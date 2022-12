Notes des joueurs/entraîneurs de la Coupe du monde pour le tournoi du Canada

Après une course de qualification mémorable pour se qualifier pour la Coupe du monde masculine pour la première fois en 36 ans, le Canada a terminé son tournoi sans un point.

Ils méritent tous un A pour avoir amené le Canada au Qatar, mais voici les notes des joueurs et des entraîneurs pour revoir leur performance en Coupe du monde dans son ensemble.



Dayne St. Clair, James Pantemis, Joel Waterman, Derek Cornelius, Liam Fraser, Samuel Piette et Ike Ugbo ne sont pas inclus car ils n’ont pas joué une seule minute.



Toutes les statistiques proviennent de fbref.com

NOTE DE GARDIEN : D+



Milan Borjan – Minutes jouées : 270. Note : D+

Les meilleurs moments de Borjan sont survenus contre la Croatie avec un long ballon qui a fait basculer le jeu vers la droite, ce qui a permis au Canada de marquer son premier but lors d’une Coupe du monde masculine, puis un formidable arrêt au début de la seconde moitié de ce match qui a maintenu son équipe.

Ses pires moments ont été le dégagement cauchemardesque contre le Maroc qui a conduit au premier but de l’opposition, et ne pas couvrir son poteau proche pour le deuxième but de ce match.

GRADE DE DÉFENSE : C



Alistair Johnston – Minutes jouées : 270. Note : B



Steven Vitoria – Minutes jouées : 270. Note : D



Kamal Miller – Minutes jouées : 270. Note : C+



Richie Laryea – Minutes jouées : 160. Note : B-



Sam Adekugbe – Minutes jouées : 95. Note : B-

Johnston a été l’une des meilleures joueuses du Canada à ce tournoi. Les moments où il a eu du mal étaient davantage attribuables au fait qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’aide défensive contre la Croatie sur le côté droit du terrain.

Vitoria a eu plusieurs moments qu’il aimerait récupérer. Il est arrivé avec la réputation d’être fort dans les airs mais n’a pas réussi à gérer les situations de balle longue à deux reprises, d’abord pour le but de la Belgique lors du match d’ouverture, puis pour le deuxième but du Maroc lors du match final.

Il mérite également d’être blâmé pour le premier but du Maroc car c’est son horrible passe en retrait qui a forcé Borjan à se précipiter hors du but en premier lieu.

Miller a effectué plusieurs tacles cruciaux de dernière minute, mais n’a pas réussi à décrocher un Andrej Kramaric largement ouvert pour le troisième but éreintant de la Croatie, puis a fait un gâchis complet d’un dégagement tardif pour le quatrième de la Croatie.



Statistique clé: Miller a mené l’équipe dans les tacles et interceptions combinés avec 10 et dégagements avec 11.

Laryea a récompensé la confiance de John Herdman en lui avec de solides performances et ce tournoi représente un énorme rebond pour lui après que le club de Premier League Nottingham Forest l’ait signé, ne l’ait pas joué, puis l’ait prêté au Toronto FC.

Adekugbe n’a pas reçu beaucoup de minutes, ce qui a été une surprise. Son rôle n’a fait que grandir pendant la campagne de qualification du Canada et il a semblé efficace dans les minutes qu’il a reçues. Fouet dans le centre dévié qui a donné le deuxième but du Canada à une Coupe du monde.

NOTE MILIEU DE TERRAIN : C+



Atiba Hutchinson – Minutes jouées : 159. Note : C



Stephen Eustaquio – Minutes jouées : 125. Note : B+



Jonathan Osorio – Minutes jouées : 119. Note : B-



Ismael Kone – Minutes jouées : 109. Note : C+



Mark-Anthony Kaye – Minutes jouées : 59. Note : C

Hutchinson a été très bon contre la Belgique et après avoir été remplaçant contre le Maroc. La Croatie, cependant, était un cauchemar.

Cela aurait été si approprié si sa tête qui a fracassé la barre transversale était réellement entrée et a assuré le premier point du Canada à une Coupe du monde masculine. Il a été le cœur et l’âme de ce programme.

Eustaquio avait l’air très bien pour le Canada jusqu’à ce que ses ischio-jambiers cèdent. Sa noix de muscade de sans doute le meilleur milieu de terrain du monde à Kevin De Bruyne suivi d’un grand centre dans la surface a été le point culminant de son tournoi.



Statistique clé: Eustaquio a mené l’équipe en créant des actions par 90 minutes à 4,32.

