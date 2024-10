Notes des joueurs et du club de l’Austin FC pour la saison MLS 2024

(Cette histoire a été mise à jour pour corriger une faute d’orthographe/faute de frappe.)

L’Austin FC regardera les séries éliminatoires de la MLS depuis chez lui pour la deuxième année consécutive. Les Verts et Noirs (11-14-9, 42 points) ont perdu cinq points de la neuvième et dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Ouest après une dernière séquence de neuf matchs au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à produire des résultats lorsque cela comptait le plus.

Voici nos notes de joueurs pour la saison. Comme nos notes en première mi-temps, notez que le salaire d’un joueur entre en ligne de compte dans sa note, donc Sebastián Driussi (6 millions de dollars) n’est pas sur la même échelle de notation qu’Hector Jiménez (89 700 dollars).

Notes des joueurs de l’Austin FC pour 2024

Brad Stuver : A-

Le MVP incontestable de l’équipe, Stuver, 33 ans, a connu sa meilleure année en tant que professionnel dans les buts. Il a mené la MLS avec 143 arrêts et a joué chaque minute de championnat pour la deuxième saison consécutive. Il y a eu quelques matchs – Nashville étant le plus flagrant – où Stuver a presque à lui seul fourni trois points à l’Austin FC. Il est dommage que le club ait gâché une performance phénoménale de la part de ce qui continue d’être un gardien de but sous-estimé à l’échelle de la ligue.

Brendan Hines-Ike : B+

Gagnant environ 200 000 $, Hines-Ike a été l’un des vols de l’intersaison. Il a rejoint l’équipe à la mi-février et a effectué une transition en douceur pour devenir titulaire à temps plein. Il a connu quelques incidents dans la seconde moitié de la saison, mais ce fut quand même une campagne exceptionnelle pour le défenseur central de 29 ans.

Mikkel Desler: B+

L’ajout au mercato estival et arrière droit du futur a été surtout exceptionnel lors de ses 10 apparitions. Il a raté les trois derniers matches en raison d’une blessure.

Guilherme Biro: B

Comme Hines-Ike, Biro a été recruté à bas prix pendant l’intersaison et est devenu titulaire à temps plein et solide contributeur à l’arrière gauche. Parfois, ses prises de décision laissent beaucoup à désirer, mais à 24 ans, il entre tout juste dans la fleur de l’âge.

Owen Wolff : B

C’était la dernière saison du surnom de « Teen Wolff » : Wolff fêtera ses 20 ans en décembre. Toujours sous son contrat de recrue avec un salaire de moins de 130 000 $, Wolff a toujours donné des performances de qualité et a fait preuve de flexibilité pour jouer à trois postes différents, parfois même dans le même match. Il a également fait preuve de maturité face à une situation où il semblait probable que son père serait licencié en tant qu’entraîneur du club. Nommé sur la « liste des 22 moins de 22 ans » de la ligue pour la deuxième année consécutive, le milieu de terrain semble en passe de jouer en Europe à l’âge de 23 ans.

Dani Pereira : B

Pereira a été meilleur dans la première moitié de la saison que dans la seconde – peut-être que les allers-retours constants de l’équipe nationale vénézuélienne lui ont fait des ravages physiquement ? Bien qu’avec un salaire inférieur à 140 000 $ et toujours sous son contrat de recrue, il était une bonne affaire au milieu de terrain avec de longues périodes de jeu de qualité.

Jadér Obrian : B

Autre excellent ajout à l’intersaison qui s’est retrouvé à égalité en tête de l’équipe avec sept buts, l’ailier de 29 ans a semblé s’estomper un peu en seconde période. Le club le ramène intelligemment pour au moins deux saisons supplémentaires, et le nouvel entraîneur devra l’avoir sur le terrain en même temps qu’Osman Bukari et Driussi.

