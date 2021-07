Notes des joueurs Italie vs Espagne: Alvaro Morata passe de héros à méchant alors que Gianluigi Donnarumma sauve le penalty | Actualités footballistiques

NOTES DES JOUEURS D’ITALIE

Gianluigi Donnarumma – 7

Après une performance spectaculaire du jeune gardien face à la Belgique, Donnarumma était de nouveau dans le vif du sujet. Il y a eu quelques coups de pied médiocres en première mi-temps, mais il a réussi un arrêt intelligent de Dani Olmo. Est allé dans le mauvais sens pour le but d’Alvaro Morata mais a réussi à marquer le penalty crucial.

Giovanni Di Lorenzo – 8

Solide interprète qui semble aimer défendre. Il était contre cela avec le mouvement espagnol mais était généralement serré dans son travail, se rapprochant à plusieurs reprises de Ferran Torres et pas toujours équitablement. A réussi à garder l’homme de Manchester City assez silencieux cependant.

Léonard Bonucci – 7

Défenseur hors pair, Bonucci a eu une nuit chargée avec le mouvement des attaquants espagnols, mais avait tendance à être l’homme de rechange qui était là pour balayer le danger du côté droit de la défense italienne. Une fois devant, a bien défendu la surface de son équipe. Pénalité énervée sous pression.

Giorgio Chiellini – 7

Le skipper vétéran n’avait personne contre lui au début et il adore les combats en tête-à-tête, donc c’était un test différent pour lui à Wembley. Au lieu de cela, il s’est retrouvé traîné par Olmo et n’était souvent pas sûr de le suivre ou non au milieu de terrain. Attrapé par le but de Morata, mais s’est généralement imposé au fur et à mesure que le match avançait.

Emerson – 6

Invité à combler le vide laissé par Leonardo Spinazzola à l’arrière gauche, Emerson a effectué quelques runs mais n’a pas pu pénétrer aussi bien que son prédécesseur malgré un effort sous un angle étroit. Chanceux en essayant et en échouant de jouer Mikel Oyarzabal hors-jeu. Remplacé.

Nicolo Barella – 7

Buteur contre la Belgique, il a failli trouver le chemin des filets dès le début en frappant le poteau, mais sa tentative a été jugée hors-jeu. Toujours une menace avec sa course au-delà, c’était une mission difficile contre l’Espagne. Une mauvaise passe a presque laissé entrer Torres et a été retirée car l’Italie a ajouté plus d’énergie.

Jorginho – 7

Marqueur du penalty gagnant. Métronome à la base du milieu de terrain, Jorginho a réalisé un très bon tournoi mais il a l’habitude de contrôler les matchs et ce n’était pas si facile contre l’Espagne. Avec les adversaires dominant le ballon, il a dû passer la majeure partie de sa soirée à essayer de le récupérer. Jusqu’à ce qu’il remporte le match.

Marco Verratti – 6

Un autre qui a connu un tournoi merveilleux avec ses passes intelligentes, Verratti a dû montrer l’autre côté de son jeu dans celui-ci – commettant sa première faute dans la première minute. L’Italie a eu du mal à mettre son meneur de jeu sur le ballon autant qu’elle l’aurait souhaité.

Federico Chiesa – 8

Un héros pour l’Italie grâce à son but, qui a été une brillante finition pour ouvrir le score. A forcé son entrée dans l’équipe avec des performances impressionnantes et s’est avéré un coureur volontaire pour son équipe jusqu’à son moment dramatique. Presque mis sur un autre pour Domenico Berardi avant d’être retiré.

Ciro Immobile – 6

Altruiste courant comme toujours et tout aussi en possession quand il a passé le ballon avec Unai Simon battu. C’était probablement une erreur alors qu’il aurait pu avoir un coup du pied gauche, mais il y a eu une passe intelligente de Lorenzo Insigne que son coéquipier n’a pas pu récupérer, puis un joli coup ou deux.

Lorenzo Insigne – 6

Un acte de classe, mais l’Italie n’a tout simplement pas pu le mettre suffisamment dans le jeu et il a semblé manquer les courses de Spinazzola au-delà de lui. Presque joué un une-deux avec Immobile mais c’était son meilleur moment de la première mi-temps. Son meilleur du match a été la passe dans la préparation du but de Chiesa.

Sous-marins

Domenico Berardi – 6

En marche pour Immobile dès que l’Italie a pris la tête et cela a demandé beaucoup de défense mais il a encore eu la chance de doubler l’avantage à mi-chemin de la seconde mi-temps. Son tir était apprivoisé et facilement sauvé par les jambes du gardien de but. A fait mieux en prolongation quand il semblait avoir marqué le vainqueur mais était hors-jeu.

Matteo Pessina – 6

Amené alors que l’Italie essayait de voir le match se terminer mais était réduite à courir, largement incapable d’endiguer la marée. A rompu le jeu et a aidé à garder son équipe dedans.

Rafael Toloi – 6

Le joueur d’origine brésilienne a remplacé Emerson et est allé à l’arrière droit avec Di Lorenzo passant sur le côté gauche alors que l’Italie cherchait à renforcer la défense dans les phases finales. Réservé pour une faute cynique.

Manuel Locatelli – 5

Une star en début de tournoi mais a perdu sa place. A apporté des jambes fraîches au milieu du terrain mais a eu peu d’occasions d’avoir un impact dans la moitié de terrain adverse. Son penalty bas a été sauvé.

Andrea Belotti – 7

A pris la tâche de chasser le ballon dans le rôle de cet attaquant solitaire et a en fait eu ses moments en prolongation alors que l’Italie menaçait à la pause. Coup de pied de pénalité féroce aussi.