Osorio a embrassé le rôle de super-sub lors des deux premiers matches et est venu à quelques centimètres d’égaliser le match contre la Croatie 2-2 avec un tir enroulé de l’extérieur de la surface. Il a également connu d’autres moments brillants et a fait de son mieux en tant que partant après une longue mise à pied avec le Toronto FC en raison d’un syndrome post-commotionnel.

On s’attendait à ce que Kone, 20 ans, ait eu des moments crus en ce qui concerne sa conscience défensive, mais tout aussi évident était son physique, ses passes et son sang-froid pour un si jeune âge.



Statistique clé: Kone a complété 12 des 13 passes de plus de 30 mètres, le taux d’achèvement le plus élevé de quiconque avec au moins 10 tentatives.

GRADE D’AILIER : B-



Alphonso Davies – Minutes jouées : 270. Note : B+



Tajon Buchanan – Minutes jouées : 260. Note : B-



Junior Hoilett – Minutes jouées : 161. Note : B



David Wotherspoon – Minutes jouées : 15. Note : C+



Liam Millar – Minutes jouées : 10. Note : C

Considérant qu’il y avait des problèmes de forme physique à l’entrée du tournoi après s’être blessé aux ischio-jambiers avec le Bayern Munich, Alphonso Davies était le meilleur joueur du Canada.

Il a certainement grandi et diminué au fil des matchs, mais il était le meilleur joueur sur le terrain des deux côtés à son apogée.



Statistique clé: Davies a mené l’équipe en dribbles réussis avec 11.

Buchanan a également eu des pics et des vallées dans ses performances comme Davies mais avait à la fois un plafond et un plancher plus bas. Il a eu plusieurs moments où il a ébloui avec le ballon à ses pieds, mais devra améliorer son talent pour les buts.

Deux fois, il a fait la bonne course dans la surface mais n’avait pas la technique idéale pour diriger sa tentative cadrée.

Hoilett était dans le mélange avec Johnston pour l’interprète le plus constant du Canada. Il était le meilleur joueur de l’équipe contre le Maroc et a failli obtenir une passe décisive lorsque son corner a trouvé la tête de Hutchinson, uniquement pour la tentative de frapper la barre transversale.



Statistique clé: Hoilett a mené tous les non-défenseurs avec neuf plaqués et interceptions combinés ainsi que des centres avec 13.

GRADE ATTAQUANT : D



Jonathan David – Minutes jouées : 192. Note : F



Cyle Larin – Minutes jouées : 137. Note : C



Lucas Cavallini – Minutes jouées : 19. Note : C-

Il n’y a pas eu de plus grande déception à ce tournoi que David. Il joue dans la meilleure ligue française, a de l’expérience en Ligue des champions et était loin d’être assez bon.

Herdman l’a même laissé tomber du onze de départ pour le match contre le Maroc. Les équipes adverses connaissaient certainement son importance et lui accordaient le respect qui lui était dû, mais pour un joueur qui a été à égalité avec Arsenal et Tottenham dans le moulin à rumeurs de transfert, il était bien en deçà des attentes.



Statistique clé: David a terminé le tournoi avec 11 touches en tête de l’équipe dans la surface de réparation adverse et n’a rien fait d’important avec eux.

Larin n’a pas fait grand-chose contre la Croatie après une implication importante dans le premier but du Canada, mais a été solide contre le Maroc et a été vif contre la Belgique après avoir été remplaçant.

NOTE D’ENTRAÎNEUR : C



Jean Herdman

Herdman a tout bien fait contre la Belgique mais beaucoup de mal contre la Croatie et le Maroc. Sa mission à ce tournoi était de montrer un Canada courageux, mais la ligne entre cela et la naïveté est mince.

C’était bien qu’il s’excuse et regrette son commentaire “eff Croatie”, mais en fin de compte, cela a créé un cirque inutile.

Il n’a pas reconnu la nécessité de remplacer Hutchinson contre la Croatie assez tôt car l’opposition avait trop de temps et d’espace pour travailler au milieu de terrain. La mise en place contre le Maroc pour commencer le match était déroutante, en particulier Davies jouant sur le côté droit pour la première fois.

Pour les 135 minutes de très bon soccer que le Canada a disputées, il y en a eu au moins 90 autres où l’équipe était objectivement médiocre. Augmenter le plancher de performance de l’équipe est un défi majeur pour l’avenir, dont certains se résument au personnel à sa disposition et certains impliqueront de reconnaître quand être un peu plus pragmatique.