Jon Gallagher : B

Gallagher, 28 ans, peut jouer jusqu’à cinq postes différents et a été crucial pour que le club reste près de la ligne de coupure des séries éliminatoires lors des 31 premiers matchs. Gagnant 375 000 $, il a largement dépassé son contrat et a poursuivi sa campagne d’étoiles de 2023 avec une autre excellente année.

Hector Jiménez : B-

À 35 ans et faisant essentiellement le minimum de la ligue – je dis toujours que le propriétaire de l’Austin FC, Anthony Precourt, aurait dû lui faire monter jusqu’à 100 000 $ pour de pures optiques – le défenseur a fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui dans ce qui aurait pu être sa dernière saison en tant que pro. . Ne soyez pas surpris de le voir parmi les entraîneurs d’une deuxième équipe ou dans une académie l’année prochaine.

CJ Fodrey : B-

Le jeune milieu de terrain — il ne peut toujours pas acheter d’alcool — a passé la plupart de son temps dans la deuxième équipe, mais lorsqu’il était sur le terrain, il apportait de l’énergie et un rythme de travail élevé. Fodrey, 20 ans, est probablement encore dans au moins un an avant de devenir un contributeur régulier de la première équipe, et il sera intrigant de suivre sa progression en 2025.

Osman Bukari : B-

Cela peut être un peu injuste puisque Bukari n’a rejoint le club que fin juillet, mais il a probablement un salaire élevé et doit être meilleur à l’avenir. L’ailier a montré dans certains matchs ce qu’il pouvait être, tandis que dans d’autres, il n’était pas un facteur.

Bague Alex : C+

La note de Ring serait plus élevée s’il ne gagnait pas 1,6 million de dollars. Il a connu une saison de qualité et était l’un des rares joueurs de l’Austin FC à pouvoir être meilleur en seconde période. Il n’y a aucune chance que le club le ramène à un salaire proche de son salaire actuel et alors qu’il aura 34 ans en avril, mais s’il parvient à lui faire accepter un salaire d’environ 550 000 $, le milieu de terrain vaut certainement un autre contrat d’un an.

Diego Rubio : C+

Les blessures ont gêné Rubio au début de l’été, puis il a semblé tomber en disgrâce auprès du staff technique. Ou du moins, son temps de jeu l’indiquait. S’il était en bonne santé, Wolff aurait commis une erreur d’entraîneur en ne pas le faire jouer davantage. Le rythme de travail de Rubio est inégalé et il est une épine dans le pied des défenses. Mais avec seulement quatre buts, il sera difficile de justifier le retour de l’attaquant avec un salaire de 400 000 $.

Matt Hedges : C

Hedges a sans doute mené la campagne la plus étrange du club. Il a beaucoup joué tôt, puis est resté près de quatre mois sans voir le terrain, puis est devenu titulaire régulier à la fin de l’été, puis n’a pas joué lors des trois derniers matchs. Quand il était sur le terrain, il était plutôt bon. Vaut-il le salaire de 570 000 $ ? C’est un tirage au sort. Ce serait une surprise si le club exerce son option de contrat pour l’année prochaine.

Julio Cascante: C

Un autre joueur qui a été bien meilleur dans la première moitié de l’année que dans la seconde, le défenseur central se fait critiquer pour son salaire élevé de 775 000 $. Comme Pereira, le joueur de 31 ans s’est peut-être épuisé après avoir joué pas mal avec l’équipe nationale du Costa Rica au cours de l’été et de l’automne.

Jhojan Valence: C

Semblable à Pereira et Cascante, il a été meilleur dans la première moitié de la saison. Il est adéquat sur le terrain, même s’il fait rarement quelque chose de mémorable – ce qui n’est pas nécessairement mauvais pour un milieu de terrain défensif. Il aurait probablement obtenu une note légèrement plus élevée s’il ne gagnait pas 500 000 $.

