ES +2/-1 ; ST 0/0 Derek Ryan, 6 ans. Quelques bons moments, quelques erreurs. Il a passé au crible deux revers délicats au filet sur un tir extérieur d’Emberson en premier. GAZ : ES +3/-3 ; ST 0/0

Contenu de l’article Corey Perry, 6 ans. Il est resté silencieux ce match jusqu’à ce qu’il tire un penalty, puis exécute un écran Total Eclipse of the Sun sur le but d’Ekholm. GAZ : ES +0/-0 ; ST 1/0 Evan Bouchard, 7 ans. On commençait à se plaindre du fait que Bouchard ne marquait pas beaucoup cette année, mais il a tranquillement attendu son meilleur tir dans l’enclave haute et a choisi le coin en fin de seconde. Sinon, il a eu son jeu habituel avec beaucoup de belles passes et quelques gaffes défensives. GAZ : ES +5/-3 ; ST1/1 Mattias Ekholm, 8 ans. Le meilleur défenseur du pétrole dans celui-ci. Il a pris la rondelle sur la glace et s’est dirigé vers le filet, ouvrant un espace pour le 5-alarme de Hyman en début de deuxième période. Il a fait un solide pincement pour lancer la séquence de buts du RNH. Il a tiré lors d’un avantage numérique à travers l’écran de Perry. GAZ : ES +4/-2 ; ST 1/0 Infirmière Darnell, 8 ans. Jeu solide et une note supplémentaire pour avoir défendu Arvidsson, battant Marcus Pettersson, qui a abordé dangereusement Arvidsson. GAZ : ES +2/-1 ; ST 0/0 Troie Stecher, 7 ans. Son meilleur match en tant que Oilers. Il a gardé sa cage inviolée à force égale, pas une erreur majeure sur un tir de catégorie A contre. Il a lancé un tir puissant sur une course délicate d’Edmonton en deuxième, mais, encore une fois, Blomqvist a réussi. GAZ : ES +2/-0 ; ST 0/0

Contenu de l'article Ty Emberson, 8 ans. S'il continue à déplacer la rondelle comme ça, il restera dans l'alignement. Excellente passe extensible pour envoyer Draisaitl dans la seconde. Il a également gardé sa cage inviolée. GAZ : ES +5/-0 ; ST 0/0 Brett Kulak, 7 ans. Jeu solide, jeu calme. Un autre avec une feuille blanche. GAZ : ES +2/-0 ; ST 0/0 Stuart Skinner, 8 ans. Il a fini. Peu d'action dans la première moitié du match, seulement deux tirs de catégorie A alors que les Oilers en ont tiré 19 sur le filet de Pitt. Pittsburgh a cependant pris vie, obtenant sept des huit grades suivants, dont un à 5 alarmes, mais Skinner les a tous arrêtés. Massive sauve Karlsson cinq minutes après le début de la troisième, puis Noel Acciari lors d'un rodage en sténographie 2 contre 1 un instant plus tard.