Federico Bernardeschi – 7

Remplacé par Chiesa au début de la deuxième période de prolongation. A eu l’une des meilleures opportunités pour l’Italie tard mais a fait échouer l’attaque avec un coup mal dirigé. Sa pénalité était tout de même absolument excellente.

NOTES DES JOUEURS D’ESPAGNE

Unai Simon – 6

À peu près, le tir d’Emerson sur la barre était couvert avant la pause mais n’avait aucune chance avec le curleur de Chiesa – même si ce n’est jamais beau quand un gardien de but ne plonge pas, n’est-ce pas? J’ai économisé un penalty mais ce n’était pas suffisant.

César Azpilicueta – 6

Manque de rythme exposé à quelques reprises, bien que l’absence de couverture ou de soutien lorsqu’il était dépassé en nombre par deux contre un était plus problématique. A offert beaucoup de largeur lorsque l’Espagne était en possession pour étirer le jeu et a toujours offert un « out ».

Eric Garcia – 5

L’Espagne a-t-elle un centre mou ? Aurait pu et aurait dû faire plus pour empêcher Chiesa de tirer au but pour sa chance et trop lent 10 minutes plus tard pour empêcher le même joueur de tirer contre les pieds de Simon. Il est parti blessé très tard.

Aymeric Laporte – 7

Le meilleur défenseur espagnol et particulièrement malheureux que son excellent tacle glissé dans la préparation du but italien ait donné la possession à Chiesa. Sinon solide avec le très peu de défense qu’il a dû faire dans un match dans lequel l’Espagne a dirigé la possession et a joué un rôle important dans l’égalisation de l’Espagne avec une passe astucieuse à travers les lignes à Morata.

Jordi Alba – 6

Calme et c’est son pauvre centre bien trop proche de Donnarumma qui a déclenché la pause italienne pour marquer. Très en marge.

Koké – 8

L’excellence méconnue du milieu de terrain espagnol qui a dominé ses homologues italiens pour l’heure d’ouverture. Centre ébréché d’Oyarzabal juste après que l’Espagne ait concédé mieux – et Koke n’aurait sûrement pas été remplacé peu de temps après si Oyarzabal avait touché le ballon plutôt que l’air frais.

Sergio Busquets – 8

A donné le tempo et a attiré les applaudissements, mais aurait vraiment dû être réservé dès le début lorsque sa perte de possession a été suivie d’un pull de maillot flagrant sur Barella au cours de la première mi-temps. Averti tardivement au début de la seconde mi-temps et était juste sur le point de marquer lui-même lorsque l’Italie s’est cassée pour marquer.

Pedro – 8

Un bonheur absolu. Certaines des passes de l’adolescent ont été un cran au-dessus alors qu’il a accompli, remarquablement, ses 31 tentatives de passes en première mi-temps. Plus le match durait, plus le match s’estompait, mais Pedri est sûrement destiné à être un acteur majeur du football mondial pour les années à venir.

Ferran Torres – 5

Il a eu du mal à entrer dans le match, a eu du mal à avoir un impact et a été naturellement repoussé à 30 minutes de la fin lorsque l’Espagne s’est retrouvée dans le besoin d’un but. Simplement besoin de faire plus lui-même pour devenir plus impliqué et plus intégré.

Dani Olmo – 8

Brilliant bar sa touche finale. Beaucoup de jeu de jambes soigné et un jeu de hold-up précis, mais n’a pas pu saisir sa chance en première mi-temps lorsque le ballon est tombé à ses pieds à 10 mètres. Cela dit, il a fallu un arrêt brutal pour le refuser, et sa volonté de rejoindre le jeu a été l’atout lorsqu’il a permis à Morata de marquer son but. Difficile de prétendre qu’Olmo ne méritait pas cette contribution pour sa volonté de s’engager. Il ne méritait certainement pas de rater son penalty.

Mikel Oyarzabal – 4

La sélection surprise suivie du déploiement surprise alors que le jeune s’alignait sur le flanc droit. A gonflé ses lignes au début lorsqu’il n’a pas réussi à contrôler la passe exquise de Pedri, puis a placé un curleur pour la première fois du bord de la zone à seulement 25 mètres au-dessus de la barre. Le pire était à suivre peu de temps après le premier match de l’Italie lorsqu’il a complètement raté le ballon de la puce de Koke. Remplacé quelques minutes plus tard.

Sous-marins

Alvaro Morata – 6

Appelé immédiatement lorsque l’Espagne a pris du retard et a livré quand cela importait le plus avec une finition calme alors que Donnarumma pariait sur l’attaquant qui franchissait le but. Malheureusement, il n’a pas pu battre le même homme sur penalty et sa rédemption a été de courte durée.

Gérard – 6

Blazed sur une chance décente de régler les problèmes en temps normal peu de temps après le niveleur de Morata. A marqué son penalty cependant.

Rodri – 6

Pendant les 20 dernières minutes et s’est parfaitement installé aux côtés de Busquets pour que l’Espagne continue de fonctionner.

Marco Llorente – 6

L’introduction était un véritable signal d’intention de l’Espagne de sa détermination à gagner le concours avant qu’il n’atteigne la loterie des pénalités. Un fil en direct dans les prolongations depuis l’extérieur et un coup de pied vers le but bloqué près de la ligne par Bonucci.

Thiago – 6

Un remplaçant de Busquets à la mi-temps lors des prolongations. Pas exactement une figure composée, cependant, car une passe d’Hollywood a raté sa cible d’au moins 20 mètres et un coup franc très ambitieux à très longue distance a été perdu. Expertement converti sur place.

Pau Torres – 6

Un changement d’urgence après que Garcia se soit retrouvé à l’étroit après 110 minutes de jeu.

Et après?

La finale de l’Euro 2020 se jouera dimanche à Wembley, coup d’envoi à 20h.