Leo Väisänen : C-

Il y a un dicton autour des sélections sportives selon lequel « on ne peut pas entrer en club dans la baignoire », et bien que Väisänen n’ait pas à s’inquiéter de faire partie de l’équipe avec un contrat garanti, il a passé beaucoup trop de temps blessé. Quand il est sur le terrain, il est bon. Mais le club lui a versé 655 000 $ pour 13 apparitions, dont seulement deux après la mi-juillet. Au cours d’une saison inoubliable pour le club, Väisänen était une réflexion secondaire pour la plupart.

Sébastien Driussi : D+

Cette note est en grande partie due au salaire gigantesque de Driussi et au fait que, parce qu’on attend beaucoup de lui, le milieu de terrain vedette de l’équipe n’a pas réussi en seconde partie de saison avec seulement deux buts en championnat. Il y a eu de longues périodes cet été où il a eu peu d’impact. On ne sait pas s’il souffrait d’une blessure persistante, mais le club a besoin de lui pour être ce qu’il a montré au printemps et lors des trois derniers matchs. Driussi est le meilleur joueur de l’équipe, et même s’il n’est pas réaliste de s’attendre à ce qu’il reproduise sa campagne 2022, il doit produire bien plus de sept buts en championnat comme il l’a fait cette saison.

Gyasi Zardes : D

Un autre salaire élevé avec peu de production – 1 million de dollars pour trois buts d’un attaquant, c’est terriblement pauvre – le club devrait utiliser son exemption annuelle en 2025 pour le racheter afin de libérer une place dans l’effectif et de s’en prendre à un jeune attaquant. Pourquoi Wolff a-t-il continué à le jouer au cours des deux dernières saisons alors qu’il était douloureusement évident qu’il n’était pas efficace ? C’est quelque chose qui a probablement contribué à la perte de son emploi par Wolff. Zardes est une personne formidable et semble être bon dans le vestiaire, mais son contrat a grandement gêné le club ces deux dernières années.

Ethan Finlay : Incomplet

La première moitié de sa saison a été perturbée par une blessure, et une fois que Bukari a rejoint l’équipe fin juillet, les opportunités de jeu de Finlay sont devenues presque inexistantes. Lorsqu’il est en bonne santé, Finlay constitue une option de secours de qualité. Mais le club ne voudra probablement pas payer 300 000 $ pour quelqu’un qui entre rarement sur le terrain et qui aura 35 ans en 2025. La meilleure interview de l’équipe et apparemment une bonne présence dans les vestiaires, j’espère que Finlay reviendra pour une autre année.

Zan Kolmanic : Incomplet

Mis à l’écart par une blessure pendant la majeure partie de la première mi-temps, il a été dépassé pour le poste d’arrière gauche par Biro. Comme Rubio, Kolmanic est apparemment tombé en disgrâce auprès du staff technique dans la seconde moitié de la saison ; il a terminé avec seulement 15 apparitions.

Oleksandr Svatok : Incomplet

Les premiers retours sont bons pour le défenseur central acquis cet été après quatre titularisations et une autre apparition où il a joué une mi-temps.

Stefan Cleveland : Incomplet

Il a bien joué lors de sa seule apparition, lors d’une victoire surprenante contre les Pumas UNAM en Coupe des Ligues. Payer 220 000 $ pour un gardien de but suppléant semble un peu élevé, même si ce n’est pas la préoccupation de Cleveland.

Réception : B+

Il n’y a pas grand-chose à détester dans ce que Rodolfo Borrell a fait jusqu’à présent, même si ne pas recruter un attaquant lors du mercato estival alors qu’il était clair que le club en avait désespérément besoin était une erreur. Pourtant, Borrell a déclaré qu’il ne ferait aucun mouvement de panique et qu’il jouait le long jeu, et le club semble très bien placé avec lui à la tête.

Propriété : A-

Dirigé par Anthony Precourt, il s’agit d’un groupe de propriété qui dépense de l’argent et tente de gagner. Bukari et Desler n’auraient pas été des ajouts bon marché, et le rachat d’Emiliano Rigoni au printemps était un signe que les propriétaires paieraient pour se sortir des mauvaises signatures.